Путин подписал закон об ужесточении ответственности для иноагентов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.
Согласно новым правилам, иноагента могут привлечь к уголовной ответственности после однократного административного наказания. Это касается нарушений статьи 330.1 УК РФ, связанной с уклонением от исполнения обязанностей по закону об иностранных агентах. Ранее для такого шага требовалось двукратное привлечение к административной ответственности, передает ТАСС.
Данная норма распространяется даже на тех иностранных агентов, кто уже был судим по этой же статье Уголовного кодекса РФ. Изменения призваны усилить контроль за деятельностью лиц и организаций, признанных иностранными агентами.
В апреле Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.
Ранее Госдума одобрила законопроект, который запрещает иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью как среди детей, так и взрослых, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судить иноагентов заочно за антигосударственные действия.