ФАС возбудила дело из-за рекламы на рейсе «Победы»
Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась аудиорекламой о банковских вкладах, прозвучавшей на борту рейса Москва–Сочи авиакомпании «Победа».
Аудиоролик содержал информацию о высокой ставке по вкладам в банке, название финансовой организации не разглашается, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ФАС.
По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании «Победа» содержат признаки нарушения рекламного законодательства.
ФАС напомнила, что по закону запрещено использовать транспортные средства для распространения звуковой рекламы. За подобные нарушения ответственность несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель.
В случае установления вины указанных лиц антимонопольная служба обещает применить меры административного воздействия.
Ранее ФАС штрафовала Т-банк за недостоверную видеорекламу о бесплатном снятии наличных. Также ведомство накладывало штрафы на Сбербанк из-за распространения рекламы кредитной карты с некорректной информацией.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба заподозрила группу компаний ПИК в действиях, которые могли препятствовать работе альтернативных интернет-провайдеров в жилых комплексах.