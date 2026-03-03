Джабраилов перед смертью отказался от наркотиков

Tекст: Денис Тельманов

Бизнесмен Умар Джабраилов за некоторое время до своей смерти перестал употреблять наркотики, передает РИА Новости. Об этом агентству сообщил человек из его окружения, уточнив, что Джабраилов ранее страдал депрессией и имел проблемы с наркотиками.

«Он употреблял наркотики и страдал депрессией, незадолго до смерти он отказался от них», – привел собеседник прямую речь Джабраилова.

В понедельник стало известно, что Джабраилова обнаружили с огнестрельным ранением головы в квартире в центре Москвы. Его сразу доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти – бизнесмен скончался.

По данным источника агентства, рядом с телом был найден пистолет Luger Parabellum. Правоохранители предварительно считают, что предприниматель покончил с собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились записи камер наблюдения из элитного дома, где скончался бизнесмен Умар Джабраилов.

Дочь бизнесмена Альвина заявила, что ее отец мог стать жертвой убийства из-за дружбы с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл.

Операции по счетам Джабраилова приостановили из-за неуплаты налогов на сумму 40 тыс. рублей.

