В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.9 комментариев
Парламент Британии отклонил расследование насилия над детьми
Депутаты Британии отказались расследовать сексуальные преступления над детьми
Парламент Британии большинством голосов отверг предложение о национальном расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними девочками на севере Англии, поддержанное лишь 111 депутатами.
Как сообщает ТАСС, большинство членов британского парламента проголосовали против национального расследования массовых случаев сексуального насилия над несовершеннолетними в северных городах Англии. 364 депутата отказались поддержать инициативу, предложенную Консервативной партией, в то время как только 111 высказались за ее проведение.
Сексуальные преступления, включая изнасилования и эксплуатацию, происходили с 1980-х годов до середины 2010-х. Они имели место в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и других городах и были совершены преимущественно выходцами из Пакистана.
На прошлой неделе заместитель министра внутренних дел Британии Джесс Филлипс отклонила предложение о проведении национального расследования, утверждая, что расследования должны проходить на местном уровне, как это было в Ротереме и Телфорде.
Премьер-министр Британии Кир Стармер подчеркнул, что правительство готово рассмотреть возможность национального расследования при обращении жертв. Он добавил, что власти должны сосредоточиться на реализации мер по защите женщин и детей, а не на новом расследовании. Ранее Стармер признавал, что правоохранительные органы избегали судебного преследования представителей этнических меньшинств из опасений обвинений в расизме.
Би-би-си сообщала, что в результате расследований в Ротереме и Телфорде были выявлены тысячи случаев насилия над детьми. В этих городах за преступления было осуждено более ста человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МВД Британии Джесс Филлипс заявила о возможности начать национальное расследование массовых сексуальных преступлений против несовершеннолетних девочек после критики Илона Маска.
Лидер банды Рочдейла Кари Абдула Рауф избежал депортации, сославшись на семейные права. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли премьер-министра Британии Кира Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.