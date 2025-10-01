Глава МИД Белоруссии Рыженков сравнил мировой кризис с баскетбольным матчем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сравнил ситуацию в мировой политике с баскетбольным матчем, передает ТАСС.

По его словам, на одной стороне площадки выступает опытная команда Запада, в которую он включил Европейский союз. Рыженков отметил, что западные игроки долго накапливали очки, однако теперь часть из них устала, другие передвигаются с трудом из-за внутренних противоречий, а третьи считают, что уже сделали достаточно для победы.

Противостоят им, по словам министра, новые центры силы мира – молодая, энергичная команда глобального большинства. В состав этой команды он включил Китай, Индию, Африку и Латинскую Америку, которые научились играть синхронно и ловко взаимодействовать.

Рыженков пояснил: «Они молодые. Они подготовленные, у них мускулы растут в отличие от тех, которые с другой стороны. И они в последнее время очков больше забивают, чем забивают те. К чему придем к концу партии? Я все-таки ставлю на молодую команду глобального большинства».

Министр подчеркнул, что глобальное большинство сегодня формирует современный мир, и Белоруссия является неотъемлемой частью этого большинства.

