ФСБ: Бомбу для убийства офицера Минобороны передали при помощи дрона
Предполагаемому исполнителю покушения на офицера Минобороны в Москве для совершения теракта передали бомбу при помощи дрона, сообщило ФСБ.
Мужчина на видеозаписи признался, что получил бомбу по заданию украинских спецслужб, ее ему отправили через дрон, передает ТАСС.
«Потом приказали мне бомбу подготовить и около подъезда поставить», – заявил задержанный.
Взрывное устройство он разместил в велосипеде недалеко от подъезда, где проживала жертва. Специалисты обезвредили бомбу с помощью робота-сапера.
Кроме того, был задержан гражданин России, принимавший участие в деятельности кол-центров, связанных с украинской разведкой. Ему предложили в мессенджере Telegram работу по прикреплению противоугонного замка к велосипеду.
Напомним, в Москве задержали четверых подозреваемых при попытке совершения теракта, боевики по заданию украинских спецслужб и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» планировали убить высокопоставленного офицера Минобороны.
В сентябре ФСБ задержала в ЛНР жителя региона, который по заданию украинских спецслужб собирался установить дистанционно управляемую бомбу под служебным автомобилем офицера Росгвардии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ