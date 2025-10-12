Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.10 комментариев
Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР
На краматорско-дружковском направлении российские военные ликвидировали полевой склад инженерных боеприпасов и беспилотник R-18, совершивший попытку атаки, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы России [ВС РФ] успешно поразили полевой склад инженерных боеприпасов противника на краматорско-дружковском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили: «В ходе выполнения боевых задач расчетом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта».
Помимо этого, военнослужащие поста воздушного наблюдения той же «Южной» группировки своевременно обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат R-18. Его попытка атаковать передовые позиции ВС РФ была пресечена. Аппарат уничтожили выстрелами из личного оружия.
