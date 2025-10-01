Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Стартовал организованный «Единой Россией» всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор»
Всероссийский конкурс, направленный на поощрение лучших инициатив в сфере ЖКХ, вновь открыт для заявок, которые будут приниматься до середины ноября.
Партия «Единая Россия» в третий раз объявила старт Всероссийского конкурса «Лучший дом. Лучший двор», об этом сообщается на сайте «Единой России». Конкурс проводится в пяти номинациях: «Лучший двор», «Лучший подъезд», «Самый дружный дом», «Самый энергоэффективный дом» и «Молодые руки района» для активистов до 35 лет. Заявки принимаются до 15 ноября, а победителей определят народным голосованием до 26 декабря.
Координатор партпроекта «Школа ЖКХ» Александр Козлов отметил: «Своими примерами они доказывают, что конструктивное взаимодействие с управляющими компаниями, создание уюта в собственном подъезде и дворе реалистично. Для этого достаточно желания и довести дело до конца». К конкурсу традиционно присоединяются проекты управляющих компаний при поддержке Минстроя.
Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько подчеркнул, что конкурс показывает наличие достойных управляющих организаций, к уровню которых стоит стремиться другим. Светлана Разворотнева из Госдумы добавила, что за два года поступало более 3800 заявок ежегодно, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан.
Ирина Гусева из ВАРМСУ отметила, что благоустроенные территории появляются там, где муниципальные власти учитывают мнение жителей и вовлекают их в проекты. По ее словам, участие в конкурсе должно стать массовым, чтобы увеличить число успешных муниципалитетов в стране.
Народное голосование за участников конкурса пройдет с 15 октября по 15 декабря на сайте проекта. Итоги подведут до 26 декабря.