Силуанов пообещал снижение стоимости ресурсов благодаря бюджету

Силуанов заявил о снижении стоимости ресурсов при сбалансированном бюджете

Tекст: Денис Тельманов

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что сбалансированный бюджет приведет к снижению стоимости ресурсов в экономике, передает ТАСС.

Силуанов отметил, что предложения по налоговому пакету позволят сбалансировать бюджет, уменьшить бюджетный импульс, а Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки до 12-13% в следующем году.

По словам министра, «для бизнеса это основное условие, чтобы снизить свои операционные издержки и высвободить ресурсы для новых инвестиций и развития». Он также подчеркнул, что рост невозможен при высоких процентных ставках, а вопрос повышения НДС на два процентных пункта не является главным.

Силуанов акцентировал внимание на том, что главным для экономики остается стоимость ресурсов, которая зависит от сбалансированности бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов объяснил, что сложные меры по охлаждению экономики необходимы для будущего снижения процентных ставок и роста доходов.

