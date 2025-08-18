  • Новость часаПоставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 17:24 • Новости дня

    Запущена программа адаптации первокурсников «Первопроходец»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российских вузах с 15 августа стартовала масштабная программа поддержки первокурсников «Первопроходец», охватывающая более 1,5 млн студентов и свыше 500 учебных заведений.

    Проект реализуется Росмолодежью при поддержке Минобрнауки в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Программа продлится до 10 октября.

    Целью инициативы станет быстрая адаптация первокурсников в университетской среде, знакомство с проектом «Твой Ход» и направлениями молодежной политики. Для студентов предусмотрены мастер-классы, творческие акции, квизы, встречи с амбассадорами, а также онлайн-квиз в финале.

    По словам генерального директора платформы «Россия – страна возможностей», ректора мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина программа помогает первокурсникам сделать путь в вузе осмысленным и наполненным возможностями для роста.

    Вузы и колледжи могут подать заявки на участие до 29 августа. С 20 по 25 сентября пройдет марафон амбассадоров – лидеров студенческого сообщества, которые проведут презентации, медиакампании, мастер-классы и встречи с администрацией вузов. По итогам будет определен ТОП-10 амбассадоров, получивших призы и благодарности.

    Финальное мероприятие программы – онлайн-квиз 26 сентября, где первокурсники из всех вузов-участников ответят на вопросы о студенческой жизни и проекте «Твой Ход». Лучшие практики и успешные кейсы будут включены в методический фонд проекта для дальнейшего развития студенческих инициатив.

    18 августа 2025, 12:56 • Новости дня
    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»

    Военный эксперт Кнутов: Британия и Украина создают казус белли ракетами «Фламинго»

    Дана оценка угрозе якобы украинских крылатых ракет «Фламинго»
    @ milaniongroup.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Якобы «новая украинская» ракета «Фламинго», по сути, является британской разработкой FP-5, в радиус действия которой попадают Москва и Урал. Россия сможет противодействовать им с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», но сама передача такого вооружения создает казус белли, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее на Украине заявили о производстве ракеты, способной бить на 3 тыс. км.

    «Очевидно, что у Украины сейчас нет производственных мощностей, кадрового и технологического потенциала для выпуска такого вооружения. Судя по внешнему виду и заявленным техническим характеристикам, это британская ракета FP-5 компании Milanion Group», – полагает Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Согласно открытым данным, боевая часть ракеты составляет около одной тонны, а дальность полета – до трех тысяч километров, скорость – 900 км/ч. «Она имеет спутниковую систему наведения и инерциальную навигацию. Компания заявляет, что FP-5 устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы. В общем, это серьезный вызов для всей нашей противоракетной обороны», – предупредил спикер.

    «В распоряжении ВСУ есть похожие ракеты Storm Shadow, но с дальностью до 300 км, которыми Украина била по Донбассу и Крыму. А в радиус действия так называемых «Фламинго» попадают и Центральная Россия, и важнейшие промышленные районы Урала», – детализировал собеседник.

    «Россия накопила большой опыт противодействия крылатым ракетам с помощью комплексов С-400, С-350 «Витязь», С-300В4 и в ряде случаев «Панцирь». Также разведке нужно отслеживать транспорт, которым «Фламинго» доставляются на Украину, уничтожать его, бить по цехам, где хранятся снаряды и пусковые установки к ним», – отметил аналитик.

    «Тем не менее передача таких ракет – это своего рода казус белли. Судя по всему, Киев хочет спровоцировать Москву на резкий ответ и нарушить намечающийся вектор к миру, прорабатываемый Россией и США. Также заявление о дальности действия «Фламинго» можно расценивать как попытку посеять панику среди россиян», – резюмировал эксперт.

    Ранее фотограф Ефрем Лукацкий, который сотрудничает с Аѕѕосіатed Press, опубликовал у себя в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) фото якобы новых украинских ракет «Фламинго», которые, по его словам, «уже запущены в серийное производство». В комментарии указано, что оно сделано 14 августа в мастерской оборонной компании Fire Point.

    Накануне российские силы поразили железнодорожный состав с боеприпасами ВСУ на станции в Днепропетровской области, сообщил Владимир Рогов, глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета.

    Кроме того, российская оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ударили по местам хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и их комплектующих. Также были поражены склады боеприпасов и дальнодействующих беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    На прошлой неделе ФСБ и Минобороны провели совместную операцию по уничтожению украинских мощностей по созданию и сборке оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что таким образом Москва отбросила производство за рамки временных восстановительных возможностей Киева.

    18 августа 2025, 15:25 • Новости дня
    В суд Москвы поступил иск к актеру Певцову

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы принял иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к народному артисту России, депутату Госдумы Дмитрию Певцову.

    Заявление подала общественный деятель Александра Тищенко, которая требует компенсации морального вреда, передает ТАСС.

    По словам истца, Певцов «отказал ей в личной встрече и допустил в публичном пространстве оскорбительные высказывания, что причинило ей нравственные страдания».

    В июле Тищенко уже подавала иск о защите чести и достоинства к Певцову.

    В мае Гагаринский суд Москвы отклонил иск зоозащитника к Эдгарду Запашному о защите чести.

    18 августа 2025, 08:30 • Видео
    Молдавия против Санду. Кто кого?

    В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    18 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Число погибших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 23 человек

    МЧС: Число погибших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 23 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    Общее число погибших при пожаре на предприятии в поселке Лесной увеличилось до 23 человек, сообщили в МЧС.

    Спасатели обнаружили под завалами тела еще двух человек, а еще один пострадавший умер в больнице после эвакуации, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу взрыв разрушил здание порохового цеха завода «Эластик» в Рязанской области, возбуждено уголовное дело.

    В районе ЧП ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

    18 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Французский политик заявил о признании Трампом Крыма российским

    Французский политик Филиппо заявил о признании Трампом Крыма российским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    По словам Филиппо, Трамп «оказывает очень своевременное давление на Зеленского и его проевропейских дядюшек и тетушек», передает РИА «Новости».

    «Он также подтверждает: Крым официально принадлежит России», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский может завершить конфликт с Россией немедленно или продолжить воевать. Американский лидер поддержал призыв к территориальным уступкам со стороны Украины.

    Ранее он выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий.

    18 августа 2025, 15:02 • Новости дня
    Путин назвал ПД-8 хорошим двигателем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время беседы с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем положительно оценил российский авиадвигатель ПД-8 и обозначил успехи промышленности региона.

    Во время разговора глава государства назвал новый отечественный авиадвигатель ПД-8 «хорошим двигателем» и подчеркнул востребованность самолета-амфибии Бе-200, передает РИА «Новости».

    Слюсарь сообщил, что в 2025 году ПД-8 будет получен под ремоторизацию Бе-200. Он также доложил президенту о состоянии региональной промышленности. По его словам, основу промышленного потенциала Ростовской области составляют ведущие предприятия, такие как «Роствертол» и Таганрогский авиационный завод.

    По словам Путина, ведущие предприятия региона демонстрируют динамичное развитие. «Показывают рост промышленного производства», – сказал он.

    Двигатели ПД-8 разрабатывались для ближнемагистрального самолета «Суперджет» и Бе-200. Сертификация типа ПД-8 запланирована на сентябрь 2025 года.

    В марте «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет.

    Ростех сообщал, что серийное производство двигателя ПД-8 для самолета Superjet 100 планируется начать в 2025 году.

    18 августа 2025, 15:32 • Новости дня
    Власти ЦАР решили переименовать улицы в честь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) рассматривает возможность переименования ряда улиц в Банги в честь представителей новейшей истории России.

    Как сообщило посольство России в ЦАР в Telegram-канале, 18 августа посол России в ЦАР Александр Бикантов встретился с министром управления территориями, децентрализации и местного развития. Министр Йапанде сообщил Бикантову о рассмотрении вопроса о переименовании нескольких улиц Банги в честь российских политических и общественных деятелей.

    В дипмиссии уточнили, что во время встречи стороны также обсудили возможную поддержку Россией подготовки и проведения президентских, парламентских и муниципальных выборов, которые намечены на декабрь 2025 года.

    Ранее Россия и ЦАР подписали меморандум о совместном поиске полезных ископаемых в ЦАР.

    В январе президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил Москву с официальным визитом.

    18 августа 2025, 15:19 • Новости дня
    Петербуржец получил премию РУДН по математике в 5 млн рублей

    Ученый Иванов получил премию РУДН в 5 млн рублей за заслуги в математике

    Tекст: Денис Тельманов

    Доктор физико-математических наук Сергей Иванов удостоился международной премии РУДН за научные достижения, за нее соревновались представители шести стран.

    Международная премия РУДН имени Патриса Лумумбы за математические заслуги вручена Сергею Иванову из Санкт-Петербургского отделения Математического института им. В. А. Стеклова РАН, передает ТАСС.

    Сообщается, что кандидатуру Иванова выбрали тайным голосованием на заседании комиссии 28 июля в два этапа. Борьбу за премию вели математики из России и еще пяти стран.

    В пресс-службе РУДН отметили, что Иванов отличается глубиной научных исследований и решением ряда ключевых задач, стоявших перед мировой математикой. Ректор РУДН Олег Ястребов заявил: «Присуждение премии РУДН такому выдающемуся ученому является полностью обоснованным и, безусловно, способствует укреплению авторитета премии».

    Премия размером 5 млн рублей учреждена в 2025 году и предназначена для поощрения ученых, внесших вклад в развитие фундаментальной и прикладной математики, а также поддерживающих цели устойчивого развития ООН. Претендовать на награду могут как отдельные российские или зарубежные ученые, так и научные коллективы до трех человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда российских ученых в области ядерных технологий, биомедицинской химии и математики.

    Почти половина абитуриентов, набравших 300 баллов на ЕГЭ-2025, выбрали для поступления Московский физико-технический институт, где лучшим выпускникам обещано по 200 тыс. рублей за каждый стобалльный экзамен.

    18 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Названы обсуждаемые места для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Sky News: Страны Европы рассматриваются для встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    В качестве площадки для трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждаются такие европейские города, как Рим, Женева, Будапешт и Хельсинки, сообщил канал Sky News.

    По данным Sky News, Вашингтон попросил европейских дипломатов быть готовыми к возможной встрече уже на этой неделе, однако ее проведение зависит от исхода переговоров Зеленского и Трампа в Вашингтоне, которые состоятся в понедельник, передает РИА «Новости».

    «Если в последний момент не произойдет никаких изменений, союзники США и ЕС договорились о том, что встреча будет проведена в Европе», – сообщил телеканал. По его информации, премьер Италии Джорджа Мелони предложила провести встречу в Риме, а президент Франции Эммануэль Макрон – в Женеве. В то же время и Зеленский, и Трамп склоняются к варианту с Римом, в частности Ватиканом.

    МИД Италии и Швейцарии заявили о готовности принять переговоры на своей территории. Дипломаты Европейского союза также рассматривают альтернативные варианты локаций, среди которых называются Будапешт и Хельсинки.

    Напомним, Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что площадкой для переговоров Путина, американского Трампа и Зеленского могла бы стать одна из стран Европы.

    В Турции предложили провести встречу в аэропорту Ататюрка.

    18 августа 2025, 16:01 • Новости дня
    Ту-95мс ВКС России выполнили полет над Баренцевым морем

    Минобороны: Ту-95мс ВКС России выполнили полет над Баренцевым морем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Плановый полет стратегических ракетоносцев Ту-95мс состоялся над нейтральными водами Баренцева моря, сообщает Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, продолжительность полета составила более четырех часов. За безопасность маршрута отвечали экипажи истребителей Су-33 Военно-Морского Флота, которые обеспечивали сопровождение ракетоносцев.

    В ведомстве подчеркнули, что экипажи дальней авиации регулярно выполняют аналогичные полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Балтийского и Черного морей. Все действия российской авиации осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    В июне российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 провели плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

    В конце мая два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря.

    18 августа 2025, 14:23 • Новости дня
    Слюсарь попросил Путина поддержать строительство ростовского транспортного кольца

    Tекст: Валерия Городецкая

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обратился к президенту Владимиру Путина с просьбой выделить средства на завершение транспортного кольца протяженностью 7,5 километра.

    Слюсарь рассказал Путину, что из 110 километров ростовского транспортного кольца уже построено 102 км, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что оставшиеся 7,5 км необходимо завершить для полноценного функционирования кольца, поскольку сейчас грузовой транспорт вынужден передвигаться по городским улицам, что наносит ущерб дорогам и экологии.

    Врио губернатора объяснил, что строить недостающий участок по концессионной схеме невозможно, так как введение платного проезда приведет к тому, что большегрузы продолжат использовать городские маршруты.

    «Мы их не можем, к сожалению, построить по концессии, потому что платный участок сделать – все равно будут ездить через город на большегрузах, шесть тысяч грузовиков в день. Это экология, конечно, инфраструктура. Поэтому проект три года, порядка 30 миллиардов рублей. Я понимаю, сейчас непростые времена, но нам это кольцо нужно замкнуть, иначе оно теряет всякий смысл», – сказал Слюсарь.

    Он добавил, что транспортное кольцо важно для снабжения Мариуполя, Донецка и Луганска, а также связывает Ростовскую область с Краснодаром.

    Ранее Путин на встрече со Слюсарем поддержал мораторий на банкротство аграриев Ростовской области, указал на снижение сельхозпроизводства в регионе, а также на нехватку врачей.

    18 августа 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин поддержал мораторий на банкротство аграриев Ростовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин согласился с предложением врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря о введении временного запрета на банкротство сельхозпроизводителей, потерявших урожай из-за неблагоприятной погоды.

    По словам Слюсаря, из-за заморозков и жары погибло около миллиона гектаров посевов, что стало причиной убытков у многих фермеров, передает ТАСС.

    Слюсарь предложил ввести мораторий на банкротство сельхозпроизводителей, столкнувшихся с этими трудностями.

    Путин поддержал идею, отметив, что погодные условия действительно стали объективной причиной проблем, однако порекомендовал обратить пристальное внимание и на другие факторы, такие как опустынивание земель, сокращение защитных лесопосадок и использование тяжелой техники. «Согласен, Юрий Борисович, давайте сделаем это», – заявил президент в ответ на инициативу главы региона.

    На встрече, которая состоялась в понедельник, также обсуждались экономическая ситуация в регионе с акцентом на состояние дел в промышленности и сельском хозяйстве и поддержка участников спецоперации и членов их семей.

    В июле Путин провел встречу с губернатором Архангельской области и главой Челябинской области.

    18 августа 2025, 17:09 • Новости дня
    Путин поделился с президентом Бразилии итогами встречи с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, в ходе которого сообщил об итогах переговоров с главой США Дональдом Трампом на Аляске.

    Как сообщили в пресс-службе главы бразильской администрации, беседа длилась 30 минут, передает ТАСС. В ходе разговора Путин поделился информацией о встрече с Трампом и охарактеризовал ее как положительную.

    Он подчеркнул значение Бразилии в международных усилиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, отметив роль страны в «группе мира» совместно с КНР.

    Президент Лула да Силва выразил признательность за звонок и подтвердил поддержку Бразилией всех действий, которые способствуют достижению мира. Также он пожелал успехов в продолжающихся переговорах по урегулированию ситуации.

    Ранее Трамп оценил на 10 баллов из 10 состоявшуюся встречу с Путиным. Путин отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    18 августа 2025, 17:49 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом Киргизии итоги саммита на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили итоги встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа на Аляске.

    «В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по итогам переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске», – сообщили в пресс-службе президента Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее Путин поделился с президентом Бразилии итогами встречи с Трампом.

    Он также обсудил итоги саммита на Аляске с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    18 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    Мужчина пострадал при атаке беспилотника на автомобиль в Белгороде

    В Белгородской области мужчина получил травмы из-за удара беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю возле села Нечаевка в Белгородской области ранен мужчина, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Инцидент произошел возле села Нечаевка Белгородского района, передает РИА «Новости». В результате удара вражеского беспилотника по легковому автомобилю мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и баротравму.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшего доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая помощь оказывается. Также повреждения получил сам автомобиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник атаковал коммерческий объект в поселке Ракитное Белгородской области, где пострадали четыре человека.

    Сотрудники ФСБ осмотрели сбитый украинский беспилотник над Смоленской АЭС и зафиксировали его детали на фотографиях.

    Движение шести пассажирских поездов компании ФПК оказалось нарушено после падения обломков беспилотника на станции Лиски в Воронежской области.

    18 августа 2025, 18:01 • Новости дня
    ВС России ударами ФАБ разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье

    Авиабомбы российских военных разрушили объекты ВСУ в Мирнограде и Иванполье

    Tекст: Евгения Караваева

    Российская авиация применила корректируемые авиабомбы по местам размещения украинских войск в районах Мирнограда и Иванполья.

    ВКС России нанесли удары по временным пунктам дислокации подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград и Иванполье, передает Минобороны России в Telegram.

    Решение о применении авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции было принято после обнаружения скопления личного состава противника.

    В ведомстве заявили: «В Мирнограде в результате точного попадания авиабомбы ФАБ-3000 с УМПК уничтожен пункт временной дислокации 15 отдельной бригады нацгвардии Украины».

    Также средства поражения были применены по объектам ВСУ в Иванполье, где ударами нескольких ФАБ-500 с УМПК уничтожены пункты временной дислокации подразделений отдельной механизированной бригады. Атаки были произведены в момент наибольшей концентрации украинских военнослужащих на объектах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ВС России выбили оборону ВСУ у Федоровки в ДНР. Бойцы Южной группировки уничтожили снабжение ВСУ у Веролюбовки. Минобороны сообщило, что ВСУ понесли поражения на шести направлениях.

