Жителя Ингушетии приговорили к 10 годам за попытку диверсии

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемым стал 28-летний Ахмед Сакалов, его признали виновным в приготовлении к диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса, передает РИА «Новости».

По данным следствия, он действовал в составе организованной группы и планировал совершить взрыв, направленный на разрушение предприятия для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.

Также Сакалову вменили незаконное хранение и перевозку взрывных устройств, совершенные с соучастниками. Преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от обвиняемого и других участников группы.

Сакалову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Первые три года он отбудет в тюрьме. Также ему предстоит выплатить штраф в 700 тыс. рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, в Ульяновской области задержали двух подозреваемых в поджоге оборудования мобильной связи. В Петербурге вынесли приговор уроженцу Казахстана, устроившему поджоги вышек связи.

Еще раньше в Новосибирске 18-летнего мужчину задержали за поджог вышки сотовой связи.