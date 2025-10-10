На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».5 комментариев
Власти Грузии решили запретить партию Саакашвили
Иск о запрете радикально оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» вскоре будет направлен в Конституционный суд, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«В самое ближайшее время обратимся с таким иском в КС. Думаю, у нас твердые аргументы, чтобы потребовать признать неконституционными «Единое национальное движение» и группы, действующие под брендом этой партии», – сказал он на пресс-конференции.
Ранее временная парламентская следственная комиссия установила совершенные Саакашвили и его командой преступления.
Шалва Папуашвили также призвал оппозицию «не забывать, что 4 октября (во время попытки госпереворота) она могла совершить уголовные преступления».
Он отметил, что иностранные покровители грузинских радикалов «отмалчиваются, осознав, что создали дополнительные аргументы против «Единого национального движения».
По его словам, саакашвилевская партия «является экстремистской силой, которая своими антиконституционными действиями подрывает грузинское государство и грузинскую демократию».