В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным

Депутат Нилов предложил перенести выходной с 8 января на 31 декабря

Tекст: Вера Басилая

Депутат Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим днем, передает ТАСС.

По его мнению, это можно реализовать путем переноса выходного дня с 8 января, чтобы сохранить баланс выходных, праздничных и рабочих дней.

Нилов отметил, что в последние годы решение о нерабочем статусе 31 декабря принимается правительством вручную, а россияне фактически уже отрабатывают этот выходной заранее. Он напомнил, что аналогичная ситуация будет и в 2026 году.

Депутат подчеркнул, что в 2019 и 2020 годах вопрос о статусе 31 декабря обсуждался на высшем уровне, а президент России призывал губернаторов сделать этот день выходным. Однако, по словам Нилова, некоторые регионы отказывались, и для многих этот день оставался рабочим. Он считает, что 31 декабря не должен быть обычным рабочим днем и выступил за то, чтобы статус выходного был закреплен официально.

Согласно Трудовому кодексу, праздничными днями на Новый год в России считаются 1-6 и 8 января, а также 7 января как Рождество. Остальные праздничные и длинные выходные ежегодно устанавливаются правительством через переносы нерабочих дней.

Ранее кабмин утвердил календарь праздничных и выходных дней в России в 2026 году.

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней – с 31 декабря по 11 января.