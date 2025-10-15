Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Марокко

Мантуров отложил на месяц введение нового расчета утильсбора

Мантуров поручил Минпромторгу отложить введение новых правил расчета утильсбора на месяц

Tекст: Денис Тельманов

Введение новых правил расчета утильсбора, которые должны были вступить в силу с 1 ноября, будет отложено на месяц, передает РИА «Новости». Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить такую возможность.

Мантуров выразил уверенность в нахождении оптимального варианта, который удовлетворит всех, кто столкнулся с вопросом машин на таможенной очистке или в транзите.

Он заявил: «Мы, естественно, не создадим сложности для населения».

Ранее общероссийская общественная организация «Деловая Россия» обратилась к Мантурову, указывая на форс-мажорные задержки в доставке автомобилей из-за рубежа. Эти задержки коснулись граждан, уже оплативших транспорт до объявления об изменениях.

Минпромторг представит свои предложения по отсрочке изменений в расчетах утильсбора главе правительства Михаилу Мишустину и Денису Мантурову на этой неделе.

Проект постановления предполагал введение нового критерия – мощности двигателя – с 1 ноября. Льготные ставки утильсбора (три тысячи четыреста рублей для новых моделей, пять тысяч двести рублей для машин старше трех лет) должны были сохраниться для импортеров-физлиц. Однако они применялись бы только к моделям мощностью не более 160 лошадиных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что продажи новых легковых автомобилей в России по итогам 2025 года могут снизиться на четверть и составить 1,3-1,4 млн штук.

Вице-премьер Денис Мантуров инициировал рассмотрение вопроса об отсрочке введения новых правил расчета утилизационного сбора на легковые автомобили. Средняя стоимость новых иномарок в России за год выросла лишь на 1,85% после введения долгосрочной шкалы утильсбора, что оказалось ниже уровня инфляции.