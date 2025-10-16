Метеоролог спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

Tекст: Ирма Каплан

Синоптик в беседе с ТАСС отметил, что температура а столичном регионе близка к норме, отклонение составляет всего один-полтора градуса, при этом погода остается типично осенней и облачной.

По словам Вильфанда, уже с пятницы в Москве ожидаются прояснения, а небольшие дожди пройдут только по области. Ночные температуры в городе будут от нуля до +2 градусов, в Подмосковье возможно понижение до –1 градуса, а днем воздух прогреется до +5...+7 градусов.

К концу рабочей недели в столице установится более теплая погода – дневные температуры достигнут +8...+10 градусов, ночные – +4...+6 градусов.

В воскресенье и понедельник ожидается небольшое понижение температуры: ночью 19 октября температура опустится до нуля-пяти градусов, а в ночь на понедельник – до минус двух-трех градусов. Днем воздух прогреется до пяти-шести градусов.

