Цена газа в Европе выросла почти на четверть за год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Средняя цена газа в Европе по итогам девяти месяцев выросла почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 443 долларов за одну тысячу кубометров, передает ТАСС. На динамику повлияли увеличение спроса в отопительный сезон и раннее заполнение газовых хранилищ благодаря рекордному импорту сжиженного природного газа.

Как отмечается, рост стоимости газа начался еще осенью прошлого года. В первом квартале текущего года средняя цена составила 509 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале – 420 долларов, а в третьем – 399 долларов.

В сентябре 2024 года средняя цена составила около 393 долларов, что на 5,5% ниже сентября прошлого года. В течение месяца котировки оставались стабильными: 29 августа фьючерсы торговались по 383 доллара, а 30 сентября завершили месяц на уровне 380 долларов за тысячу кубометров, снизившись на 0,8% по сравнению с концом августа.

Также приводится по месяцам динамика цен с октября 2024 по сентябрь 2025 года: в октябре – 456 долларов, в ноябре – 491 доллар, в декабре – 489 долларов, в январе 2025 года – 517 долларов, в феврале – 542 доллара, в марте – 467 долларов, в апреле – 409 долларов, в мае – 412 долларов, в июне – 439 долларов, в июле – 410 долларов, в августе – 394 доллара, в сентябре – 393 доллара за тысячу кубометров.

