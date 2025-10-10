Премьер Японии Исиба призвал задуматься о причинах Второй мировой войны

Tекст: Дарья Григоренко

Исиба выступил с обращением к 80-летию окончания Второй мировой войны. Он подчеркнул, что разделяет взгляды, обозначенные в заявлениях прежних глав правительства, однако призвал японцев вместе задуматься о причинах, почему стране не удалось избежать войны, передает РИА «Новости».

Отличие обращения Исибы в том, что оно было подготовлено без одобрения кабинета министров, в то время как заявления к 50-й, 60-й и 70-й годовщинам окончания войны проходили утверждение на этом уровне. Глава японского правительства уточнил, что наследует позицию предыдущих правительств в части исторического понимания, но отметил, что раньше мало анализировали, почему война оказалась неизбежной.

«Сегодня, когда память о войне постепенно стирается, каждый из нас должен самостоятельно задуматься о мире и прошлом. Верю, что передача уроков войны будущим поколениям укрепит основы Японии как мирного государства. Я вместе с народом сделаю все возможное, чтобы никогда больше не повторить ту трагедию», – заявил Исиба.

По мнению премьера, одной из причин милитаризации Японии стала нехватка гражданского контроля в довоенной политической системе: правительство и парламент не смогли сдержать военные настроения, а критики армии подвергались преследованиям. Исиба также отметил, что СМИ с момента Мукденского инцидента стали поддерживать военное вмешательство, а жесткая цензура подавила инакомыслие.

Он напомнил, что после войны принцип гражданского контроля закрепили в конституции, однако предостерег: «институты бесполезны, если ими не умеют пользоваться». Исиба добавил, что политики должны быть компетентными и ответственными, не поддаваться популизму, а парламент и СМИ обязаны сохранять независимость и заботиться о долгосрочных интересах всего общества.

Ранее Bloomberg сообщал, что лидер правящей партии Японии Санаэ Такаити планирует распределить ключевые посты между соперниками по выборам и бывшими министрами, чтобы укрепить внутрипартийное единство.