Синоптик объяснил, почему в России не осталось регионов с теплой погодой

Tекст: Ирма Каплан

«Наступает тот период, который называется очень красиво – предзимье. Традиционно, с середины октября до 15-20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», – отметил Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

По его словам, если анализировать по абсолютным значениям, практически не осталось регионов, где можно было бы согреться, где было бы комфортно.

«Сейчас уже и на юге европейской территории России температура +16...+18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», – сказал он.

Приморский край, по словам синоптика, оставался единственным регионом с теплом до +18 градусов, но и там температура скоро существенно понизится.

В январе 2026 года жителей России ожидают частые смены погоды с чередованием резких оттепелей и похолоданий, а зима будет холоднее прошлой, спрогнозировал Вильфанд.