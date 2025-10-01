  • Новость часаЧасть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
    Как российскую пехоту изменила спецоперация
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    Мошенники начали вызывать панику у жертв новым приемом
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    1 октября 2025, 19:07 • Новости дня

    В Госдуме объяснили заявления Орбана о превосходстве ЕС над Россией

    Депутат Колесник: Орбан вынужден оправдываться за сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    К словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европейского союза над Россией следует относиться скептически, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Он указал, что Орбан такими заявлениями пытается оправдаться за свою позицию, учитывая невозможность отказа Венгрии от российских энергоносителей, передает «Лента.Ру».

    «Это мечты ЕС – это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию – он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот, он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза. Ему надо показать Россию слабой страной, что мы так волнуемся, а поэтому надо, чтобы российская нефть снабжала Венгрию и Словакию», – сказал Колесник.

    Депутат подчеркнул, что России не стоит волноваться по поводу подобных заявлений. Колесник добавил, что «весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная».

    Ранее Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    1 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    30 сентября 2025, 20:24 • Новости дня
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    Орбан пообещал сбивать российские беспилотники в небе Венгрии

    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве.

    В подкасте Harcosok Oraja Орбан подчеркнул, что такие меры будут приняты только при необходимости, передает «Московский комсомолец».

    Орбан также подверг критике позиции ряда стран Евросоюза, которые, по его мнению, преувеличивают угрозу со стороны российских БПЛА. «Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, мы говорим, что мы слабы? Россия не может нам навредить. Россия слаба по сравнению с нами: слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба. Мы сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – заявил он.

    В том же подкасте Орбан сообщил, что известил президента США Дональда Трампа о победе России в конфликте на Украине и назвал этот вопрос закрытым.

    Ранее Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.

    1 октября 2025, 11:01 • Видео
    Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

    Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    1 октября 2025, 10:21 • Новости дня
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    Навроцкий отказался перекрывать Балтику из-за слов Зеленского
    @ Volha Shukaila/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, а не лишь на основании слов Владимира Зеленского, заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что решения о возможном закрытии Балтийского моря будут приниматься исключительно после консультаций с военными и анализа ситуации, передает Fakt.

    Навроцкий отметил, что обсуждение этого вопроса вызвано недавними заявлениями Владимира Зеленского о якобы «превращении российских танкеров в центры управления дронами, которые угрожают европейским аэропортам».

    Глава польского государства подчеркнул, что в настоящее время Балтийское море становится ареной гибридной войны, которую Россия ведет против Польши и других стран региона.

    «Вижу, что Балтика становится новой доменой гибридной войны России с Польшей и соседями. Ситуация вызывает беспокойство», – заявил Навроцкий.

    Он также подчеркнул, что не намерен принимать решения, руководствуясь только заявлениями украинского лидера.

    «Подобные решения нельзя принимать только из-за слов Зеленского, поскольку они несут серьезные социальные и экономические последствия. Безопасность важнее всего, но необходимы консультации с военными», – добавил президент Польши.

    Навроцкий отметил, что обсуждение возможной блокировки Балтики будет вестись с военными экспертами и министром Славомиром Ценцкевичем, прежде чем будут приняты какие-либо решения.

    Кроме того, президент Польши прокомментировал последний указ Владимира Путина о расширении призыва в российскую армию, подчеркнув, что не исключает угроз для НАТО, но считает, что усиление обороноспособности – лучшая гарантия мира.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Служба внешней разведки России заявила о подготовке Британией и Украиной провокации в Балтийском море. СВР ранее сообщила, что Украина рассматривает возможность подрыва иностранного судна в этом регионе.

    1 октября 2025, 17:24 • Новости дня
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    30 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта

    Совбез Турции выразил обеспокоенность рисками эскалации конфликта на Украине

    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Анкара заявила о готовности взять на себя большую ответственность в поиске путей урегулирования конфликта на Украине, выражая обеспокоенность риском его распространения.

    Турция готова взять на себя большую ответственность в урегулировании конфликта на Украине, передает РБК.

    Такое заявление сделано по итогам заседания Совета безопасности страны под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В документе отмечается, что Анкару беспокоят инциденты, указывающие на риск распространения войны, и Турция готова усилить свои усилия для достижения мира.

    Совбез Турции также оценил текущую ситуацию вокруг конфликта и выразил желание способствовать установлению мира. На фоне появления неопознанных беспилотников в воздушном пространстве стран НАТО Анкара направила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения, чтобы поддержать партнеров по альянсу. Турецкие чиновники называли это жестом солидарности с другими странами НАТО.

    Эрдоган не раз предлагал посредничество между Киевом и Москвой, а в начале года подчеркивал, что мир возможен только при равенстве сторон на переговорах. Однако в сентябре он выразил сомнения, что конфликт завершится в ближайшее время. Россия в лице Владимира Путина поблагодарила Турцию за помощь, отметив продвижение на переговорах в Стамбуле, где были решены важные гуманитарные вопросы.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не направляет беспилотники в европейские страны и страны НАТО. Между тем в Кремле также отмечают, что несмотря на разную риторику из Вашингтона, российская сторона видит сохранение политической воли американской администрации к поиску дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что украинский кризис стал одной из приоритетных тем его переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока не могут объяснить заявления украинских властей о возможном завершении конфликта уже в этом году.

    Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевское руководство вместе с американскими кураторами обсуждает план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению для обвинения России и снятия ограничений на западное вооружение.

    1 октября 2025, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска

    Эксперт Кнутов: Северск станет «фундаментом» операции по освобождению Славянска и Краматорска

    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ превратили Северск в крупный укрепрайон. Российские войска при освобождении города применяют тактику «просачивания»: отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские войска подошли к Северску с двух направлений.

    «После зачистки Серебрянского лесничества ВС России развивают наступление в направлении Северска. Этот населенный пункт – важный для противника логистический центр. Его освобождение будет играть принципиальную роль для дальнейшего продвижения наших войск, а также при создании буферной зоны в Харьковской области», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Так, переход Северска под контроль российской армии откроет дорогу на Лиман и далее на Славянск, уточнил собеседник. Параллельно тяжелейшие бои идут за выступ в Доброполье, добавил он. «Происходящее – фундамент будущих стратегических операций по охвату двух агломераций – Славянско-Краматорской и Покровско-Мирноградской – и, по сути, освобождению Донбасса», – подчеркнул Кнутов.

    Говоря о Северске, эксперт напомнил, что ВСУ превратили город в крупный укрепрайон. «Впрочем, тактика «просачивания», применяемая ВС России, дает хорошие результаты и позволяет сокращать наши потери», – отметил он, добавив, что российские войска отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны.

    При этом противоборствующая сторона в силу нехватки личного состава широко использует дроны, продолжил аналитик. «Обилие беспилотников мешает продвижению наших штурмовиков. Но, как говорят российские военнослужащие, побеждаем хитростью и смекалкой», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские войска практически вплотную подошли к Северску. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, расстояние от города до крайних российских позиций на некоторых участках составляет несколько сотен метров.

    «Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», – сказал он ТАСС.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Северск Малый. «Это микрорайон-эксклав Северска. Он расположен в пяти километрах к северу от окраин города, между частично подконтрольной нашим Серебрянкой и Дроновкой, остающейся под противником», – отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    «Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», – подчеркнул Коц.

    По информации ТАСС, ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска. Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено. «Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем. Доставка в город провизии и боекомплекта – задача для противника крайне сложная», – заявили агентству в силовых структурах.

    Ранее Минобороны отчитывалось о контроле над Кировском. Газета ВЗГЛЯД писала, какой хитростью удалось освободить город и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса.

    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    30 сентября 2025, 19:36 • Новости дня
    Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс
    Вынесен приговор оперной певице Максаковой-Игенбергс
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Оперная певица Мария Максакова-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) была признана виновной по двум статьям и получила срок в четыре с половиной года колонии.

    Пресненский суд Москвы заочно приговорил Максакову-Игенбергс к четырем с половиной годам колонии, передает ТАСС. Осуждение связано с публичными призывами к деятельности против безопасности России и нарушением порядка работы иностранного агента. Согласно решению суда, приговор вынесен по пункту «в» части второй статьи 280.4 УК РФ и статье 330.1 УК РФ.

    В постановлении суда говорится: «Признать Марию Максакову-Игенбергс виновной и заочно приговорить ее по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы через интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ) и ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) к четырем с половиной годам колонии». Максакова-Игенбергс отсутствовала на оглашении приговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс стала фигурантом международного розыска по делу о призывах к действиям против России и неисполнении обязанностей иноагента.

    Ранее Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать дело оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс о призывах к деятельности против России.

    В феврале против певицы Максаковой завели уголовное дело. 17 июня суд оштрафовал певицу Максакову за нарушение закона об иноагентах. Суд также взыскал долги по налогам с Максаковой.


    1 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

    «Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    1 октября 2025, 17:32 • Новости дня
    Минтранс объявил о внедрении биометрии при авиаперевозках России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внедрение системы биометрической идентификации при авиаперевозках в России анонсировало Министерство транспорта.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что на форуме «Цифровая транспортация» было подписано четырехстороннее соглашение между Минтрансом, Минцифры, Центром биометрических технологий и авиакомпанией «Аэрофлот». Биометрия будет действовать на этапах регистрации и посадки в самолет, став альтернативой предъявлению паспорта.

    В Минтрансе пояснили, что новая технология повысит качество и скорость обслуживания пассажиров на воздушном транспорте. При этом каждый сможет сам выбрать – проходить контроль по биометрии или по паспорту.

    Ранее в России разрешили электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии.

    30 сентября 2025, 21:14 • Новости дня
    ЦБСТ запустил второй поток акселератора двойных технологий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) открыл второй поток акселератора проектов специального и двойного назначения при поддержке «Единой России» и фонда «ЭРА».

    Более 200 заявок уже поступили из разных регионов, лидируют Москва, Петербург и Свердловская область, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Программа акселератора нацелена на объединение технологических команд для быстрого внедрения решений для фронта и ОПК. Финал конкурса ожидается в феврале 2026 года. «Мы создали акселератор – чтобы объединять таланты и системно поддерживать тех, кто готов к быстрому технологическому прорыву», – заявил руководитель ЦБСТ Александр Сидякин.

    Второй поток охватывает более 20 направлений, включая беспилотные летательные аппараты, радиоэлектронику, системы связи, искусственный интеллект и экологическую безопасность. Программа стала продолжительнее, расширился состав менторов, впервые допущены команды среднего профобразования.

    Председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков отметил, что акселератор – это место, где идея превращается в продукт, способный спасать жизни и повышать обороноспособность страны. Среди новых задач – поиск решений для минимизации экологического ущерба от применения беспилотников, включая утилизацию литиевых батарей и кабелей.

    Победители смогут претендовать на инвестиции до 500 млн рублей, гранты и сопровождение вывода решений на рынок. 

    30 сентября 2025, 21:38 • Новости дня
    В Музее Победы отметили День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничная программа, посвященная Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, прошла 30 сентября в Музее Победы.

    Мероприятия посетили более 300 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В киноконцертном зале «Жуков» показали спектакль «Наша молодая гвардия» Луганского народного студенческого театра «25 кадр», который был отмечен Гран-при за вклад в развитие военно-патриотической темы в искусстве. Постановка проводила параллели между событиями 1943 года и современной историей Донбасса.

    Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова поприветствовала гостей. «Сегодня мы в стенах Музея Победы собрались, чтобы поздравить друг друга с еще одной победой, которая навсегда вошла в историю, в наши сердца, которую ждали многие, – это воссоединение с нашими историческими регионами – Донбасс, Херсонская, Запорожская области. И здесь перед вами выступает театр России – луганский театр. Эти ребята и их руководители под обстрелами и снарядами репетировали свои постановки. И делали это не только потому, что они очень талантливые, а потому что это придавало им силы. И сегодня мы увидим, что искусство – это настоящая сила», – заявила она.

    Торжественная часть завершилась масштабным творческим флешмобом. Артисты и зрители вместе исполнили песню «Плечом к плечу» из проекта «Главные детские песни», к которой присоединились более 25 коллективов со всей России. На большом экране транслировался клип с исполнением композиции.

    Также гости посетили бесплатную экскурсию по экспозиции «СВО. Zащитники Отечества». Экспозиция включала трофейную военную технику, уничтоженную в ходе СВО, среди которой были танк Abrams, бронеавтомобили Козак-5, Kirpi, International MaxxPro, Mastiff, БМП Bradley. На стендах представили истории защитников новых российских регионов и фотоработы военных корреспондентов РИА «Новости» и ТАСС.

    1 октября 2025, 04:58 • Новости дня
    Стубб высказался за обход вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС

    Стубб: Членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Финляндии Александр Стубб высказался за ускорение вступления Украины в Евросоюз, подчеркнув важность поиска вариантов обхода венгерского вето.

    Стубб в интервью Politico заявил, что поддерживает любые механизмы, которые делают процесс принятия решений более гибким и уменьшают число случаев, когда страны-члены могут блокировать решения, передает РИА «Новости».

    «Особенно в случае с Украиной. Я всегда говорю, что никогда не стоит недооценивать способности юристов Еврокомиссии и Совета ЕС по поиску креативных решений в подобных ситуациях», – заявил Стубб.

    Он подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе имеет стратегическое значение. Стубб считает, что «чем раньше это произойдет, тем лучше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз, по данным Financial Times, рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению на Украину и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта.

    1 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в Йемене

    Путин назначил Кудрова послом России в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Евгения Кудрова на пост чрезвычайного и полномочного посла в Йеменской Республике.

    Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Кудрова Евгения Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Йеменской Республике», – сказано в документе.

    В сентябре Путин подписал указ о назначении Александра Космодемьянского чрезвычайным и полномочным послом России в Южном Судане.

    В августе российский лидер назначил Виктора Воропаева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер.

    1 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии

    Орбан: Для Венгрии нет альтернатив поставкам нефти из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставка нефти по трубопроводу «Дружба» имеет ключевое значение для Венгрии, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

    Он подчеркнул, что стране не предлагали отказаться от закупок российской нефти, а альтернативных источников топлива нет, передает ТАСС.

    «Во-первых, никто не просил меня сделать это. Венгрия – суверенная страна, мы сами принимаем решения в отношении [поставщиков] энергии. Во-вторых, у нас нет других вариантов», – заявил Орбан после прибытия на неформальный саммит ЕС в Копенгагене.

    Премьер-министр добавил, что нефтепровод из Хорватии не способен заменить российский маршрут из-за ограниченной пропускной способности и географических особенностей.

    «Есть дополнительный трубопровод из Хорватии, который не имеет такого значения, как нефтепровод из России, который играет главную роль. У нас нет выхода к морю. Мы не можем поменять свое местоположение», – сказал он.

    Газета Rzeczpospolita писала, что Европейская комиссия планирует ввести пошлины на поставки российской сырой нефти.

    Издание Politico сообщало, что Евросоюз не сможет отказаться от российских энергоносителей раньше 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    Флаги России водрузили над Вербовым в Днепропетровской области
    Президент Румынии допустил вступление Приднестровья в ЕС в составе Молдавии
    Радиостанция «Судного дня» передала сообщение на фоне саммита ЕС
    В Польше открыли крупный тренировочный лагерь для украинских военных
    В Дании назвали передачу Швецией антидроновых систем «унизительной»
    Навка назвала переход Валиевой вызовом для своей команды
    В Москве побит полувековой рекорд атмосферного давления

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

