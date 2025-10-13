Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Главный раввин России Лазар решил посетить освобожденных из Газы заложников
Освобожденных в секторе Газа заложников планирует посетить главный раввин России Берл Лазар, об этом в понедельник сообщили в пресс-службе священнослужителя.
Лазар пояснил, что планирует встретиться с освобожденными через неделю в Израиле, передает РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-службу.
В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди них оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.
До этого Красный Крест передал семерых освобожденных армии Израиля.