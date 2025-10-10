Астроном назвал видео падения астероида на Луну фейком ИИ

На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».20 комментариев
Астроном Короткий сообщил, что видео падения астероида на Луну создал ИИ
В интернете распространилось зрелищное видео с астероидом, врезающимся в Луну, однако научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий заявил, что ролик создан с помощью искусственного интеллекта.
Видео с падением большого астероида на Луну, распространившееся в интернете, создано искусственным интеллектом и не имеет отношения к реальным событиям, сообщил научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий, передает РИА «Новости».
Короткий подчеркнул: «Это сделано ИИ, к реальности отношения не имеет».
Эксперт объяснил, что на ролике астероид преодолевает расстояние, равное диаметру Луны, всего за три секунды, что означает скорость не менее 1 тыс. километров в секунду. Самые быстрые метеоры на орбите Земли двигаются максимум со скоростью 77 километров в секунду, что несопоставимо с показанным в видео.
Размер астероида на кадрах оценивается примерно в 50 километров в диаметре – это в два раза меньше кратера Коперник. Астроном добавил, что таких крупных околоземных астероидов сейчас не существует: их невозможно не обнаружить на подлете к Луне.
Короткий также отметил, что подробности рельефа лунных кратеров и форма выброса вещества на видео не соответствуют физике Луны. В реальности, отметил он, под воздействием отсутствия атмосферы выброс после удара на спутнике Земли выглядел бы как полусфера, а не грибовидное облако.
