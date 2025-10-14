  • Новость часаРосатом и Китай утвердили план по развитию Северного морского пути
    России удалось пустить инфляцию вспять
    США могут поставить Киеву до 50 ракет «Томагавк»
    В Индии прошли массовые задержания мусульман за лозунг «Я люблю Мухаммеда»
    ВМС США поздравили с юбилеем фотографией крейсера «Варяг»
    В Вашингтоне показали новые мобильные пусковые установки для «Томагавков»
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Испытательный запуск Starship завершился взрывом
    ФСБ возбудила дело против Ходорковского и его сообщников
    Замороженные активы России назвали единственным способом спасения Украины
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое, на что обращаешь внимание, – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 12:52 • Новости дня

    Захарова назвала выбор фото Трампа для Time проявлением ненависти

    Захарова назвала тех, кто выбрал фото Трампа для Time нездоровыми людьми

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о выборе фотографии Дональда Трампа для обложки Time, назвав тех, кто выбрал этот снимок, «нездоровыми и пропитанными ненавистью» людьми.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась в Telegram-канале о выборе фотографии президента США Дональда Трампа для обложки журнала Time.

    «Удивительно: по фотографии можно сказать намного больше о тех, кто ее выбирал, нежели о том, кто на ней изображен», – написала Захарова.

    По ее словам, такую фотографию могли поставить только «нездоровые озабоченные, пропитанные злобой, ненавистью люди».

    По словам дипломата, она имеет в виду не фотографа, а именно редакционный коллектив, который выбрал этот снимок. Захарова считает, что история с выбором снимка Трампа становится особенно показательной на фоне «комплиментарных фотографий» Джо Байдена, регулярно появляющихся на обложках того же журнала, несмотря на его, как она выразилась, физическую немощь.

    Ранее издание Time посвятило обложку роли Трампа в переговорах по прекращению огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Захарова подчеркивает, что редакционная политика журнала становится, по ее мнению, саморазоблачительной.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что остался недоволен своей фотографией на обложке журнала Time.

    Президент США обратил внимание на неудачный ракурс снимка. Он также отметил, что его знаменитая прическа будто бы исчезла на фото.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    Трамп: Третьей мировой войны не будет
    @ Amr Nabil/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    Слова Дональда Трампа прозвучали в ходе саммита по сектору Газа, передает РИА «Новости». Президент США отметил, что разговоры о третьей мировой войне на Ближнем Востоке ведутся постоянно, но этому не суждено сбыться.

    Трамп подчеркнул: «Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдет». Его выступление транслировали в прямом эфире СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, выступая в парламенте Израиля.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева

    Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп на саммите в Египте назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «соотечественником» президента Азербайджана Ильхама Алиева, передает РИА «Новости». Это произошло в ходе саммита по урегулированию ситуации в Газе, проходящего в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    Во время разговора с Алиевым Трамп повернулся к нему и спросил: «Где ваш соотечественник?» После этого Алиев жестом указал на Пашиняна. В ответ Трамп добавил: «Вы, ребята, все еще ладите?».

    Президент США напомнил. что Армения и Азербайджан «сражались» 32 года, а «мы уладили все за час».

    В августе Трамп не смог выговорить несколько географических названий в прямом эфире и объявил об окончании конфликта между «Абербайджаном» и «Албанией».

    Позже на совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Киром Стармером в резиденции Чекерс Трамп снова перепутал Армению с Албанией.

    13 октября 2025, 14:42 • Новости дня
    Трамп: Путин и Уиткоф пять часов говорили об интересных вещах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны, заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая в парламенте Израиля.

    «Я знаю переговорщиков, которые действительно хороши, но без него (Стива Уиткоффа – прим. ВЗГЛЯД) мира на Ближнем Востоке бы не было – сейчас мы уже были бы в третьей мировой войне», – цитирует Трампа РИА «Новости».

    Также американский президент заявил, что в ходе последней встречи, которая состоялась в начале августа, президент России Владимир Путин и Уиткофф обсуждали множество различных тем.

    «Через пять часов он (Уиткофф) вышел, и я спросил: «Что вы обсуждали пять часов?!». Он ответил, что обсуждалось множество интересных вещей», – вспомнил Трамп.

    Напомним, последняя встреча Путина и Уиткоффа прошла в начале августа. Газета ВЗГЛЯД писала, что эта встреча стала примером «спокойной» дипломатии.

    14 октября 2025, 03:22 • Новости дня
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    Трамп подтвердил планы встретиться с Зеленским в Белом доме
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

    На соответствующий вопрос Трамп ответил: «Думаю, что да», – передает РИА «Новости».

    Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок Киеву ракет Tomahawk.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что встреча Трампа и Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу. Зеленский намерен обсудить вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    13 октября 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    Трамп пообещал заняться урегулированием конфликта на Украине после Газы
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском Кнессете, заявил о своих приоритетах в международной политике.

    По его словам, после завершения усилий по достижению мира в секторе Газа он намерен сосредоточиться на урегулировании конфликта на Украине. В ходе выступления Трамп обратился к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу со словами: «Сначала нам нужно закончить с Россией. Мы должны решить этот вопрос. Если вы не возражаете, Стив, давайте сосредоточимся на России», передает РИА «Новости».

    Ранее Трамп во время выступления в израильском Кнессете признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 19:48 • Новости дня
    Трамп подписал договор о прекращении конфликта в Газе
    Трамп подписал договор о прекращении конфликта в Газе
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    Подписание состоялось в Шарм-эш-Шейхе, где собрались лидеры Египта, США, Катара и Турции. По данным трансляции Fox News, Трамп заявил: «Это действительно очень важное подписание». В саммите участвовал египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, чья канцелярия вела прямую трансляцию события, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.

    13 октября 2025, 14:56 • Новости дня
    Трамп признался, что считал урегулирование на Украине более простой задачей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском Кнессете высказал мнение о перспективах урегулирования конфликта на Украине.

    Американский лидер признался: «Я был убежден, что (конфликт РФ и Украины – прим. ВЗГЛЯД) будет куда проще (урегулировать – прим. ВЗГЛЯД), чем сделать то, что мы уже сделали (на Ближнем Востоке – прим. ВЗГЛЯД)», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.

    13 октября 2025, 17:35 • Новости дня
    Названа дата встречи Трампа и Зеленского

    FT: Трамп встретится с Зеленским в Вашингтоне в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне запланирована на пятницу, 17 октября, пишет Financial Times.

    По данным FT, подготовке визита предшествовала серия телефонных переговоров между главами государств, передает РИА «Новости».

    В ходе этих разговоров обсуждались вопросы возможной продажи Украине ракет Tomahawk. Детали предстоящих контактов между Трампом и Зеленским не раскрываются.

    Накануне Зеленский заявил о проведении повторных телефонных переговоров с Трампом, в ходе которых затронули вопросы обороны и дальнобойности.

    До этого Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Трампом, где обсуждались удары ВС России по энергетике и укрепление украинской ПВО.

    13 октября 2025, 20:04 • Новости дня
    Трамп объявил о наступлении мира на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выступил на саммите по сектору Газа, где объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    В своей речи он подчеркнул: «С историческим соглашением, которое мы только что подписали, молитвы миллионов наконец были услышаны. Вместе мы достигли невозможного: наконец-то у нас мир на Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».

    В понедельник президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля. В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.

    14 октября 2025, 09:34 • Новости дня
    Трамп раскритиковал обложку Time из-за неудачного фото

    Трамп раскритиковал свое фото на обложке Time

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил недовольство фотографией на обложке журнала Time, указав на неудачный ракурс снимка и «исчезнувшую» прическу.

    Американский журнал Time опубликовал новую обложку, посвященную роли Дональда Трампа в достижении соглашения между Израилем и движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    На обложке размещена фотография президента США, снятая с нижнего ракурса, рядом указаны заголовки и авторы статей о его участии в окончании конфликта.

    Трамп в своем аккаунте Truth Social заявил, что изображение может быть «худшим за все времена». По его словам, фотография искажает его образ: волосы будто исчезли, а над головой появилось нечто похожее на корону, но очень маленькую.

    Он подчеркнул, что никогда не любил снимки, сделанные снизу, и призвал отозвать опубликованное фото. При этом Трамп отметил, что сама статья на страницах журнала получилась относительно неплохой.

    Ранее Дональд Трамп признал, что Владимир Путин выглядит лучше на совместном фото на Аляске.

    Напомним, Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    Трамп ранее объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Эксперты подчеркнули обреченность очередной «победы» Трампа.

    13 октября 2025, 15:06 • Новости дня
    Министр финансов США Бессент заявил о планах Трампа встретиться с Си Цзиньпином

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее, сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

    Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business добавил: «Президент Трамп заявил, что пошлины [США в отношении КНР] вступят в силу не раньше 1 ноября. Он встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Я полагаю, что эта встреча все же состоится», передает ТАСС.

    Ранее президент США выразил сомнение в целесообразности переговоров с лидером Китая.

    Трамп на фоне обострения торговых разногласий между США и Китаем заверил, что стороны заинтересованы в стабильности и взаимопомощи.

    Однако президент США сообщил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, запланированная на саммите АТЭС, скорее всего, не состоится.

    1 октября Трамп сообщил о предстоящей через четыре недели встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, на которой «соя станет главной темой обсуждения».

    13 октября 2025, 13:38 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира
    Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отблагодарил президента США Дональда Трампа памятным подарком и высокой государственной наградой за содействие при освобождении заложников из сектора Газа.

    Во время визита президента США Дональда Трампа в Израиль премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вручил ему статуэтку голубя из золота, сообщает ТАСС.

    Голубь символизирует мир, и вручение этого подарка сопровождалось публикацией совместных фотографий Нетаньяху и Трампа в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Помимо этого, Дональд Трамп был удостоен высшей гражданской награды Израиля – Президентской медали почета. В канцелярии главы государства уточнили, что эта награда вручена американскому лидеру в знак признания его вклада в освобождение израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе завершен. ХАМАС согласился на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.


    13 октября 2025, 13:35 • Новости дня
    Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля заявил о необходимости превратить прекращение конфликта в Газе в долгосрочный мир для всего Ближнего Востока.

    Выступая в Кнессете, Дональд Трамп подчеркнул, что прекращение военных действий в секторе Газа должно стать основой для установления мира на всем Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам президента США, Израиль уже «добился всего, чего можно было достичь силой оружия», и теперь настал момент для перехода к миру и процветанию во всем регионе.

    Трамп заявил, что Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» даже Ирану, отметив возможность сотрудничества между странами. Он также назвал сделку по Газе «исторической зарей нового Ближнего Востока» и посоветовал жителям сектора сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности.

    По мнению американского президента, победы на поле боя должны стать началом политических и экономических преобразований, которые приведут к долгожданному миру.

    Ранее Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Между тем в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    14 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп предложил израильскому президенту помиловать Нетаньяху

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете после освобождения заложников неожиданно призвал израильского президента Ицхака Герцога рассмотреть возможность помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху.

    Трамп выступил с инициативой помиловать Биньямина Нетаньяху во время заседания израильского парламента, сообщает New York Times.

    Американский президент обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с неожиданным предложением. «Мистер президент, почему бы вам не дать ему помилование?» – заявил он публично.

    Нетаньяху находится под следствием с 2020 года по трем коррупционным делам, связанным с получением подарков, вмешательством в следственные и судебные процессы и требованием лояльного освещения в СМИ. Он последовательно отвергает все обвинения.

    Израильские юристы выразили сомнения в возможности помилования на данной стадии разбирательства. Они отмечали, что прецедент досрочного помилования был лишь однажды в израильской истории – в 1986 году. Тогда фигурантов дела о сокрытии убийства палестинских боевиков помиловали до предъявления обвинений.

    Верховный суд тогда признал право президента на подобную меру, однако эксперты считают, что ситуация Нетаньяху существенно отличается по сути.

    Эксперт по конституционному праву Сюзи Навот подчеркнула, что премьеру вряд ли удастся воспользоваться этим прецедентом, так как обвинения против него – не по линии национальной безопасности, а по коррупции, что уже приводило к осуждению других высокопоставленных израильских политиков.

    Ранее президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    В июне генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, включая «дело 4000». В нем речь идет о предоставлении преференций компании «Безек» в обмен на положительное освещение в СМИ. Обвинительные заключения были переданы в суд в январе 2020 года.

    Все обвинения Нетаньяху отвергал.

    Главное
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии заключить с США «большую сделку»
    Китай объявил о расследовании протекционизма США в судоходстве
    Лавров напомнил, как Клинтон смотрела убийство Каддафи и хлопала в ладоши
    Польша заявила о невозможности принять новых украинских беженцев
    Союз пациентов попросил Путина не менять систему ОМС
    В Госдуме предложили разрешить родителям посещать школьные собрания онлайн
    В России выступили с инициативой о введении потолка цен на бензин

    России удалось пустить инфляцию вспять

    Инфляция в этом году вполне может снизиться до 6,8%, считают в Минфине и Минэкономразвития. Хотя обычно осенью и к концу года происходит, наоборот, всплеск цен в силу сезонности и роста бюджетных трат. Однако на этот раз ведомства верят в противоположный сценарий. Оправдаются ли их оптимистичные ожидания и почему? Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой

    На уходящей неделе было объявлено о начале испытаний новой версии одного из самых распространенных военных самолетов России – учебно-боевого Як-130. Чем Як-130М будет отличаться от базового варианта и почему перед нами отражение целой тенденции в современной боевой авиации? Подробности

    Джонсон толкал Украину на войну с Россией за большое вознаграждение

    Знаменитое выражение Бориса Джонсона «давайте просто воевать», обращенное к главе киевского режима Зеленскому, как оказалось, мотивировалось не только русофобией бывшего премьера Великобритании. У Джонсона существовал корыстный интерес в подталкивании Украины к продолжению военного противостояния с Россией. О чем идет речь – и почему перед нами только верхушка айсберга? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

      В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    • Таинственные войны, которые остановил Трамп

      Президент США Дональд Трамп настаивает, что он завершил семь войн. Или восемь. Или даже десять. Хотя, если по совести, ни одной. Вспомним каждую из них.

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

