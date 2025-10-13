Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России

Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований

Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей

Tекст: Олег Исайченко

«История с голосованием за изображение на пятисотрублевке в очередной раз демонстрирует, что у нас нет никакого единства институций», – написал политолог Александр Сайгин в своем Telegram-канале. В качестве примера образцового и продуманного голосования он привел выбор молодежной столицы. «Во-первых, регион не имеет права голосовать сам за себя. Во-вторых, голосование только через «Госуслуги», – уточнил эксперт. По его мнению, пиар-блоку ЦБ следовало изучить этот опыт.

«Кейс с 500-рублевыми купюрами довольно показателен», – соглашается Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика». «Когда в условиях наличия невысказанных, невскрытых, но существующих противоречий любой – даже самый смехотворный – вопрос может оказаться политическим и сильно заряженным. В обычной жизни для выпуска пара у чайника есть носик, но из-за его блокировки возникают казусы», – написал он Telegram-канале.

«Столько лишнего шума из-за бумажной купюры в стране, где 87% расчетов безналичные. Говорю же, наличные – зло. Только безнал, только цифра!», – подчеркнул в свою очередь депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

Политолог Марат Баширов выступил с деловым предложением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему. Не надо никакого нового голосования», – считает политолог.

Ранее Центробанк отменил голосование по символам для новой купюры номиналом 500 рублей. «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – заявил регулятор.

ЦБ сообщил, что проанализирует результаты голосования и предложит новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий». Новые даты проведения будут объявлены позже, а список предложенных символов останется без изменений.

Решение Банка России было воспринято властями Чечни как «победа». «Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный Лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», – отметил министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Ранее он обвинял ЦБ в том, что регулятор меняет условия голосования и закрывает площадки, где Чечня «набирает обороты». По его словам, Центробанк изначально объявил, что голосовать можно через почту, «Госуслуги», а также Одноклассники и «ВКонтакте», но потом оставил возможность подтверждения голоса только через портал «Госуслуг».

Напомним, онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По данным на вечер воскресенья, среди символов для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея (1,216 млн голосов), а для оборотной стороны – гора Эльбрус (1,270 млн голосов) и Грозный-сити (1,075 млн голосов), передает «Интерфакс».