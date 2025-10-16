В Туапсе сообщили об угрозе атаки украинских безэкипажных катеров

Tекст: Алексей Дегтярев

Опасность по БЭКам еще действует, они могут находиться в Черном море на удалении, предупредил Бойко, передает РИА «Новости».

Он попросил жителей и гостей округа оставаться вдали от морской зоны.

В среду в Туапсинском районе Краснодарского края объявили опасность атаки безэкипажных катеров в море.

До этого в Херсонской области предотвратили комбинированную атаку ВСУ, она проводилась с использованием безэкипажных катеров и дронов-корректировщиков.