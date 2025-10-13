Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские военные на минувшей неделе усилили давление на краснолиманском и северском направлениях, передает ТАСС.

Марочко отметил, что российские бойцы наносили групповые и сосредоточенные удары по объектам украинских военных и пунктам временной дислокации на рубежах Луганской Народной Республики. По его словам, «основные усилия ВС РФ сосредоточили на краснолиманском и северском направлениях, а также закреплении ранее достигнутых результатов». Эксперт подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения наблюдаются позитивные изменения в районе Ставков, Ямполя и Северска.

Марочко добавил, что противник продолжал позиционные бои и использовал маневренную оборону в указанных районах. Он также сообщил, что за отчетный период российские военные освободили населенные пункты Отрадное в Харьковской области, Кузьминовку и Федоровку в ДНР.

Кроме того, по словам эксперта, завершено уничтожение сил противника южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель ЛНР Андрей Марочко сообщил о продвижении Вооруженных сил России у пяти поселений в ДНР. ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Шандриголово в ДНР.