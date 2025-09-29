  • Новость часаМинобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    4 комментария
    29 сентября 2025, 06:44 • Новости дня

    «Северяне» продвинулись в Волчанске и удержали позиции под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВДВ и морской пехоты «Северян» продвинулись на 150 м западнее Юнаковки и закрепились в лесополосах, несмотря на попытки контратак противника.

    Продвижение российских штурмовых групп на Сумском направлении продолжается, передает Telegram-канал «Северный ветер». В районе Юнаковки и на правом фланге наступления ВДВ и морская пехота сумели сломить сопротивление противника, закрепившись в лесополосах западнее Юнаковки и в районе Кондратовки. Общее продвижение составило до 150 метров, при этом авиация ВКС активно наносит удары по группам ВСУ на всем участке фронта.

    ВСУ предприняли две контратаки в районе Алексеевки, однако обе были отбиты с потерями для противника – уничтожена боевая машина «Хамви» и американская гаубица М777. Среди убитых украинских штурмовиков найдены документы военнослужащих стрелковой бригады воздушных сил Украины. На других участках – Теткинском и Глушковском – существенных изменений за сутки не произошло, артиллерия и БпЛА Северян продолжают работать по целям.

    На Харьковском направлении отмечается продвижение российских штурмовых групп в Волчанске и Синельниковском лесу. В лесах западнее Синельниково заняты два опорных пункта ВСУ, продвижение составило 250 метров. В окружении остаются около десяти бойцов ВСУ, некоторые начинают сдаваться – одна из попыток сдаться закончилась огнем со стороны украинских дронов по своим же, в результате чего двое погибли, один сдался в плен.

    В Волчанске российские силы продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья, успешное продвижение отмечается на востоке города в районе Тихого – здесь рост линии фронта оценивается в 600 метров. На Меловом и Хатнем авиация и артиллерия Северян наносили удары по скоплениям ВСУ в Григоровке и Никольском, а на Липцовском участке активных изменений не зафиксировано.

    Суточные потери противника превысили 175 человек, при этом свыше 110 приходится на Сумскую область, а более 65 – на Харьковское направление. В плен сдался один украинский военнослужащий. За сутки уничтожено значительное количество техники – в Сумской области отмечено уничтожение ББМ «Хамви», двух гаубиц (М777 и М119), минометов, БпЛА, складов и другой техники. На Волчанском, Липцовском и Великобурлукском направлениях уничтожены танк Т-72, ББМ, САУ «Акация», пикапы, багги, спутниковые станции «Старлинк», антенны и различные типы беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом FPV-дронами. ВСУ пытались безуспешно отбить утраченные позиции в Сумской области.

    28 сентября 2025, 13:46 • Новости дня
    Песков описал реакцию России на возможный удар ВСУ по Кремлю

    Песков: Все понимают, каким будет ответ Москвы на попытку ВСУ атаковать Кремль

    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждать возможную реакцию России на попытку атаки на Кремль не стоит, поскольку последствия и так всем очевидны.

    Обсуждать реакцию Москвы на возможную попытку Киева атаковать Кремль не стоит, отметил Дмитрий Песков, передает «Лента.ру».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул: «Наш верховный главнокомандующий, президент [Владимир Путин] уже говорил на эту тему: об этом лучше даже не говорить, все это понимают».

    Песков отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается произвести впечатление на западных союзников, изображая себя «бравым воякой», однако ситуация на фронте, по словам пресс-секретаря, свидетельствует о противоположном. Представитель Кремля также добавил, что позиции Украины на переговорах ухудшаются.

    Ранее сообщалось, что Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в качестве ответной меры на возможные удары России по энергетической инфраструктуре Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается вывести Запад на прямое столкновение с Россией.

    28 сентября 2025, 12:39 • Новости дня
    Минобороны сообщило об успехах войск России на фронте
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные подразделения улучшили позиции и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ на различных участках фронта, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили свое тактическое положение и нанесли значительный урон живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Малая Корчаковка, Окоп, Перше Травня, Юнаковка и Андреевка в Сумской области, передает Telegram-канал Минобороны России. Отмечается поражение двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ. На Харьковском направлении российские силы нанесли урон механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах Волчанска и Охримовки.

    По данным Минобороны, ВСУ на этих направлениях потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Кроме того, были уничтожены шесть складов с боеприпасами и материальными средствами. Подразделения группировки «Запад» также улучшили свои позиции, атаковав украинские формирования в районах Торского, Лозового, Новоселовки в ДНР и Купянска в Харьковской области, уничтожив более 230 военнослужащих противника, боевую бронированную машину, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

    Группировка «Юг» освободила населенный пункт Александро-Калиново в ДНР. В результате боев в районах Клебан-Быка, Серебрянки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Звановки и Иванполья потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, три бронированные машины, включая американский бронетранспортер М113, пикап, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла урон трем механизированным, воздушно-десантной бригадам ВСУ, а также бригаде морской пехоты и двум бригадам нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Петровское, Красноармейск, Владимировка в ДНР и Дачное в Днепропетровской области. Потери украинских формирований превысили 410 военнослужащих, шесть бронированных машин, включая HMMWV производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, три автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

    На направлениях, где действуют войска группировки «Восток», российские силы продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся урон различным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Ольговское, Темировка, Полтавка в Запорожской области, Новопетровское, Январское, Вороное в Днепропетровской области и Искра в ДНР. Потери противника составили до 205 человек, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    На Днепровском направлении российские войска нанесли поражение формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. Противник потерял более 80 военнослужащих, автомобиль, два артиллерийских орудия и шесть станций радиоэлектронной борьбы. Среди уничтоженной техники – радиолокационная станция RADA производства Израиля и пять складов боеприпасов и материальных средств.

    Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия атаковали склады беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 132 районах. Средствами ПВО за сутки были сбиты управляемая авиационная бомба и 338 беспилотников самолетного типа.

    Минобороны России сообщает, что с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 74 186 беспилотников, 624 зенитных комплекса, 24 418 танков и других бронированных машин, 1584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 103 орудия и миномета, а также 39 015 единиц военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило о взятии под контроль большей части Купянска. Военное ведомство сообщило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Министерство обороны также проинформировало об освобождении Березового в Днепропетровской области.

    28 сентября 2025, 11:50 • Видео
    Индонезия готова ввести войска на Украину

    Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    29 сентября 2025, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Италии ответил на заявления Зеленского о российских дронах
    @ Antonio Balasco/LiveMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на предупреждения главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности российских дронов над страной.

    «Я надеюсь, что этого не произойдет. И я не думаю, что [президент России Владимир] Путин хочет начать третью мировую войну, и я не думаю, что Италия является военной целью», – приводит слова итальянского министра агентство ANSA со ссылкой на канал Rete4.

    В передаче на итальянском телеканале Таяни прокомментировал предупреждение  Зеленского о возможности полетов над Италией российских беспилотников.

    Итальянский министр отметил, что «итальянская ПВО способна контролировать происходящее и сбивать беспилотники с угрожающими намерениями».

    «[Президент России Владимир] Путин проверяет реакцию Запада, но Запад уже продемонстрировал, что знает, как реагировать, даже если сигналы кажутся политическими, а не военными», – добавил министр Таяни.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил политолог профессор Алессандро Орсини.

    28 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    Российские силы ударили по последнему форпосту ВСУ у Северска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары российской армии по Дроновке значительно осложнили логистику и привели к крупным потерям среди украинских военных, удерживающих этот пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска ведут интенсивные боевые действия против позиций украинской армии у населенного пункта Дроновка, сообщает ТАСС. Марочко отметил: «Последний форпост в районе населенного пункта Дроновка сейчас под очень плотным огневым воздействием российской армии, что вынуждает украинское командование либо перебрасывать свои войска, либо передислоцировать их от населенного пункта, поскольку потери, которые несут украинские боевики, невозможно восполнить из-за плотного огневого воздействия. Логистика противника здесь нарушена».

    Эксперт подчеркнул, что у Дроновки российская армия ведет очень активные бои.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о переброске в район Северска подразделений, в составе которых имеются иностранные военные. После освобождения населенного пункта Переездное до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.

    28 сентября 2025, 09:29 • Новости дня
    ВСУ передали солдат 158-й бригады «Азову»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Солдаты 158-й отдельной механизированной бригады передислоцированы для усиления подразделений «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ) и 225-го штурмового полка на лиманском и сумском направлениях, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ использует личный состав 158-й отдельной механизированной бригады для пополнения других подразделений, сообщает РИА «Новости». По данным источника в российских силовых структурах, бойцы этой бригады направляются для укомплектования 225-го отдельного штурмового полка, который действует на сумском направлении.

    Кроме того, целый третий механизированный батальон 158-й бригады был передан в распоряжение командира третьей отдельной штурмовой бригады «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), действующей на лиманском направлении. Собеседник агентства отмечает, что это делается для усиления штурмовых групп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах. Посол России в Швеции Сергей Беляев указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права. Соединенные Штаты отказались поддержать заявление G7 с осуждением удара России по ВСУ в Сумах.

    28 сентября 2025, 11:10 • Новости дня
    Более 100 дронов и ракет ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате массированных атак дронов и ракетных обстрелов по ряду районов Белгородской области пострадали девять человек и повреждены десятки объектов, включая жилье, автомобили и предприятия.

    В Белгороде после ракетного обстрела пострадали шесть человек, трое из которых несовершеннолетние. Один семнадцатилетний юноша с баротравмой госпитализирован, двум другим подросткам оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

    Повреждено остекление в 15 квартирах и пяти торговых объектах, а также десять автомобилей.

    В Белгородском районе атаки дронов поразили ряд населенных пунктов, были повреждены частные и коммерческие объекты, сожжены и повреждены автомобили.

    В Борисовском районе пострадали коммерческий объект и восемь легковых автомобилей. В Валуйском муниципальном округе подавлены и сбиты 23 из 25 атакующих дронов, повреждена постройка.

    В других районах, включая Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинский, Чернянский и Яковлевский, отмечались ракетные обстрелы и атаки беспилотников, в результате которых повреждены социальные и административные объекты, автомобили, хозяйственные постройки и жилые дома.

    В Шебекинском муниципальном округе трое сотрудников предприятия получили ранения, всех пострадавших доставили в больницы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса в Белгородской области. Также жители пострадали в результате атак ВСУ на Белгород и Шебекино.


    28 сентября 2025, 20:54 • Новости дня
    Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Белгород вновь оказался под обстрелом со стороны ВСУ, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Белгород вновь подвергся обстрелу со стороны украинских военных, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Гладков, отметив, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется. По его словам, все экстренные службы сейчас работают на местах происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака на объекты инфраструктуры в Белгородской области привела к существенным перебоям с подачей электроэнергии. Часть учреждений переведена на резервное питание. Гладков заявил, что мужчина получил осколочное ранение живота, а женщина пострадала от баротравмы. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

    28 сентября 2025, 11:44 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ на вентстволе крупнейшей шахты под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные заняли позиции на вентиляционном стволе крупнейшей угольной шахты в ДНР в районе Котлино, выбив подразделения ВСУ западнее Красноармейска, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия – шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское».

    Также представитель ДНР отметил, что Киев перебрасывает значительные резервы на этот участок фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентиляционный ствол шахты «Покровское» под Красноармейском. ВСУ нанесли удар по шахте «Покровское» в поселке Удачное. Эксперт объяснил, что ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту для затруднения работы промышленности на освобожденных территориях.

    28 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Экс-депутат ЕП: Запад должен признать - Россия побеждает в конфликте на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Французский политолог и бывший депутат Европарламента считает Эмерик Шопрад, что Западу следует признать победу России на Украине и начать переговоры с Москвой.

    Исход спецоперации России становится все более очевидным, несмотря на сложность такого признания для западных стран, отметил Эмерик Шопрад, передает «Лента.ру».

    «Я думаю, что сегодня нужно признать очевидное, даже если это трудно: это была долгая война, Россия ее выигрывает, и Россия способна выиграть ее в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Шопрад. Он добавил, что западным странам необходимо как можно скорее сесть за стол переговоров с Москвой и подвести итоги, чтобы предотвратить расширение конфликта за пределы Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Москва открыта к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Однако, по его словам, Киев и поддерживающие его европейские страны пока не демонстрируют готовности к честному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Владимир Зеленский действует как провокатор и пытается спровоцировать Запад на прямое столкновение с Россией.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что российские чиновники готовы к различным провокациям.

    В адрес Зеленского прозвучали предупреждения о справедливом возмездии, от которого не спасут даже убежища.

    28 сентября 2025, 13:30 • Новости дня
    Джабаров обвинил Зеленского в провокации Запада на прямой конфликт с Россией

    Сенатор Джабаров обвинил Зеленского в попытках втянуть Запад в прямой конфликт

    Tекст: Евгения Караваева

    Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Зеленский действует как провокатор, пытаясь спровоцировать Запад на прямое столкновениес Россией.

    Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил продолжать удары по территории России в ответ на массированные атаки со стороны ВС РФ, пишет «Лента.ру». По информации украинской стороны, в ходе ночной атаки 28 сентября применили около 500 беспилотников и более 40 ракет.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал эти заявления, подчеркнув, что Украина давно ведет обстрелы российских городов, в том числе гражданских объектов.

    «Украина спокойно бомбит наши города, курортные зоны, уничтожает мирных жителей и места, где в помине нет ни военных объектов, ни промышленности. Просто бьет по жилым домам. И не господину Зеленскому судить о нашей тактике проведения боевых действий. Мы работаем исключительно по военным объектам, а в Киеве их полно, как в любом другом городе Украины», – заявил Джабаров.

    По мнению сенатора, Зеленский действует как провокатор, стремясь втянуть западные страны в прямое противостояние с Россией. Джабаров считает, что украинский лидер делает это из желания сохранить власть и ради этого использует любые возможности, чтобы привлечь на свою сторону союзников.

    Ранее российские военные подтверждали удары по объектам ВСУ в различных регионах Украины, включая Киев и Киевскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы Владимира Зеленского в адрес России отчаянными.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев ответил на угрозы Зеленского, подчеркнув, что российские чиновники готовы к различным провокациям.

    В адрес Зеленского прозвучали предупреждения о справедливом возмездии, от которого не спасут даже убежища.

    28 сентября 2025, 08:29 • Новости дня
    Три пункта управления БПЛА ВСУ уничтожили под Степановкой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Степановки на константиновском направлении были полностью уничтожены с применением тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в Минобороны России.

    Три пункта управления беспилотниками ВСУ были уничтожены в районе населенного пункта Степановка на константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По информации Минобороны России, в ходе воздушной разведки операторы российских беспилотников обнаружили эти объекты противника. Для их уничтожения были привлечены расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» и ствольной артиллерии. В сообщении ведомства говорится: «Все объекты противника ликвидированы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра ударами РСЗО и «Солнцепека». Система ТОС-1 «Солнцепек» обеспечивает высокую огневую мощь современной артиллерии. При ударе «Солнцепека» по укреплениям ВСУ погибла польская наемница, чье тело опознали по жетону.

    28 сентября 2025, 11:08 • Новости дня
    ВСУ резко сократили передвижения по Купянску из-за дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передвижение украинских военных по Купянску заметно сократилось на фоне усиленной работы российских беспилотников, которые фиксируют лишь редкие случаи появления техники, сообщил командир группы БПЛА первой гвардейской танковой армии с позывным «Контора».

    По его словам, украинские военные почти не передвигаются по Купянску из-за работы российских дронов, передает РИА «Новости». «Контора» отметил: «Если отталкиваться от наших полетов над городом, то мы его движения практически не наблюдаем, вероятно, он в укрытиях находится». Боец добавил, что противник по-прежнему присутствует в городе, но действует крайне осторожно и избегает открытых перемещений. По его словам, единичные передвижения автомобилей фиксируются и по ним сразу наносится удар, но общей активности не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление бронетехники вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Нацбатальоны ВСУ были переброшены в район Купянска. Министерство обороны России заявило о контроле над большей частью города Купянск.

    28 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    Сальдо заявил о намеренных ударах ВСУ по гражданским объектам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    По его словам, ВСУ осознанно наносят удары по гражданским объектам в Херсонской области, передает ТАСС. Сальдо заявил, что эти атаки происходят на фоне неудач украинских войск на фронте. Он подчеркнул, что, не имея возможности эффективно противостоять российской армии, противник выбирает в качестве целей объекты, не имеющие военного значения.

    Сальдо отметил, что на прошлой неделе украинский дрон был намеренно нацелен на карету скорой помощи, которая в итоге была выведена из строя. По его словам, все находившиеся в автомобиле выжили. Губернатор рассказал, что операторы FPV-дронов направляют их на гражданские автомобили и мотоциклистов, когда завершается заряд аккумулятора, чтобы нанести максимальный ущерб мирным жителям.

    Сальдо также заявил, что украинские военные и иностранные наемники делают все возможное, чтобы навредить мирному населению региона. Он подчеркнул, что российские военные, в отличие от ВСУ, бьют только по военным целям, а большая часть ударов на территории области со стороны ВСУ направлена именно по гражданским объектам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Сальдо заявил о подготовке ВСУ иностранными инструкторами. Сальдо отметил рост числа атак дронов ВСУ на гражданских в Херсонской области. Западные инструкторы форсируют Днепр ценой жизни солдат ВСУ.

    28 сентября 2025, 12:57 • Новости дня
    ВСУ установили антидроновые сети и укрепления в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На въездах и улицах Херсона появились антидроновые сети и отдельные укрепления, заметные для местных жителей и автомобилистов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    По его словам, украинские военные разместили в Херсоне антидроновые сети, а также построили отдельные укрепления, передает РИА «Новости». По словам Сальдо, «на улицах и на дорогах на въездах в Херсон появились антидроновые сети, появились отдельные укрепления, хоть и немного – это видно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сальдо сообщил о пресечении высадки ВСУ на Тендровской и Кинбурнской косах. Сальдо заявил, что попытки украинских военных высадиться на Тендровской косе были бессмысленными. Украинская армия потеряла элитный спецназ при попытке форсировать Днепр.

    29 сентября 2025, 06:58 • Новости дня
    ВС России окружили бойцов «Азова» и «Лють» близ Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения ВС России заблокировали бойцов бригад «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) и «Лють» у Клебан-Быкского водохранилища, завершив окружение противника в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

    Военнослужащие Южной группировки войск окружили и заблокировали бойцов запрещенного в России «Азова» и бригады «Лють» в районе Клебан-Быкского водохранилища, передает ТАСС. По сообщению Минобороны России, окружение произошло благодаря умелым тактическим действиям российских подразделений на одном из ключевых участков обороны Донецкой Народной Республики.

    В военном ведомстве отметили: «Благодаря умелым тактическим действиям подразделений «Южной» группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють» ВСУ».

    Также в Минобороны подчеркнули, что в настоящее время подразделения России завершают уничтожение личного состава противника, который отказался сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в Донецкой народной республике. Минобороны России заявило об уничтожении крупной группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ бежала с позиций под Ямполем после мощного артиллерийского обстрела.

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Еще одна страна захотела отправить войска на Украину

    Власти Индонезии предложили отправить на Украину «20 тысяч и даже больше» своих «сыновей и дочерей» – военнослужащих, которые могут выполнить миротворческую миссию. Это не антироссийское заявление – наоборот, Индонезия хочет нам помочь. Но эта помощь имеет для нее свои особенности. Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Как советский МиГ-21 стал легендой для Индии

    Поистине эпохальное событие произошло в Индии – на авиабазе Чандигарх прошла торжественная церемония прощания с прослужившим в ВВС страны более шестидесяти лет истребителем МиГ-21. Как эта машина превзошла американского конкурента, какую роль сыграла для Вьетнама и Индии – и почему ее история до сих пор актуальна? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    • Германия готовит ограбление России

      Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    • Евросоюз напрашивается на третью мировую

      Истерика, которую устроила Эстония из-за российских истребителей, которые якобы нарушили ее воздушное пространство, дошла до руководства НАТО. Руководство НАТО продемонстрировало удовлетворительную реакцию. А вот руководство Евросоюза бредит и пытается развязать третью мировую войну.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

