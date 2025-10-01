Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

«Северяне» продолжают продвигаться на правом фланге наступления на Сумском направлении, преодолели сопротивление ВСУ и продвинулись в районе Кондратовки на 100 м. Попытки контратак украинских сил в районах Константиновки и Андреевки были своевременно раскрыты разведкой и ликвидированы комплексным огневым поражением.

На Теткинском и Глушковском направлениях фронта существенных изменений не произошло. ВСУ не предпринимали активных действий.

На Харьковском направлении расчеты БПЛА «Герань-2» наносили удары по площадкам запуска дронов и складам ракетного вооружения ВСУ. «Северяне» сумели продвинуться на левобережье Волчанска и в лесу возле Синельниково, где взяли позицию и два опорных пункта врага. Общее продвижение составило до 400 м и 500 м соответственно.

На участке Меловое-Хатнее артиллерия и ТОСы группировки «Север» наносили удары по скоплениям украинских сил в лесопосадках. На Липцовском участке шли точечные удары по временным пунктам ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» продолжает уничтожение окруженных сил ВСУ в лесу западнее Синельниково на Харьковском направлении. В окружении остаются около десяти бойцов ВСУ, некоторые начинают сдаваться.