Запущена программа адаптации первокурсников «Первопроходец»
В российских вузах с 15 августа стартовала масштабная программа поддержки первокурсников «Первопроходец», охватывающая более 1,5 млн студентов и свыше 500 учебных заведений.
Проект реализуется Росмолодежью при поддержке Минобрнауки в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа продлится до 10 октября.
Целью инициативы станет быстрая адаптация первокурсников в университетской среде, знакомство с проектом «Твой Ход» и направлениями молодежной политики. Для студентов предусмотрены мастер-классы, творческие акции, квизы, встречи с амбассадорами, а также онлайн-квиз в финале.
По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей», ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина программа помогает первокурсникам сделать путь в вузе осмысленным и наполненным возможностями для роста.
Вузы и колледжи могут подать заявки на участие до 29 августа. С 20 по 25 сентября пройдет марафон амбассадоров – лидеров студенческого сообщества, которые проведут презентации, медиакампании, мастер-классы и встречи с администрацией вузов. По итогам будет определен ТОП-10 амбассадоров, получивших призы и благодарности.
Финальное мероприятие программы – онлайн-квиз 26 сентября, где первокурсники из всех вузов-участников ответят на вопросы о студенческой жизни и проекте «Твой Ход». Лучшие практики и успешные кейсы будут включены в методический фонд проекта для дальнейшего развития студенческих инициатив.