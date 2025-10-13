Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.0 комментариев
Лавров назвал визовый режим с Бахрейном упущением сторон
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на необходимость устранения визовых барьеров между Россией и Бахрейном, считая это совместной недоработкой.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал наличие визового режима между Россией и Бахрейном упущением обеих стран, передает ТАСС.
На встрече с журналистами из арабских стран он заявил: «Так это, значит, наше упущение, упущение наших бахрейнских друзей. Стоит непосредственно разобраться, почему мы с нашими друзьями вынуждены получать визы для поездок друг к другу».
Лавров также отметил, что между Россией и Бахрейном сложились прекрасные отношения во всех сферах. Он подчеркнул, что Бахрейн является страной-партнером Шанхайской организации сотрудничества, а его привлекательность для российских туристов столь же очевидна, как и привлекательность России для граждан Бахрейна.
Глава МИД выразил уверенность, что вопрос виз будет решен в будущем.
