Tекст: Дмитрий Зубарев

Продвижение российских штурмовых групп на Сумском направлении продолжается, передает Telegram-канал «Северный ветер». В районе Юнаковки и на правом фланге наступления ВДВ и морская пехота сумели сломить сопротивление противника, закрепившись в лесополосах западнее Юнаковки и в районе Кондратовки. Общее продвижение составило до 150 метров, при этом авиация ВКС активно наносит удары по группам ВСУ на всем участке фронта.

ВСУ предприняли две контратаки в районе Алексеевки, однако обе были отбиты с потерями для противника – уничтожена боевая машина «Хамви» и американская гаубица М777. Среди убитых украинских штурмовиков найдены документы военнослужащих стрелковой бригады воздушных сил Украины. На других участках – Теткинском и Глушковском – существенных изменений за сутки не произошло, артиллерия и БпЛА Северян продолжают работать по целям.

На Харьковском направлении отмечается продвижение российских штурмовых групп в Волчанске и Синельниковском лесу. В лесах западнее Синельниково заняты два опорных пункта ВСУ, продвижение составило 250 метров. В окружении остаются около десяти бойцов ВСУ, некоторые начинают сдаваться – одна из попыток сдаться закончилась огнем со стороны украинских дронов по своим же, в результате чего двое погибли, один сдался в плен.

В Волчанске российские силы продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья, успешное продвижение отмечается на востоке города в районе Тихого – здесь рост линии фронта оценивается в 600 метров. На Меловом и Хатнем авиация и артиллерия Северян наносили удары по скоплениям ВСУ в Григоровке и Никольском, а на Липцовском участке активных изменений не зафиксировано.

Суточные потери противника превысили 175 человек, при этом свыше 110 приходится на Сумскую область, а более 65 – на Харьковское направление. В плен сдался один украинский военнослужащий. За сутки уничтожено значительное количество техники – в Сумской области отмечено уничтожение ББМ «Хамви», двух гаубиц (М777 и М119), минометов, БпЛА, складов и другой техники. На Волчанском, Липцовском и Великобурлукском направлениях уничтожены танк Т-72, ББМ, САУ «Акация», пикапы, багги, спутниковые станции «Старлинк», антенны и различные типы беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ в Брянскую область. Командиры ВСУ в Юнаковке угрожали своим подчиненным обстрелом FPV-дронами. ВСУ пытались безуспешно отбить утраченные позиции в Сумской области.