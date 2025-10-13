  • Новость часаШведские прокуроры закрыли дело о повреждении кабеля на Балтике
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Томагавки» – последний аргумент США в энергетической войне

    Возможные поставки Украине «Томагавков» для Трампа – этап «конкурентной борьбы» в экономической сфере. Ему важно создание руками украинских боевиков проблем России на мировом энергетическом рынке. Метод запугивания торговых партнеров, например, Китая и Индии, дал сбой – они попробуют зайти с другого бока.

    Олег Ясинский Олег Ясинский Нет большего геноцида, чем «открытие Америки»

    Вступительный взнос в цивилизацию обошелся индейцам в десятки миллионов жизней. Самые умеренные из историков говорят, что из 100 миллионов коренных американцев, проживавших на континенте к моменту его «открытия», век спустя оставалось 40 миллионов.

    13 октября 2025, 14:34 • Новости дня

    Путин оценил успехи Ульяновской области в сфере спорта

    Путин назвал высоким уровень спортивной активности в Ульяновской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Ульяновской области 65,5% жителей регулярно занимаются спортом, что президент России Владимир Путин назвал достойным результатом на встрече с губернатором региона Алексеем Русских.

    Как передает сайт Кремля, Владимир Путин провел встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских, в ходе которой обсуждались социально-экономические показатели региона.

    Русских сообщил главе государства, что на сегодняшний день 65,5% жителей области систематически занимаются спортом. Путин прокомментировал этот результат словами: «Хороший показатель, но можно и дальше двигаться».

    Губернатор также рассказал, что объем инвестиций в основной капитал в 2024 году достиг 142 млрд рублей, индекс составил 111%, а по данному показателю регион занял пятое место в Приволжском федеральном округе. Президент отметил, что это хороший показатель.

    Путин обратил внимание на размер государственного долга региона и призвал Русских уделить особое внимание доле коммерческих кредитов, подчеркнув, что они обходятся дорого. Русских пояснил, что рост региональных доходов с 2021 по 2024 год позволил увеличить финансирование социальной поддержки населения, но сопровождается ростом расходов.

    Дополнительно президент поинтересовался работой свободной экономической зоны в области и планами по дальнейшему развитию ключевых отраслей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил президенту Владимиру Путину о завершении интеграции экономик Донбасса и Новороссии в российскую экономическую систему.

    10 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин анонсировал появление у России нового оружия

    Путин сообщил об успешных испытаниях нового российского оружия

    Путин анонсировал появление у России нового оружия
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о прогрессе в разработке новых вооружений, отметив успешное прохождение ими этапа испытаний и высокую степень их новизны.

    Россия ведет активные разработки новейших вооружений, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Таджикистан, передает ТАСС.

    По словам Путина, новизна средств ядерного сдерживания России превышает аналогичные показатели у других ядерных держав. «Новизна наших средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства. И мы развиваем все это очень активно», – подчеркнул глава государства.

    Президент сообщил, что ранее анонсированные образцы вооружений проходят испытания, которые идут успешно. Путин также сообщил, что в ближайшее время могут быть обнародованы новые сведения о появлении новых видов оружия в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник».

    Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник». Она уверена в надежности своего ядерного щита.

    10 октября 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    Путин назвал ответ России на передачу Tomahawk Киеву
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе после визита в Душанбе.

    Глава государства подчеркнул, что «наш ответ – это усиление системы ПВО Российской Федерации», передает РИА «Новости».

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о тяжелых последствиях для двусторонних отношений в случае передачи США ракет Tomahawk Киеву.

    Путин ранее заявил, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США, потому что запуск ракет невозможен без участия американских военных.

    13 октября 2025, 11:00 • Видео
    Десять тысяч шагов в день. История Ломоносова и русской науки эпохи Просвещения

    В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

    11 октября 2025, 16:47 • Новости дня
    Столтенберг дал характеристику Путину

    Экс-генсек НАТО Столтенберг назвал Путина трудолюбивым и рациональным лидером

    Столтенберг дал характеристику Путину
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах написал, что президент России Владимир Путин произвел на него впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремленного человека.

    Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг поделился воспоминаниями о своих встречах с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Впервые Столтенберг посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии.

    Он отметил, что его впечатление о Путине сложилось как о трудолюбивом, рациональном и целеустремленном человеке. По словам Столтенберга, большинство встреч проходили в приятной атмосфере, а Путин всегда был хорошо подготовлен к обсуждаемым вопросам.

    «С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», – отметил Столтенберг в своих мемуарах.

    Он также добавил, что опыт общения с Путиным оставил у него позитивные впечатления относительно сотрудничества.

    Ранее президент США Дональд Трамп называл Путина «сильным парнем» и «профессионалом».

    Также Столтенберг в своих мемуарах рассказал, что Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе назвал Владимира Зеленского «занозой в заднице».

    Столтенберг также назвал  в своих мемуарах главу МИД России Сергея Лаврова «элегантным дипломатом и грубияном».

    11 октября 2025, 12:14 • Новости дня
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    Миршаймер: Улыбка Путина на «Валдае» говорит о скором завершении конфликта
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Улыбка президента России Владимира Путина на Валдайском форуме, по мнению американского политолога Джона Миршаймера, демонстрирует его полный контроль над ситуацией на Украине.

    Американский политолог Джон Миршаймер высказал уверенность, что конфликт на Украине скоро завершится, передает Ura.Ru.

    Профессор Чикагского университета заявил: «Украинцы, похоже, понимают, что конфликт подходит к концу. И улыбающийся, шутящий Путин на «Валдае» тоже, похоже, уверен, что это подходит к концу».

    По словам эксперта, западные страны осознают истинное положение дел. Они, однако, продолжают заявлять о мнимых успехах ВСУ в медийном пространстве.

    Миршаймер назвал главной проблемой Киева острую нехватку сил для удержания фронта.

    Согласно данным Минобороны России, украинские войска понесли значительные потери. Только за прошлую неделю, с 4 по 10 октября, они потеряли свыше 9,97 тыс. военнослужащих. За последние сутки потери ВСУ превысили 1,4 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала внимательно послушать заявления Владимира Путина на форуме «Валдай».

    Владимир Путин обозначил принципы полицентричного мира. Он также сравнил количество ядерных зарядов на подлодках России и США.

    10 октября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин прокомментировал неприсуждение Нобелевской премии мира Трампу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний глава США Дональд Трамп прилагает реальные усилия для разрешения затяжных международных конфликтов. По словам российского лидера, американский президент «искренне стремится» к мирному урегулированию, в том числе к прекращению конфликта на Украине.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал решение не присуждать Нобелевскую премию мира бывшему президенту США Дональду Трампу, передает Telegram-канал Кремля.

    «Достоин или недостоин действующий gрезидент США Нобелевской премии, я не знаю, но он реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, длящиеся годами, а то и десятилетиями кризисы. По отношению к кризису на Украине он искренне стремится к этому. Самый яркий пример – это ситуация на Ближнем Востоке. Если удастся довести до конца все, к чему Дональд стремился, все, о чем он говорил и что он пытается сделать, – это историческое событие», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые ничего не сделали для мира.

    В Осло объявили, что лауреатом Нобелевской премии мира стала политик из Венесуэлы Мария Корина Мачадо за продвижение демократических прав народа Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун отметил, что Нобелевский комитет продемонстрировал приоритет политики над миром.

    13 октября 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

    Политолог Лукьянов: Слова Трампа о «Томагавках» – часть закулисной игры

    Эксперты объяснили желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине
    @ Lt. James Caliva/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Намерение главы Белого дома Дональда Трампа обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки ракет Tomahawk Украине сигнализирует о планах США предложить Москве пакетные условия по украинскому урегулированию, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов и военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Стиль и методы переговоров Трампа хорошо известны – вести диалоги со всеми акторами какого бы то ни было процесса, маневрируя от миролюбивого до резкого тона и не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон. Все это мы видим и в части украинского урегулирования», – заметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Трамп проверяет реакцию Москвы на заявления о возможных поставках Tomahawk ВСУ и затем будет действовать в зависимости от ситуации. Самоцелью является подчеркнутый диалог и с Путиным, и с Зеленским. Это обычный способ коммуникации для американского лидера. При этом, судя по предыдущему примеру с Javelin, можно допустить, что некоторое количество ракет действительно будет поставлено Киеву. Но это не изменит общую динамику СВО», – продолжил спикер.

    «Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов. Судя по всему, они имели гораздо более предметное очертание, чем можно было подумать сразу после саммита», – отметил аналитик.

    «Впрочем, кейс с Tomahawk может показывать, что Трамп действительно хочет добиться прекращения боевых действий в зоне СВО. Для него это актуально особенно сейчас, когда он «триумфально завершает» конфликт в Газе. При этом необходимость избавиться от первопричин конфликта вряд ли является принципиальным условием для главы Белого дома. Его задача – заморозить открытое противостояние, а затем переложить глубинную работу на другие страны», – указал он.

    «Вместе с тем сам факт передачи Tomahawk сильно омрачит процесс диалога США и России. Вряд ли Трамп хочет переходить к такому сценарию, поэтому во всех его заявлениях и действиях по усилению ВСУ я вижу, прежде всего, попытку активизировать диалог по мирному урегулированию», – поделился мнением политолог.

    «С самого начала разговоров про Tomahawk было понятно, что это диалоги не про оружие, а про фигуру дипломатического воздействия Трампа на Москву. Образно говоря, для главы Белого дома это карта, которую нужно выложить на стол, сказать, что она козырная, а дальше смотреть на реакцию Кремля и Банковой. В таких делах любая угроза самоценна, безотносительно факта ее применения», – полагает военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Думаю, при обсуждении потенциальных поставок Tomahawk Киеву Трамп хочет услышать от Путина согласие на некоторые из условий, которые выдвигает Запад в рамках украинского урегулирования, в частности о заморозке конфликта по текущей линии соприкосновения. Вместе с тем американский лидер в общении с российским коллегой также включит в пакет какие-то пункты, которыми предварительно согласен поступиться Киев. Видимо, как раз это глава Белого дома обсуждал с Зеленским», – продолжил спикер.

    «При этом военно-политическая аналитика говорит о том, что Украина во многом исчерпывает варианты сохранения позиций на фронте, которыми они постоянно гордились. Сейчас эти медленные количественные изменения, которые накапливала российская армия на протяжении последних месяцев, могут резко перейти в качественную плоскость и резко ухудшить положение ВСУ. После чего козырная карта в виде некоего дальнобойного американского оружия во многом потеряет ценность», – спрогнозировал он.

    «Я считаю, что десяток Tomahawk точно не помогут ВСУ переломить ситуацию, а большее количество ракет Вашингтон просто не сможет передать, поскольку у США должны быть неснижаемые остатки всех видов вооружения на фоне общего геополитического расклада в мире и потенциальной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с Китаем и Тайванем», – детализировал эксперт.

    «Также важно помнить, что переговоры между США и Россией не ведутся о заключении мира, поскольку страны не находятся в состоянии войны, а логика гибридного конфликта говорит о том, что позиция Трампа может поменяться в диалоге с Путиным. Тем более что в Белом доме понимают неприемлемость ультиматумов в отношении Москвы и бесперспективность «тушения украинского огня» угрозами поставок Tomahawk», – резюмировал аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что во время воскресного телефонного разговора он сообщил Владимиру Зеленскому о планах выдвинуть ультиматум президенту России Владимиру Путину о возобновлении мирных переговоров. В противном случае США поставят Украине ракеты Tomahawk, пишет Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

    Трамп провел с Зеленским беседы в субботу и воскресенье. Окончательное решение по поводу Tomahawk пока не принято, но стороны добились прогресса в переговорах по этому вопросу, сообщает издание. Также стороны обсуждали поставки ВСУ новой партии систем ПВО Patriot.

    Ранее Трамп указывал, что он «в некотором роде принял решение» о продаже Tomahawk странам НАТО, которые поставят их Украине. При этом он отмечал, что хочет знать, как ВСУ будут применять ракеты. По словам американского лидера, украинской стороне, возможно, даже не придется их использовать, поскольку одного их наличия может быть достаточно, чтобы заставить Москву пойти на переговоры.

    Зеленский в ответ заявил: «Есть хорошие варианты и веские идеи о том, как по-настоящему укрепить наши позиции». «Необходимо, чтобы российская сторона была готова к реальной дипломатии – этого можно добиться силой», – сказал он. Он также заверил, что «речь идет исключительно о военных целях».

    Между тем Путин отмечал, что ответом России на поставку Tomahawk ВСУ станет «усиление системы ПВО». «Мы будем их сбивать», – сказал российский лидер. Тем не менее передача этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля», предупредил он.

    «Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США», – констатировал российский лидер.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отметил: «Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего – для самого Трампа». Он напомнил, что отличить ядерное исполнение Tomahawk от обычного в полете невозможно. «Как отвечать России? Вот именно!» – намекнул он.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия уделяет особое внимание заявлениям о возможных поставках Украине Tomahawk, и эта тема вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность. При этом, добавил он, несмотря на опасность и эффективность Tomahawk, их поступление в распоряжении ВСУ не сможет изменить ситуацию на фронте. По мнению представителя Кремля, подобные поставки не повлияют на общий ход боевых действий в зоне СВО.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтверждал, что появление Tomahawk на Украине не окажет влияния на ход боевых действий. По мнению дипломата, инициатива обсуждения такой помощи ВСУ связана, прежде всего, с давлением европейских стран на Вашингтон. По его словам, США хотят показать своим союзникам, что прислушиваются к их мнению, однако окончательного решения по передаче ракет пока нет.

    Крылатая ракета Tomahawk – это многоцелевая дозвуковая ракета с дальностью до 2,5 тыс. км, скоростью около 880 км/ч и высокой точностью наведения, способная поражать как наземные, так и морские цели. По данным из открытых источников, ракета имеет высоту полета от 30 до 150 м, что позволяет обходить рельеф местности.

    13 октября 2025, 01:32 • Новости дня
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    Трамп собрался обсудить с Путиным поставки «Томагавков» Украине
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности обсуждения с президентом России Владимиром Путиным поставок ракет Tomahawk Киеву в случае продолжения конфликта на Украине.

    «Возможно, я поговорю с ним, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk».

    Президент США также выразил уверенность, что Путин «выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это». Трамп выразил уверенность в том, что Путин урегулирует конфликт на Украине. При этом Трамп пригрозил, что отказ от урегулирования «плохо кончится» для России.

    Трамп также рассказал, что у него состоялся хороший разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждался вопрос вооружения для Украины, включая ракеты Tomahawk. «Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», – сказал Трамп.

    Трамп в очередной раз заявил, что кризиса на Украине не произошло бы, если бы не политика его предшественников Барака Обамы и Джо Байдена, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что в ответ на обсуждение передачи ракет Tomahawk Киеву Россия усилит систему противовоздушной обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступление таких ракет на Украину не сможет изменить ситуацию на фронте.

    10 октября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    Путин назвал «понтажом» слова Зеленского об ударах «Томагавками» вглубь России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал заявления Владимира Зеленского о возможных ударах по территории России крылатыми ракетами «Томагавк» формой «понтажа».

    В ходе пресс-концеренции задававший вопрос журналист обратил внимание на то, что Владимир Зеленский позволяет себе громкие заявления, обещая «нанести удары по России «Томагавками», вплоть до Кремля». При этом он допустил оговорку, перепутав слова: вместо «шантаж» произнес «понтаж».

    «Некоторые даже называют это своеобразной формой… понтажа, то есть шантажа», – сказал журналист.

    «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия усилит свою систему противовоздушной обороны в ответ на обсуждение возможности передачи ракет Tomahawk Киеву.

    Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хочет понять, как Киев их будет использовать. Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров сообщил, что передача американских ракет «Томагавк» (Tomahawk) Киеву станет стратегической ошибкой для Трампа.

    13 октября 2025, 07:26 • Новости дня
    Путин пошутил о голоде на встрече лидеров СНГ в Душанбе
    Путин пошутил о голоде на встрече лидеров СНГ в Душанбе
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время неформальной встречи лидеров стран СНГ в Душанбе президент России Владимир Путин с юмором отметил гостеприимство президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

    Владимир Путин рассказал, что Эмомали Рахмон «морил его голодом» с вечера предыдущего дня, передает РИА «Новости».

    «Он со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю: «Зачем моришь голодом?», – пошутил российский лидер.

    Президент России пояснил, что в ответ на шутку Рахмон предложил ему организовать совместную трапезу на следующий день.

    Ранее Путин называл Таджикистан важным и ключевым партнером для России в Средней Азии.

    Напомним, Россия и Таджикистан подписали новые соглашения о сотрудничестве, в том числе по вопросам трудовой миграции.

    10 октября 2025, 20:40 • Новости дня
    Трамп поблагодарил Путина за слова о вкладе в разрешение конфликтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за слова о вкладе американского президента в разрешение длящихся десятилетиями конфликтов.

    В своей публикации в Truth Social Трамп написал: «Спасибо вам, президент Путин!», сопроводив пост фрагментом речи российского лидера, передает ТАСС.

    В опубликованном видеофрагменте Путин заявил, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные, годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы». Российский президент подчеркнул, что действия американского лидера направлены на поиск решения затяжных конфликтов.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона заметно, что общение между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходит активнее, чем между дипломатическими ведомствами.

    10 октября 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    Путин: Нобелевскую премию мира присуждали тем, кто для мира ничего не сделал
    @ Jesus Vargas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что Нобелевский комитет не раз вручал премию мира людям, которые, по его словам, ничего не сделали для мира.

    «Были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, которые для мира ничего не сделали. На мой взгляд, этими решениями они нанесли огромный ущерб авторитету этой премии», – сказал Путин на пресс-конференции после визита в Таджикистан, передает РИА «Новости».

    Глава государства добавил, что подобные решения, по его мнению, привели к значительной утрате авторитета премии. По его словам, из-за этого доверие к Нобелевскому комитету оказалось подорвано.

    Напомним, Нобелевскую премию мира присудили оппозиционному политику из Венесуэлы Марии Корине Мачадо за продвижение демократических прав. Президент США Дональд Трамп заявил, что заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку завершил семь войн менее чем за год своего президентства.

    В МИД России назвали решение о присуждении премии вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

    Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун заявил, что Нобелевский комитет наглядно продемонстрировал, что политика для него оказалась важнее мира.

    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    10 октября 2025, 16:12 • Новости дня
    Путин заявил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание мирного решения по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия и США имеют общее представление о путях урегулирования ситуации на Украине мирными средствами, однако вопрос остается сложным, заявил президент России Владимир Путин журналистам после визита в Таджикистан.

    «Вы понимаете, в чем дело? Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами. И это непростые вопросы», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске.

    Кремль заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что импульс к урегулированию, заданный на встрече президентов России и США в Анкоридже, сохраняется.

    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    12 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    Путин отменил акцизы на дизель из авиакеросина до мая 2026 года

    Tекст: Ольга Иванова

    С октября текущего года по май 2026 года акцизы на дизель, произведенный с добавлением авиакеросина, не будут взиматься при определенных условиях, указ подписал президент России Владимир Путин.

    Отмена акцизов на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином, вступила в силу с 1 октября, передает РИА «Новости». Новое правило распространяется не только на топливо, произведенное на нефтеперерабатывающих заводах, но и на продукцию, выпущенную российскими компаниями без свидетельства о регистрации лица, осуществляющего переработку нефтяного сырья.

    В тексте указа отмечается: «Не признается подакцизным товаром в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья».

    Как правило, таким способом выпускается зимний сорт дизельного топлива. Мера будет действовать ограниченный срок – с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

