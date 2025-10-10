Власти Грузии решили запретить партию Саакашвили

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В самое ближайшее время обратимся с таким иском в КС. Думаю, у нас твердые аргументы, чтобы потребовать признать неконституционными «Единое национальное движение» и группы, действующие под брендом этой партии», – сказал он на пресс-конференции.

Ранее временная парламентская следственная комиссия установила совершенные Саакашвили и его командой преступления.

Шалва Папуашвили также призвал оппозицию «не забывать, что 4 октября (во время попытки госпереворота) она могла совершить уголовные преступления».

Он отметил, что иностранные покровители грузинских радикалов «отмалчиваются, осознав, что создали дополнительные аргументы против «Единого национального движения».

По его словам, саакашвилевская партия «является экстремистской силой, которая своими антиконституционными действиями подрывает грузинское государство и грузинскую демократию».