Лавров обсудил с коллегой из Марокко кризисы в Африке и на Ближнем Востоке

Сергей Лавров и министр иностранных дел Марокко обсудили кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Tекст: Денис Тельманов





В ходе встречи в Нью-Йорке, состоявшейся на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Сергей Лавров и Насер Бурита обсудили приоритетные задачи двустороннего сотрудничества, передает ТАСС. Основное внимание было уделено развитию российско-марокканских отношений, а также координации действий в интересах обеспечения безопасности и стабильности в регионах.

Особое внимание было уделено политико-дипломатическим методам урегулирования кризисов на Ближнем Востоке, в Сахаро-Сахельской зоне и других проблемных регионах. Оба министра подтвердили готовность поддерживать эффективную внешнеполитическую координацию на основе международного права и с центральной ролью ООН.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированных на 28 сентября. В рамках визита он также участвует в различных двусторонних и многосторонних встречах, включая заседания ОДКБ, БРИКС и Группы двадцати.

Ранее Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фалл заявил, что Россия готова содействовать африканским странам в укреплении их обороноспособности и повышении антитеррористической готовности.