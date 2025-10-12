Российские дроны уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России [ВС РФ] успешно поразили полевой склад инженерных боеприпасов противника на краматорско-дружковском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. В оборонном ведомстве уточнили: «В ходе выполнения боевых задач расчетом FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии был выявлен и уничтожен полевой склад инженерных боеприпасов противника. В результате точного удара произошло возгорание и детонация хранившегося боекомплекта».

Помимо этого, военнослужащие поста воздушного наблюдения той же «Южной» группировки своевременно обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат R-18. Его попытка атаковать передовые позиции ВС РФ была пресечена. Аппарат уничтожили выстрелами из личного оружия.

