В НЦ «Россия» прошло открытие нового этапа стажировок молодых специалистов «ГосСтарт»

Tекст: Дарья Григоренко

В этом году стажировки в 37 федеральных органах власти пройдут 250 молодых специалистов из более чем 65 регионов России, а также 10 участников из Абхазии. Программа реализуется Росмолодежью уже третий год подряд, и впервые открытие проходит в таком крупном формате, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы с вами уже третий год подряд реализуем нашу масштабную Программу, и впервые запускаем этап стажировок с таким размахом – в Национальном центре «Россия», за что хочется выразить отдельную благодарность Центру. За все время программы в стажировках приняли участие более 8 тысяч молодых ребят – тех, кто ищет свое призвание, хочет развиваться и служить стране.И я от всего сердца хочу поблагодарить 37 федеральных государственных органов власти, которые приняли стажеров в этом году. Это отличная тенденция, и она вдохновляет!», – отметил заместитель руководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.

Молодых специалистов ждет не только практика в министерствах и ведомствах, но и образовательная программа «Эффективное государственное и муниципальное управление», в рамках которой им вручат дипломы о повышении квалификации. В программе также предусмотрены встречи с опытными госслужащими, тренинги, мастер-классы и индивидуальные карьерные консультации. Организаторы отмечают, что 50 лучших стажеров будут рекомендованы к трудоустройству в федеральные органы власти.

Участница программы Муминат Абдулгалимова рассказала, что принимает участие в проекте уже третий раз и считает его лучшей возможностью для обмена опытом и развития. Виктор Троицкий отметил, что участие в «ГосСтарт» помогает вовлекать молодых людей в аграрные профессии и развивать экономический потенциал регионов. Итоги федерального этапа программы и награждение лучших участников подведут 24 октября 2025 года.

Участник программы, руководитель центра развития сельской молодежи Донского государственного технического университета Виктор Троицкий: «Я стремлюсь вовлекать молодежь в аграрные профессии и становиться настоящими профессионалами своего дела, а «ГосСтарт» – огромный шанс учиться у лучших. Я также уверен, что смогу вдохновить больше молодых людей на выбор карьеры в аграрном секторе, что в свою очередь будет способствовать экономическому развитию региона. Основные цели нашего Управления включают повышение качества подготовки кадров, развитие профессиональных компетенций и поддержку молодых специалистов, что станет важным шагом к формированию сильной базы для аграрной отрасли.Полученные знаниябуду применять в своей работе, чтобы помогать молодым специалистам развивать нашу страну и аграрный сектор».

«ГосСтарт» проводится Росмолодежью совместно с Минтрудом, Минобрнауки России и Правительством Нижегородской области. Цель программы – повысить престиж государственной службы и сформировать кадровый резерв молодых специалистов.