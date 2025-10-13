Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
В Max появились новые опции для групповых звонков, включая «Зал ожидания» и автоматическую запись, а также неограниченное число участников в видеоконференциях.
Новые функции для групповых звонков появились в мессенджере Max, следует из сообщения «ВКонтакте».
Теперь создатель конференции может управлять подключением собеседников с помощью функции «Зал ожидания». Участники получили возможность «поднять руку», писать сообщения в чате встречи и делать запись разговора, которая автоматически отправится в папку «Избранное».
Дополнительно появился новый способ организации звонка – через групповой чат. Для этого достаточно выбрать значок телефонной трубки в верхней части экрана и нажать «подключиться к звонку». В этот момент всем участникам чата становится доступна специальная плашка с кнопкой подключения.
Длительность видеоконференции в Max теперь не ограничена по времени и количеству участников. После завершения вызова пользователю предлагается оценить качество звонка.
Групповые звонки доступны в приложении с 9 июля в тестовом режиме. С момента запуска сервиса пользователи совершили более 500 млн звонков, средняя продолжительность голосового вызова составила десять минут, группового – 58 минут.
Ранее аудитория платформы Max достигла 35 млн пользователей и ежедневно через сервис совершается свыше 15 млн звонков.
Сервис авторизации на портале «Госуслуги» через мессенджер Max продемонстрировал значительный рост популярности среди россиян.
Также платформа Max запустила цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.