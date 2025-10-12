Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны уточнили, что также были уничтожены 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Группировка войск «Север» поразила формирования ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях, где противник потерял свыше 160 военнослужащих. «Запад» занял более выгодные рубежи, уничтожив до 220 украинских бойцов, три бронемашины HMMWV и одну Oncilla, уточнили в ведомстве.

Южная группировка ликвидировала более 185 военнослужащих, а «Центр» нанес поражение 550 военным. «Восток» уничтожил до 305 бойцов, танк и гаубицу М777, а «Днепр» – до 40 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Полтавка, Привольное, Успеновка в Запорожской области, Вишневое и Даниловка в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры и пунктам дислокации украинских формирований и наемников в 137 районах. Были уничтожены склады боеприпасов, топлива и материальных средств, говорится в сообщении.



Средствами противовоздушной обороны сбиты девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.



Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск успешно уничтожили автотранспорт и пункт управления беспилотниками противника на Константиновском направлении.



Как писала газета ВЗГЛЯД, взятие Часова Яра российскими войсками позволило существенно продвинуться в сторону Константиновки.