Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.6 комментариев
Минобрнауки заявило о почти полной загрузке бюджетных мест вузов
Минобрнауки: 99,6% бюджетных мест заполнены в ходе приемной кампании в 2025 году
В вузах России в 2025 году практически полностью заняты 441,9 тыс. бюджетных мест на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, сообщает Минобрнауки.
Количество бюджетных мест, выделенных российским вузам на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования, оказалось практически полностью востребовано, передает ТАСС.
На сайте Минобрнауки сказано, что из 441,9 тыс. бюджетных позиций, отведенных на 2025/2026 учебный год, в ходе приемной кампании удалось занять 99,6%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила предложенную «Единой Россией» систему распределения жилья для студентов. Минобрнауки сообщило, что лимит платного приема в вузы будет доведен в ноябре. В российских вузах запустили программу адаптации первокурсников под названием «Первопроходец».