ФСБ: Бомбу для убийства офицера Минобороны передали при помощи дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина на видеозаписи признался, что получил бомбу по заданию украинских спецслужб, ее ему отправили через дрон, передает ТАСС.

«Потом приказали мне бомбу подготовить и около подъезда поставить», – заявил задержанный.

Взрывное устройство он разместил в велосипеде недалеко от подъезда, где проживала жертва. Специалисты обезвредили бомбу с помощью робота-сапера.

Кроме того, был задержан гражданин России, принимавший участие в деятельности кол-центров, связанных с украинской разведкой. Ему предложили в мессенджере Telegram работу по прикреплению противоугонного замка к велосипеду.

Напомним, в Москве задержали четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» планировали убить высокопоставленного офицера Минобороны.

В сентябре ФСБ задержала в ЛНР жителя региона, который по заданию украинских спецслужб собирался установить дистанционно управляемую бомбу под служебным автомобилем офицера Росгвардии.