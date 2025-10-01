Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.0 комментариев
Роскосмос выступил с предложением ежегодно проводить в России Неделю космоса с 6 по 12 апреля в целях популяризации отечественной космонавтики, укрепления национального престижа в космической сфере.
Роскосмос предложил ежегодно отмечать в России Неделю космоса в период с 6 по 12 апреля, передает ТАСС. Проект соответствующего указа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
«В целях популяризации отечественной космонавтики, укрепления национального престижа в космической сфере постановляю: проводить начиная с 2026 года на ежегодной основе в период с 6 по 12 апреля в Российской Федерации Неделю космоса», – говорится в документе.
Председателем организационного комитета Роскосмос предлагает назначить первого вице-премьера Дениса Мантурова.
Отмечается, что 12 апреля в России традиционно празднуется День космонавтики – в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил первый полет человека в космос. Кроме того, в начале октября проводится Всемирная неделя космоса, приуроченная к запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
