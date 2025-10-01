Стартовал организованный «Единой Россией» всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»

Tекст: Ольга Иванова

Партия «Единая Россия» в третий раз объявила старт Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», об этом сообщается на сайте «Единой России». Конкурс проводится в пяти номинациях: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района» для активистов до 35 лет. Заявки принимаются до 15 ноября, а победителей определят народным голосованием до 26 декабря.

Координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов отметил: «Своими примерами они доказывают, что конструктивное взаимодействие с управляющими компаниями, создание уюта в собственном подъезде и дворе реалистично. Для этого достаточно желания и довести дело до конца». К конкурсу традиционно присоединяются проекты управляющих компаний при поддержке Минстроя.

Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько подчеркнул, что конкурс показывает наличие достойных управляющих организаций, к уровню которых стоит стремиться другим. Светлана Разворотнева из Госдумы добавила, что за два года поступало более 3800 заявок ежегодно, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан.

Ирина Гусева из ВАРМСУ отметила, что благоустроенные территории появляются там, где муниципальные власти учитывают мнение жителей и вовлекают их в проекты. По ее словам, участие в конкурсе должно стать массовым, чтобы увеличить число успешных муниципалитетов в стране.

Народное голосование за участников конкурса пройдет с 15 октября по 15 декабря на сайте проекта. Итоги подведут до 26 декабря.