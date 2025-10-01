Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
В посольстве России не подтвердили гибель россиян при землетрясении на Филиппинах
Посольство России на Филиппинах не располагает сведениями о пострадавших россиянах после мощного землетрясения в провинции Себу, где погибли десятки человек.
Российское диппредставительство на Филиппинах не получило информации о россиянах, пострадавших в результате землетрясения в провинции Себу, сообщает ТАСС. В посольстве уточнили, что обратились за уточняющими данными к местным компетентным органам.
«Запросили местные компетентные органы, не располагаем в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане», – сообщили представители посольства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Филиппинах в результате землетрясения погибли 60 человек.