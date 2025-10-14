ФАС возбудила дело из-за рекламы на рейсе «Победы»

Tекст: Алексей Дегтярев

Аудиоролик содержал информацию о высокой ставке по вкладам в банке, название финансовой организации не разглашается, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФАС.

По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании «Победа» содержат признаки нарушения рекламного законодательства.

ФАС напомнила, что по закону запрещено использовать транспортные средства для распространения звуковой рекламы. За подобные нарушения ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

В случае установления вины указанных лиц антимонопольная служба обещает применить меры административного воздействия.

Ранее ФАС штрафовала Т-банк за недостоверную видеорекламу о бесплатном снятии наличных. Также ведомство накладывало штрафы на Сбербанк из-за распространения рекламы кредитной карты с некорректной информацией.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба заподозрила группу компаний ПИК в действиях, которые могли препятствовать работе альтернативных интернет-провайдеров в жилых комплексах.