Ученые сообщили о вспышке класса М на Солнце

В ИКИ РАН сообщили о вспышке класса М на Солнце
Солнечная активность резко возобновилась, вызвав мощные вспышки класса М, зафиксированные в двух гигантских центрах по 150 тыс. километров.
На Солнце, вопреки всем прогнозам, возобновились сильные вспышки класса М, передает Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые из Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») сообщили: «Трудно добавить что-то к заголовку. Так это выглядит на телескопах». Сейчас звезда демонстрирует полноценный системный всплеск активности.
В центре солнечного диска активно горят два мощных центра, каждый около 150 тыс. километров. Это более десяти диаметров Земли, где Солнце сжигает энергию, выброшенную из глубины и продолжающую поступать. Специалисты отмечают, что быстрое восстановление активности после бурного начала октября стало неожиданностью.
Текущий уровень вспышек составляет M1.0 – M2.0. Четырехмесячный максимум M6.4 был зафиксирован 28 сентября, и есть вероятность его превышения. Отклик геомагнитных индексов на этот системный всплеск ожидается примерно со среды или четверга.
