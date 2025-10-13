Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России

  • Новость часаЭрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    Миру в Газе отмерили недолгий срок
    Sohu: Российская ракета «Буревестник» изменит стратегический баланс в мире
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    Глава СПЧ Фадеев предложил доработать стандарт автомобильных номеров
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства
    Лауреат Нобелевской премии по экономике дал связанный с США и Китаем совет Европе
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    Трамп: Путин и Уиткоф пять часов говорили об интересных вещах
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 19:40 • Новости дня

    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России

    Мать пропавшего в Босфоре пловца Свечникова обратилась в Генпрокуратуру России
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Семья российского спортсмена настаивает на активизации поисковых работ после его исчезновения во время массового заплыва через Босфор в августе.

    Мать пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой усилить поиски сына, передает ТАСС. Галина Свечникова заявила: «Мы подали заявление в Генпрокуратуру РФ, чтобы попытаться усилить поиски».

    29-летний Николай Свечников участвовал в международном заплыве через Босфор 24 августа. В соревновании приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны мира. Российский спортсмен не вышел на финиш и с тех пор считается пропавшим без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после происшествия с российским пловцом Николаем Свечниковым организаторы заплыва в Дарданеллах изменили правила и усилили меры безопасности.

    Семья Николая Свечникова объявила о намерении подать в суд на организаторов, считая их ответственными за безопасность. Власти Турции продолжают поисковую операцию по обнаружению спортсмена, несмотря на отсутствие результатов.

    13 октября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства

    В Госдуме рассказали о вступающих с ноября законах

    В Госдуме рассказали об изменении с ноября правил взыскания долгов и получения наследства
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала ноября текущего года россиян ожидает верификация сим-карт, новые требования к брокерам и автоматические проверки наследственных долгов.

    О ключевых изменениях в законодательстве, вступающих в силу в ноябре 2025 года, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, передает RT. До 1 ноября операторы мобильной связи должны завершить верификацию абонентов, заключивших договоры до апреля 2025 года, включая частных и корпоративных клиентов. Это направлено на борьбу с фиктивными номерами и защиту от мошенничества.

    Говырин пояснил: «По сути, это наводит порядок в учете сим-карт, чтобы исключить фиктивные номера и защитить пользователей от мошенничества».

    С 1 ноября производителей и поставщиков растительного масла и кормов для животных обяжут подавать сведения о товарах в систему маркировки «Честный знак». Закон направлен на предотвращение подделок и повышение безопасности продукции.

    С 5 ноября брокеры будут обязаны четко информировать инвесторов о потенциальных рисках и быстро реагировать на жалобы клиентов. Вводятся новые стандарты качества обслуживания на финансовом рынке.

    С 24 ноября нотариусы начнут автоматически уведомлять наследников о задолженностях умерших через единый реестр кредитных историй. Это позволит избежать неожиданных финансовых обязательств, связанных с наследством.

    Дополнительно с 1 ноября налоговые органы получат право взыскивать долги с граждан во внесудебном порядке, сообщил депутат Игорь Антропенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов предложила существенно увеличить штрафы за неправильное обращение с животными для граждан, должностных и юридических лиц. Плановое повышение пенсий в ноябре 2025 года затронет граждан старше 80 лет, инвалидов первой группы и работников вредных производств. Председатель думского комитета Леонид Слуцкий сообщил, что Россия и КНДР вскоре запустят совместные заседания комитетов по международным делам.

    13 октября 2025, 17:09 • Новости дня
    Россия вернула моряка после трех лет заключения на Украине

    Москалькова: Россия вернула моряка Елетина после трех лет заключения на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла встреча освобожденного после трех лет заключения на Украине моряка Дениса Елетина с его семьей, организованная правозащитниками.

    Возвращение Елетина, который работал старшим помощником на судне Comet под флагом Либерии, стало возможным благодаря участию уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, передает РИА «Новости». Мужчина был единственным россиянином на борту и оказался в порту Одессы после начала спецоперации.

    В июле 2022 года сотрудники СБУ задержали Елетина по подозрению в «призывах к изменению границ Украины». Его приговорили к трем годам лишения свободы. После завершения срока, при поддержке Москальковой, моряка обменяли и вернули в Россию.

    В понедельник в Доме прав человека в Москве состоялась его встреча с женой и сыном. «Три года с лишним Россия боролась за освобождение Дениса. Абсолютно несправедливое задержание, нечестное, незаконное удержание нашего гражданина на территории Украины, моряка, который выполнял свой долг и ничего плохого не сделал», – заявила Москалькова на встрече.

    Уполномоченный отметила, что для возвращения Елетина она обращалась в международные правозащитные организации, к Верховному комиссару ООН по правам человека, папе римскому и вела диалог с омбудсменом Верховной Рады Украины.

    В сентябре Москалькова сообщила о скором возвращении пятерых россиян с Украины. Ранее она обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований

    Эксперты предложили ЦБ способ выбрать символ новых 500 рублей

    Эксперты: ЦБ надо поучиться проведению голосований
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему», – так в экспертном сообществе прокомментировали решение ЦБ отменить голосование по дизайну купюры в 500 рублей из-за попыток техническими способами повлиять на результаты. По мнению политологов, к нынешней ситуации привело то, что регулятор не ознакомился с успешным опытом проведения голосования.

    «История с голосованием за изображение на пятисотрублевке в очередной раз демонстрирует, что у нас нет никакого единства институций», – написал политолог Александр Сайгин в своем Telegram-канале. В качестве примера образцового и продуманного голосования он привел выбор молодежной столицы. «Во-первых, регион не имеет права голосовать сам за себя. Во-вторых, голосование только через «Госуслуги», – уточнил эксперт. По его мнению, пиар-блоку ЦБ следовало изучить этот опыт.

    «Кейс с 500-рублевыми купюрами довольно показателен», – соглашается Михаил Виноградов, политолог, президент Фонда «Петербургская политика». «Когда в условиях наличия невысказанных, невскрытых, но существующих противоречий любой – даже самый смехотворный – вопрос может оказаться политическим и сильно заряженным. В обычной жизни для выпуска пара у чайника есть носик, но из-за его блокировки возникают казусы», – написал он Telegram-канале.

    «Столько лишнего шума из-за бумажной купюры в стране, где 87% расчетов безналичные. Говорю же, наличные – зло. Только безнал, только цифра!», – подчеркнул в свою очередь депутат Госдумы и телеведущий Евгений Попов.

    Политолог Марат Баширов выступил с деловым предложением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. «Выпустите две разные банкноты – одну с Эльбрусом, другую с видами Грозного – и закройте эту тему. Не надо никакого нового голосования», – считает политолог.

    Ранее Центробанк отменил голосование по символам для новой купюры номиналом 500 рублей. «Мы столкнулись с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты. Это не позволит подвести объективные итоги голосования», – заявил регулятор.

    ЦБ сообщил, что проанализирует результаты голосования и предложит новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий». Новые даты проведения будут объявлены позже, а список предложенных символов останется без изменений.

    Решение Банка России было воспринято властями Чечни как «победа». «Необъективное голосование прекращено. Когда есть такой достойный национальный Лидер, как Рамзан Ахматович, несправедливость по отношению к чеченскому народу не проходит», – отметил министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

    Ранее он обвинял ЦБ в том, что регулятор меняет условия голосования и закрывает площадки, где Чечня «набирает обороты». По его словам, Центробанк изначально объявил, что голосовать можно через почту, «Госуслуги», а также Одноклассники и «ВКонтакте», но потом оставил возможность подтверждения голоса только через портал «Госуслуг».

    Напомним, онлайн-голосование за символы для новой банкноты в 500 рублей стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 октября. По данным на вечер воскресенья, среди символов для лицевой стороны лидировала Академическая (Елизаветинская) галерея (1,216 млн голосов), а для оборотной стороны – гора Эльбрус (1,270 млн голосов) и Грозный-сити (1,075 млн голосов), передает «Интерфакс».

    13 октября 2025, 18:22 • Новости дня
    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    Губернатор Цыбульский: В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат

    В Архангельской области нашли алмаз весом 340 карат
    @ Tsybulskiy_A

    Tекст: Валерия Городецкая

    На месторождении имени Владимира Гриба в Мезенском округе Архангельской области найден уникальный алмаз весом 340 карат, сообщил глава региона Александр Цыбульский.

    По словам губернатора, это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает компания «АГД Даймондс».

    «Уникальная находка на месторождении им. В. Гриба – алмаз весом 340 карат! Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России», – написал он в своем Telegram-канале.

    Цыбульский отметил, что камень отличается не только внушительными размерами, но и исключительным качеством, что придает ему особую ценность на рынке. В природных условиях доля таких кристаллов составляет не более двух процентов от общего числа алмазов.

    В мае в Якутии обнаружили уникальный алмаз янтарного цвета, масса которого составила 468,3 карата, а размеры достигли 56 на 54 на 22 миллиметра.

    13 октября 2025, 19:23 • Новости дня
    Медведев: Поставка ракет Tomahawk Киеву может плохо кончиться для Трампа

    Медведев заявил о прямой ответственности США при пуске ракет Tomahawk

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потенциальная передача ракет Tomahawk («Томагавк») на Украину может обернуться серьезными последствиями для Соединенных Штатов, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что запуск таких ракет будет осуществлять не Киев, а именно Вашингтон, а значит, ответственность ляжет на США, передает РИА «Новости».

    «Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» – написал Медведев в Max.

    По словам политика, возможная поставка ракет приведет к негативным последствиям для всех и прежде всего для президента США Дональда Трампа. Медведев обратил внимание, что Трамп ранее угрожал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, «то для него это плохо кончится». В ответ Медведев отметил, что поставка Tomahawk может обернуться проблемами именно для Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что использование ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    13 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Захарова назвала нацизмом действия Латвии против россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала действия Латвии, которая обязала граждан России, не подтвердивших знание латышского языка, покинуть страну.

    Дипломат осудила инициативу латвийских властей, потребовавших от россиян, не знающих латышский, покинуть территорию страны, передает РИА «Новости».

    «Нацизм», – заявила Захарова.

    Ранее директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что Латвия собирается депортировать более 800 россиян, нарушивших правила миграционного законодательства.

    В июле власти Латвии отказались продлить вид на жительство 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальенову из-за его отказа заполнять «анкету лояльности».

    МИД России отмечал «запредельный уровень» русофобии в политике властей Литвы, Латвии, Эстонии и Украины.

    13 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Экс-замглавы УФСИН Петербурга получил 20 лет за растрату средств на СИЗО «Кресты»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель главы УФСИН в Петербурге Сергей Мойсеенко получил длительный срок заключения за хищение миллионов рублей, предназначенных для строительства СИЗО «Кресты».

    Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор Сергею Мойсеенко, признанному виновным в растрате, передает объединенная пресс-служба судов города, которую цитирует РИА «Новости».

    Экс-замглавы УФСИН уже был осужден за подстрекательство к убийству Игоря Чернова и коррупцию.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в ИК строгого режима с лишением специального звания «полковник внутренней службы», сообщила пресс-служба.

    Следствие установило, что в 2015-2016 годах Мойсеенко вступил в преступный сговор с Кудриным. Они организовали растрату бюджетных средств, вверенных Мойсеенко для строительства СИЗО «Кресты».

    Фигуранты, подключив Чернова, организовали составление и подписание ложных документов. Эти бумаги подтверждали якобы поставку АО «ГСК» оборудования, включая коммуникаторы и источники бесперебойного питания, на сумму не менее семи миллионов рублей.

    На основании недостоверных сведений деньги были перечислены, однако оборудование так и не поставили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы отправил под стражу до декабря руководителя управления ФССП по Курганской области Ирину Уварову, которую обвиняют в растрате.

    Басманный суд Москвы также удовлетворил ходатайство следствия и отправил в СИЗО Сергея Сырова, замдиректора телеканала «Санкт-Петербург», в рамках дела о хищении денег агентства по телевидению и радиовещанию.

    Депутат Татьяна Бондаренко участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    13 октября 2025, 18:48 • Новости дня
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    Силуанов: Увеличение налога на роскошь больших денег не даст
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, что Минфин может вернуться к вопросу пересмотра ставки налога на роскошь? но не в этом году, так как это не принесет ощутимых поступлений в бюджет.

    По его словам, работа в этом направлении возможна, но не в этом финансовом году, поскольку такие меры не принесут значительных поступлений в бюджет, передает ТАСС.

    «Налоги на роскошь. Знаете, мы повышали же налог на роскошь. Я хочу сказать, что да, это направление возможно к проработке, но, наверное, не в этом финансовом году. Больших денег не даст. Поэтому в нашем текущем пакете мы эти предложения не включили», – сказал он.

    Также министр отметил, что считает неправильным повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 2026 году.

    Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил идею введения в стране налога на роскошь.

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    13 октября 2025, 19:15 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область

    Военный эксперт Рожин: Освобождение Мирнограда пройдет по красноармейскому сценарию

    Рожин: Освобождение Мирнограда позволит развить наступление на Днепропетровскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Российские войска решают задачу полного освобождения Красноармейской агломерации. Мирноград станет одним из этапов ее достижения. ВС РФ плавно развивают уже достигнутые успехи в городе и препятствуют регулярному снабжению противника в этом районе, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о заходе российских сил в восточные районы Мирнограда.

    «Российские войска приблизились к восточным окраинам Мирнограда (Димитрова). Противнику до сих пор удается удерживать городскую застройку населенного пункта, однако его положение ухудшается с каждым часом, поскольку ВСУ здесь испытывают колоссальные логистические проблемы», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    «Дело в том, что все основные пути снабжения фактически обстреливаются нашими солдатами с помощью БПЛА. Конечно, на текущий момент город «обрезан» не до конца: в его округе расположено большое количество сел, которые считаются частью его небольшой агломерации. Сейчас мы их активно зачищаем», – поясняет он.

    «После того, как это будет сделано, у ВС РФ появится возможность вести более активные действия в городской застройке, как это было в Красноармейске. Собственно, как и говорил глава ДНР Денис Пушилин, процесс освобождения поселков начался еще в конце лета. С тех пор мы достигли немало успехов», – акцентирует эксперт.

    «То есть на сегодняшний день перед нами стоит задача полностью освободить всю Красноармейскую агломерацию, в состав которой и входит Мирноград. В дальнейшем это позволит перейти российским войскам в наступление на Доброполье и даже усилить давление на Днепропетровскую область к западу от Красноармейска», – заключил Рожин.

    Ранее ВС РФ зашли в восточные районы Мирнограда (Димитрова) Донецкой Народной Республики. Достичь этого удалось усилиями подразделения группировки войск «Центр», которое также освободило населенный пункт Московское. В ходе операции было нанесено поражение двум штурмовым полкам ВСУ, бригаде морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. Примечательно, что о начале боев в Мирнограде глава ДНР Денис Пушилин объявил еще в конце июля, писал «Коммерсант».

    Напомним, Мирноград является восточным пригородом крупного логистического узла. Этот населенный пункт, находящийся в 50 км от Донецка, имеет важное стратегическое значение. По состоянию на 2020 год его население составляло 50 тыс. человек.

    13 октября 2025, 00:44 • Новости дня
    Abcgazetesi сообщила о гибели мотоциклиста из России в Турции

    Tекст: Антон Антонов

    Мотоциклист из России погиб в результате ДТП на трассе Эрзинджан – Сивас в Турции, сообщает турецкое издание Abcgazetesi.

    По данным Abcgazetesi, погиб «40-летний водитель по имени Антон». Он отправился на мотоцикле из России в Каппадокию вместе с двумя товарищами, передает РИА «Новости».

    Мужчина потерял управление транспортным средством с номерным знаком 2779 XA 43 и врезался в металлическое ограждение на новой кольцевой дороге трассы Эрзинджан – Сивас. Очевидцы рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Серьезно пострадавшего мужчину доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось – он скончался от полученных травм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский турист погиб в результате ДТП с автобусом в Абхазии. Еще один российский турист скончался после купания в турецкой Аланье.

    13 октября 2025, 08:20 • Новости дня
    МИД КНДР заявил о бурном развитии отношений с Россией

    МИД КНДР заявил о периоде бурного развития отношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном.

    Министерство иностранных дел КНДР заявило о начале периода бурного развития отношений между Москвой и Пхеньяном. Сообщение было опубликовано по случаю годовщины установления дипломатических отношений между странами, которые были оформлены 12 октября 1948 года, передает ТАСС.

    В заявлении МИД подчеркнули, что корейско-российские отношения дружбы выдержали испытания временем, начиная с момента установления боевого братства и товарищеского содружества, созданного усилиями прежних лидеров.

    «Сегодня эти отношения, которые неизменно продвигались по пути дружбы, сплоченности и добрососедства, под мудрым руководством уважаемого товарища Ким Чен Ына встретили период бурного развития», – говорится в заявлении.

    В ведомстве напомнили, что в июне 2024 года страны подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по мнению КНДР, станет вехой в истории двусторонних отношений. В заявлении также отмечается, что неизменной позицией правительства КНДР является стремление к дальнейшему развитию дружеских связей с Россией и открытию новых периодов расцвета.

    СССР стал первым государством, установившим дипломатические отношения с КНДР.

    10 октября в КНДР прошло празднование 80-летия Трудовой партии Кореи, где российскую делегацию возглавил Дмитрий Медведев.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Путин считает крайне важным укрепление отношений между Россией и КНДР.

    Медведев выразил благодарность КНДР за поддержку спецоперации. Медведев также отметил вечную память подвига военных КНДР в Курской области.

    13 октября 2025, 14:59 • Новости дня
    Силуанов пообещал снижение стоимости ресурсов благодаря бюджету

    Силуанов заявил о снижении стоимости ресурсов при сбалансированном бюджете

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что сбалансированный бюджет создаст условия для снижения ключевой ставки и роста бизнеса.

    Министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что сбалансированный бюджет приведет к снижению стоимости ресурсов в экономике, передает ТАСС.

    Силуанов отметил, что предложения по налоговому пакету позволят сбалансировать бюджет, уменьшить бюджетный импульс, а Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 12-13% в следующем году.

    По словам министра, «для бизнеса это основное условие, чтобы снизить свои операционные издержки и высвободить ресурсы для новых инвестиций и развития». Он также подчеркнул, что рост невозможен при высоких процентных ставках, а вопрос повышения НДС на два процентных пункта не является главным.

    Силуанов акцентировал внимание на том, что главным для экономики остается стоимость ресурсов, которая зависит от сбалансированности бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.

    Председатель правительства Михаил Мишустин на выставке «Золотая осень» отметил наличие достаточных запасов продовольствия и сельскохозяйственного сырья на российском рынке.

    13 октября 2025, 15:56 • Новости дня
    Москалькова призвала ООН вмешаться в ситуацию с россиянами в Латвии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка обратить внимание на ситуацию с россиянами в Латвии.

    По словам Москальковой, она обратилась к международному чиновнику с просьбой сделать все возможное для прекращения «беззакония, безнравственных и нарушающих нормы международного права действий» в отношении россиян, не подтвердивших знание латышского языка, передает ТАСС.

    Ранее директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что Латвия собирается депортировать более 800 россиян, нарушивших правила миграционного законодательства.

    Напомним, спикер МИД России Мария Захарова назвала нацизмом действия Латвии против россиян.

    13 октября 2025, 14:44 • Новости дня
    Минэкономразвития спрогнозировало поэтапное смягчение денежно-кредитной политики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр экономического развития Максим Решетников сообщил об ожиданиях постепенной нормализации денежно-кредитной политики в 2026 году.

    По его словам, будущий год станет переходным для экономики, в течение которого будет происходить нормализация политики, однако этот процесс будет проходить поэтапно, передает ТАСС. Решетников отметил, что такой подход согласуется с прогнозом Банка России, который предусматривает снижение ключевой ставки по мере дальнейшего замедления инфляции.

    «Мы ожидаем, что 2026 год будет переходным. Произойдет нормализация денежно-кредитной политики, но она будет постепенная. Это согласуется с прогнозом Банка России про поэтапность и снижение ставки по мере того, как будет дальше замедляться инфляция», – заявил министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

    В июне Центробанк принял решение понизить ключевую ставку на фоне продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики.

