Освобожденный ХАМАС уроженец Донбасса Харкин связался с семьей
Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин уже связался со своими родственниками, передает ТАСС.
В посольстве Израиля в Москве подтвердили информацию, подчеркнув: «Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Израиля в России сообщило, что Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник.
Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.