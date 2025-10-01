  • Новость часаЖертвами землетрясения на Филиппинах стали 60 человек
    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    Дуров рассказал о попытке его отравления в 2018 году
    Военно-транспортный самолет обстрелян в Германии
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Медведев ответил на слова Трампа о подлодках США у берегов России
    Анкара решила усилить роль Турции в урегулировании украинского конфликта
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    7 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    1 октября 2025, 06:10 • Новости дня

    ВС России взяли под контроль шесть километров путей у Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные укрепили позиции, установив контроль над шестью километрами железной дороги в районе Ямполя на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, Вооруженные силы России взяли под контроль участок железной дороги протяженностью шесть километров у населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении, передает РИА «Новости». Марочко сообщил, что продвижение российских войск широким фронтом позволило установить полный контроль северо-западнее и юго-восточнее от железнодорожной станции Ямполь.

    По словам Марочко, российские военные продолжают увеличивать зону контроля в самом Ямполе и его окрестностях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил о потере ВСУ контроля над Шандриголово в ДНР. Марочко отмечал переброску в Северск групп с иностранными солдатами. ВС России продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    30 сентября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    Российские войска освободили Северск Малый в ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Северск Малый в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Иванополья, Плещеевки, Александро-Калиново, Берестока и Степановки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, три броне машины, восемь артиллерийских орудий, пять складов с боеприпасами и матсредствами.

    Подразделения группировки  «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Павловки, Варачино, Новой Сечи, Кондратовки и Андреевки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Бочково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и четыре склада с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последние сутки в результате решительных действий освободили населенный пункт Кировск в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска, Петропавловки, Садового Харьковской области и Ямполя ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 250 военнослужащих, танк, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и девять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Белицкого, Анновки, Рубежного и Гришино ДНР, отчитались в Минобороны.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре бронемашины и самоходная артиллерийская установка.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Алексеевки, Великомихайловки, Покровского Днепропетровской области и Горького Запорожской области.

    ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Кировск в ДНР, ранее в тот же день они освободили Шандриголово на севере ДНР

    А в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 22:30 • Новости дня
    В Сенат США внесли проект резолюции об изъятии замороженных российских активов

    Tекст: Антон Антонов

    В Сенат США внесли проект резолюции, предусматривающий изъятие замороженных российских активов и их передачу Украине ежемесячными траншами.

    Документ предлагает «исполнительной ветви власти и лидерам G7 и Евросоюза изъять суверенные активы России». При этом проект резолюции содержит призыв передавать их Украине траншами не менее 10 млрд долларов ежемесячно, передает ТАСС.

    Автором проекта стал сенатор Джон Кеннеди, его поддержали сенаторы Ричард Блюменталь, Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Шелдон Уайтхаус. Сейчас документ направлен на рассмотрение в комитет по иностранным делам Сената. Текст резолюции пока не опубликован официально.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минфина США Скотт Бессент приветствовал обязательства министров финансов стран G7 рассмотреть возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины. Politico пишет, что Еврокомиссия рассмотрела предложение о передаче Украине 140 млрд евро замороженных российских активов в виде бескупонных облигаций.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 08:12 • Новости дня
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    Российские силы начали наступление на Дробышево на севере ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После освобождения Дерилово российские силы начали наступательные действия на Дробышево в ДНР, одновременно продвинувшись и заняв 25% территории Новоселовки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военнослужащие начали наступление на Дробышево в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что после освобождения Дерилово 27 сентября силы России продолжили активное продвижение в южном направлении, расширяя контроль по флангам.

    Он заявил: «После освобождения населенного пункта Дерилово ДНР ВС продолжили продвижение в южном направлении, дополнительно расширяя зону контроля по флангам. На данный момент идут активные подготовительные мероприятия для освобождения Дробышево».

    Помимо действий в районе Дробышево российские войска продвинулись в Новоселовке ДНР, где взяли под огневой контроль четверть населенного пункта. Марочко подчеркнул, что это стало возможным после завершения подготовительных мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко заявил, что ВСУ потеряли контроль над Шандриголово в ДНР. Российские военные ранее продвинулись в районе пяти поселений в ДНР. В Северск были переброшены группы с иностранными солдатами.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 01:37 • Новости дня
    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине

    Мордвичев: Опыт СВО указал на необходимость совершенствовать управление войсками

    Главком Сухопутных войск оценил опыт спецоперации на Украине
    @ Минобороны России

    Tекст: Антон Антонов

    Опыт спецоперации на Украине указал на необходимость совершенствования системы управления войсками и повышения оперативности принятия решений, заявил Герой России генерал­-полковник Андрей Мордвичев – главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России.

    «В условиях быстро меняющейся обстановки критически важным является способность командиров на местах самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения «здесь и сейчас». – заявил он в интервью газете «Красная звезда».

    Он добавил, что для повышения боевых возможностей осуществляется совершенствование состава Сухопутных войск. Создаются новые мотострелковые дивизии, бригады ракетных войск, артиллерийские формирования и подразделения специальных войск, включая подразделения беспилотных систем.

    Мордвичев также подчеркнул, что одновременно с этим идет перевооружение на современные системы и поставляется новая военная техника.

    Он заявил: «Специальная военная операция показала, что Сухопутные войска подтвердили свое предназначение и эффективность, личный состав способен выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 07:17 • Новости дня
    ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России зафиксировало массированную атаку украинских беспилотников на территории пяти российских регионов, большинство целей сбиты над Воронежской и Белгородской областями.

    Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, передает РИА «Новости». По данным Минобороны РФ, наибольшее количество аппаратов было перехвачено над Воронежской областью – 26 единиц. В Белгородской области сбиты 25 беспилотников, в Ростовской – 12, в Курской – 11, в Волгоградской – семь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о ликвидации 80 дронов ВСУ над регионами России за ночь. Ведомство также уничтожило 38 украинских беспилотников за предыдущие сутки. Специалисты рассказали о мерах усиления защиты автовокзалов на юге России от возможных атак БПЛА.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 20:56 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых дронах ВСУ над Белгородской областью

    ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородщиной

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные уничтожили два летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской областью.

    Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России в Telegram.

    В военном ведомстве подчеркнули, что атаки были предотвращены благодаря оперативной работе расчетов ПВО. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ПВО сбила ночью 81 беспилотник над пятью регионами России. Военные также поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. Днем 30 сентября российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 23:56 • Новости дня
    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Яшина: Все дизель-генераторы работают нормально

    На ЗАЭС опровергли слова Зеленского о вышедшем из строя дизель-генераторе
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается резервными дизель-генераторами, все они работают нормально, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы вышедшем из строя генераторе.

    Яшина, комментируя заявление Зеленского, подчеркнула, что его слова не соответствуют действительности, передает ТАСС.

    По ее словам, «в результате повреждения высоковольтной линии противником собственные нужды Запорожской АЭС обеспечены за счет резервных дизель-генераторов».

    Яшина добавила, что сейчас задействована только часть резервных генераторов, необходимости в использовании всех нет. Станция располагает достаточным запасом топлива и запчастей для поддержания их работы. Она отметила, что «все дизель-генераторы работают нормально». Ситуация, по ее словам, «находится под полным контролем, персонал отслеживает все параметры безопасности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Яшина сообщала, что Запорожская АЭС остается без внешнего энергоснабжения. ВСУ обстрелами сорвали восстановление линии энергоснабжения.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями

    Средства ПВО уничтожили украинские дроны над Белгородской и Курской областями

    Российская ПВО уничтожила украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Два беспилотника самолетного типа сбиты средствами ПВО в небе над Белгородской и Курской областями в течение нескольких часов 30 сентября.

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    30 сентября в период с 11.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один БПЛА – над территорией Белгородской области, второй БПЛА – над территорией Курской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ночью силы ПВО отразили массированную атаку и сбили 81 беспилотник над пятью регионами России.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 10:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил об уничтожении ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные оказались в сложном положении у Клебан-Быкского водохранилища, потерпев неудачу при попытке покинуть занимаемые ими позиции, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, ВСУ попытались покинуть позиции у Клебан-Быкского водохранилища, однако были уничтожены, передает ТАСС.

    Пушилин сообщил, что российские подразделения прижали противника к водохранилищу и продолжают наступать, несмотря на тяжелые условия. По словам Пушилина, противник оказался в неудобной позиции и попытался вырваться, но был остановлен и понес потери.

    Глава ДНР также отметил, что на красноармейском направлении российские штурмовые подразделения продолжают продвижение сразу по нескольким ключевым направлениям.

    Он добавил, что на добропольском выступе российские военнослужащие удерживают позиции и расширяют контролируемую зону, несмотря на заявления ВСУ о якобы снятии этого участка с карты боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР. Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком. Бригада ВСУ сбежала с позиций под Ямполем после артобстрела.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:51 • Новости дня
    Пушилин сообщил об изменении ситуации у Красного Лимана

    Глава ДНР Пушилин сообщил об изменении ситуации у Красного Лимана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате недавнего освобождения Серебрянского лесничества российские войска добились продвижения на ряде направлений около Красного Лимана, сообщил в эфире «России-24» глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, оперативная обстановка в районе Красного Лимана изменилась после освобождения Серебрянского лесничества, передает ТАСС.

    Пушилин сообщил, что после успешного освобождения подразделения России продвинулись в нескольких направлениях, включая участки с ожесточенными боями возле Шандриголова и Дерилова.

    Он также отметил, что российские войска расширяют буферную зону в Днепропетровской области. По его словам, зона контроля расширяется на юге республики, где ранее вся территория была освобождена Восточной группировкой войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России практически завершили зачистку Серебрянского лесничества. Российские войска ранее выбили ВСУ из большей части Серебрянки в ДНР. ВСУ за последнее время предприняли десять попыток вернуть населенный пункт.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 09:01 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные резервы к Купянску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Элитные подразделения украинской пехоты и беспилотники были переброшены в район Купянска, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские войска направили значительные резервы, включая элитную пехоту и беспилотные летательные аппараты, в район Купянска, передает ТАСС.

    Кимаковский заявил: «Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА». По его словам, украинская армия продолжает нести потери как среди личного состава, так и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские реактивные системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении. Артем Марочко сообщил о переброске националистических батальонов ВСУ в Купянск. Министерство обороны России заявило о контроле над большей частью города Купянск.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:29 • Новости дня
    Командование обеспечило штурмовикам России вход в Кировск без потерь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление штурмовиков Западной группировки ВС РФ на Кировск в ДНР завершилось без потерь благодаря использованию нестандартной тактики командования, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп.

    По его словам, взвод штурмового отряда Западной группировки вооруженных сил России успешно вошел в Кировск в Донецкой народной республике, не понеся потерь, пишет ТАСС.

    По словам Серпа, перед штурмовыми группами стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Командир подчеркнул: «В самом начале наступательных действий у нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать, штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска».

    Он отметил, что противник в ходе наступления осуществлял сопротивление, активно используя FPV-дроны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные расстреливали гражданских при попытке бегства из Кировска под Красным Лиманом. Российские войска освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Российские силы продвинулись у пяти поселений в ДНР.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Марьинка оказалась полностью разрушена ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Единственная жительница Марьинки Галина заявила, что город после боевых действий ВСУ полностью уничтожен и нуждается в полном строительстве заново.

    По ее словам, город Марьинка полностью разрушен Вооруженными силами Украины, передает ТАСС. Единственная оставшаяся жительница, Галина, рассказала, что восстановить город уже невозможно.

    «Города фактически нет. И вряд ли его восстановят. Не то чтобы смысла нет. Тут нужно грейдеры затянуть, снести все под ноль и ставить просто многоквартирный комплекс», – заявила она.

    По словам Галины, многие жители города лишились своего жилья, и для возвращения жизни в Марьинку потребуется строительство новых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал отступление украинских войск из трех населенных пунктов в Донбассе. ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал». Российский боец рассказал о попытках ВСУ забрать подбитый танк Leopard в ДНР.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 07:27 • Новости дня
    ВСУ расстреляли из танка пытавшихся сдаться в плен сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На константиновском направлении в ДНР четверо украинских военных погибли после того, как их обстрелял танк ВСУ, когда они пытались сдаться, сообщил военнослужащий подразделения «Шторм» «Южной» группировки войск с позывным «Тефтель».

    По его словам, украинские военные открывали огонь по своим сослуживцам, которые пытались сдаться в плен российским силам на константиновском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». «Тефтель» добавил, что однажды противник находился в одном здании и попытался сдаться, подняв руки, однако по ним был открыт огонь со стороны украинского танка. «Это здание все сложилось, они погибли там. Да, четверо там находилось», – сообщил боец. В других случаях при попытке сдаться украинские солдаты также подвергались обстрелу со стороны своих же подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы подразделения «Север» сообщили о действиях заградотрядов ВСУ на Великобурлукском направлении. Украинские заградотряды помешали бойцам ВСУ отступить под Меловым. Нацбатальоны стали расстреливать солдат ВСУ за отказ идти в наступление.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков: На фронте бравады со стороны Киева нет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на линии фронта не наблюдается показного поведения со стороны украинских сил.

    По его словам, Киев регулярно делает громкие заявления в адрес Москвы, но реальная ситуация на линии фронта далека от подобных бравад, передает ТАСС.

    «Заявление неновое. Много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная: там бравады нет со стороны киевского режима», – указал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль осудил заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по территории России.

    Ранее Дональд Трамп допустил снятие ряда ограничений на удары Украины по целям на территории России.

    Комментарии (0)
    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации