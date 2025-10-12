Актриса Александринского театра Елизавета Волгина скончалась в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

Более 50 лет ее творческая судьба была неразрывно связана с Александринским театром, где она сыграла около 60 ролей. В театре напомнили, что в 1961 году Волгина окончила Ленинградский театральный институт, а уже на последнем курсе была приглашена в труппу Академического театра драмы имени Александра Пушкина. Ее дебют состоялся в роли Ксаны в спектакле «По московскому времени», после чего она официально стала частью коллектива театра, передает ТАСС.

За годы работы Волгина создала целую галерею ярких женских образов как современного, так и классического репертуара. Среди ее наиболее известных ролей были Людмила в спектакле «Друзья и годы», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии», Варя в «Деле, которому ты служишь», Катя в «Семье Журбиных», Маша в «Нахлебнике», Лидия в «Одни без ангелов», Ирина Лавровна в «Последней жертве» и Ренэ в «Жизни Сент-Экзюпери».

В театре отметили: «Более полувека судьба Елизаветы Волгиной была связана с Александринским театром». Коллеги и зрители вспоминают актрису как выдающуюся представительницу петербургской сцены и настоящего мастера своего дела.

