Утвержден календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году
Кабмин утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году, сообщает пресс-служба правительства.
В постановлении отмечается, что 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, передает ТАСС.
Таким образом, новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января. Такое решение позволит россиянам дольше отдыхать на зимних праздниках.
Кроме того, три дня подряд россияне будут отдыхать в феврале и марте: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. В мае праздничными днями стали 1-3 мая и 9-11 мая.
В июне также три праздничных дня подряд: с 12 по 14 июня. День народного единства: 4 ноября – один выходной день. Кроме того, 31 декабря 2026 года объявлено выходным днем.
В августе председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов сообщил, что необходимо перераспределить праздничные дни между новогодними праздниками и маем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд утвердил график выходных и праздничных дней на 2026 год. Новогодние каникулы продлятся 12 дней. Весной и летом россияне получат дополнительные трехдневные выходные.