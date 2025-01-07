  • Новость часаСтало известно о финальном пакете помощи Украине от Байдена 9 января
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп уволил одного из главных русофобов Америки
    Трамп заявил о понимании чувств России по поводу Украины и НАТО
    Лукашенко: Зеленский «вякает» с целью втянуть Белоруссию в войну
    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»
    ВСУ выбросили раненых солдат умирать на поле в Курской области (видео)
    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине
    Эксперт объяснил рекордное истощение запасов газа в Европе
    В ВСУ признали невозможность конкуренции F-16 с ВКС России
    НАТО направит в Балтийское море 10 кораблей для защиты инфраструктуры
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    17 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    7 января 2025, 23:55 • Новости дня

    США сократили персонал ССО из-за нехватки финансирования

    Американские ССО сократили специалистов по психологическим операциям и разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские Силы специальных операций сократили часть своего персонала из-за недофинансирования, включая специалистов по психологическим операциям и гражданским вопросам.

    Американские Силы специальных операций (ССО) столкнулись с необходимостью сократить часть своего персонала из-за нехватки финансирования, сообщает ТАСС.

    Помощник министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофер Майер отметил, что бюджет ССО составляет около 14 млрд долларов. Однако, по его словам, этих средств недостаточно для выполнения всех задач, стоящих перед подразделением.

    Майер подчеркнул, что во время операций ССО часто получают поддержку от других родов войск, таких как ВВС, ВМС и сухопутные силы, что позволяет удерживать бюджет ССО на сравнительно низком уровне.

    Однако из-за нехватки финансирования пришлось отказаться от услуг специалистов по психологическим операциям, гражданским вопросам, а также сократить разведывательный персонал. Эти специалисты, по мнению Майера, играют важную роль в операциях, помогая понимать среду и воздействие на нее.

    Президент США Джо Байден в декабре утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год в размере 895 млрд долларов. Тем не менее, бюджет ССО остался недостаточным для выполнения всех поставленных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», которая способна поражать цели на суше, воде и под водой благодаря своему ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года. Дональд Трамп в интервью Paris Match заявил о приоритетности урегулирования конфликта на Украине, отметив сложность ситуации по сравнению с другими кризисами в мире.


    5 января 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестован генерал, высмеявший заявление Пашиняна о неисправных «Искандерах»

    Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Армении суд арестовал генерала Тирана Хачатряна, ранее уволенного после критики слов премьер-министра страны Никола Пашинян о якобы неисправных ракетах комплекса «Искандер».

    Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

    В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

    Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2021 году, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян высмеял заявление Пашиняна и отметил, что такое невозможно

    Коментарии (11)
    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

    Коментарии (45)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Росгвардия показала кадры приминения дронов-камикадзе для уничтожения вражеской техники в Курской области.

    Операторы БПЛА Росгвардии приняли участие в отражении атаки украинских неонацистов на Курскую область, сообщает РИА «Новости». Росгвардейцы обеспечивали непрерывный контроль приграничных районов и смогли обнаружить машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение. Эта техника была успешно уничтожена.

    В ходе операции спецназу удалось встретить колонну противника точным ударом дрона-камикадзе, который поразил танк ВСУ. Эти действия подтвердили высокую эффективность применения беспилотных технологий в современном бою.

    Кадры работы операторов дронов демонстрируют высокий уровень подготовки и слаженности действий подразделений Росгвардии, что позволило успешно защитить приграничные территории от агрессии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, но часть группы была уничтожена. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, где его группам было нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации.

    Коментарии (3)
    7 января 2025, 20:54 • Новости дня
    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине

    Трамп обвинил Байдена в фиаско на Украине

    Трамп заявил о фиаско Байдена на Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего лидера Джо Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

    Трамп заявил, что считает конфликт на Украине результатом «фиаско» Байдена. Как передает РИА «Новости», Трамп отметил, что если бы в Белом доме был президент, который знал, что делает, этого бы никогда не произошло. Он добавил, что из-за действий Байдена теперь гибнут люди и разрушаются города.

    Трамп также сообщил, что осведомлен о готовности российского президента Владимира Путина к переговорам, но такие контакты возможны только после его инаугурации 20 января. Он подчеркнул, что каждый день на Украине погибают люди, в том числе молодые солдаты, и что сотни тысяч солдат с обеих сторон гибнут каждую минуту. Тем не менее, Трамп пока не может назвать приблизительную дату контактов с Путиным.

    Коментарии (11)
    5 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Тело погибшего журналиста Мартемьянова доставили в Донецк

    Тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова доставили в морг Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка.

    Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой, было доставлено в Донецк, сообщает ТАСС. Источник агентства подтвердил: «Тело Саши в морге в Донецке». Мартемьянов, внештатный корреспондент «Известий», погиб в результате атаки украинского БПЛА.

    Атака беспилотника произошла на трассе Донецк – Горловка. Редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина сообщила, что удар дрона пришелся на крышу со стороны погибшего. Инцидент также привел к ранениям четырех человек, включая Ларину.

    Коллега Мартемьянова, Евгений Быковский, отметил, что Горловка была ключевой рабочей точкой для корреспондента. Они вместе работали на обстрелах и даже были ранены в 2023 году. «Несмотря на ранения, мы не бросили профессию», – подчеркнул Быковский, добавив, что сегодняшняя атака дронов была особенно массовой.

    Изабелла Либерман, корреспондент издания «Блокнот», рассказала, что перед выездом из Горловки Мартемьянов успел снять репортаж об атаке дронов. По ее словам, они избежали многих опасных ситуаций благодаря дронодетекторам и даже шутили о безопасности машин. Однако, перед самим выездом машина Мартемьянова подверглась атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, направлявшихся в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 06:00 • Новости дня
    ПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области

    ПВО с полуночи уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области, включая Таганрог

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов в ночное время, в том числе в Таганроге и других районах.

    Как передает РИА «Новости», силы противовоздушной обороны в Ростовской области с полуночи сбили 37 беспилотников. Атака затронула такие районы, как Таганрог, Миллеровский, Тарасовский и Белокалитвинский.

    Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале: «Этой ночью в Ростовской области отражена массированная воздушная атака врага. Начиная с полуночи силами и средствами ПВО уничтожено 37 БПЛА, в том числе – в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах».

    По данным оперативных служб, несмотря на массированную атаку, пострадавших среди гражданского населения нет. Меры по нейтрализации угрозы продолжались в течение ночи, обеспечивая безопасность жителей и инфраструктуры области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, о чем сообщил губернатор Александр Богомаз. В Ростовской области упали обломки беспилотников в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших. В Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин.

    Коментарии (3)
    5 января 2025, 07:16 • Новости дня
    Мост в Орегоне рухнул под грузовым поездом

    В Орегоне мост обрушился при движении поезда, вагон с карбамидом упал в реку

    Tекст: Денис Тельманов

    Эстакадный мост в Орегоне обрушился, когда по нему шел грузовой поезд, вагон с карбамидом упал в реку Мэри. Никто не пострадал, но полиция призвала жителей избегать реки из-за возможного попадания вещества в воду.

    Как сообщает KPTV, эстакадный мост у города Корваллис в Орегоне рухнул во время движения грузового поезда. В результате один из 19 вагонов, перевозивший карбамид, упал в реку Мэри. По данным представителя железнодорожной компании Portland & Western Railroad (PNWR), никто не пострадал.

    Полиция Корваллиса обратилась к местным жителям с просьбой не приближаться к реке, поскольку существует вероятность попадания карбамида в воду. Ведется расследование причин обрушения моста, выясняются обстоятельства произошедшего.

    По словам представителя PNWR, поезд, состоявший из 19 вагонов, двигался по железнодорожному мосту в субботу, когда мост обрушился. В настоящее время идет оценка потенциальной экологической угрозы и возможных последствий аварии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, контейнеровоз Dali врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе 26 марта, в результате чего мост обрушился, а его ремонт оценили в несколько млрд долларов. На острове Сапело в Джорджии обрушился причал, что привело к гибели семи человек и падению в воду около двадцати участников мероприятия, посвященного культуре острова.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 05:28 • Новости дня
    Марочко: ВС России осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР

    Российские войска освободят Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку

    Tекст: Денис Тельманов

    Российским военным осталось освободить четыре населенных пункта в ЛНР для полного контроля над территорией региона, заявил Андрей Марочко, подчеркнув стратегическое значение этих точек.

    Российским военнослужащим осталось освободить всего четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике, чтобы полностью контролировать территорию региона. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. Он уточнил, что войскам предстоит продвинуться в Новолюбовке, Новоегоровке, Петровском и Белогоровке.

    Марочко отметил, что освобождение Надии группировкой войск «Запад» уже произошло 4 января. Эксперт подчеркнул, что в Петровском сложный рельеф местности, но динамика в соседних населенных пунктах, таких как Макеевка и Невское, позволяет надеяться на скорое освобождение. В Новолюбовке украинские силы испытывают сильное давление, так как российские войска могут наносить огневую мощь на значительные расстояния.

    Под Белогоровкой, по словам Марочко, российские войска начали обходить позиции украинских бойцов, которые расположены на высотах. Он уверен, что это позитивная динамика, способствующая продвижению и контролю над стратегически важными позициями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Запад» освободили Надию в Луганской народной республике, российские войска в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и Курской области, при этом значительные успехи были достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар. В 2024 году наступил существенный перелом в пользу вооруженных сил России в специальной военной операции, как заявил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 20:15 • Новости дня
    Родителей погибшего от удара БПЛА мальчика отправят в Крым

    Раненых родителей мальчика отправят на лечение в Симферополь после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Родители 10-летнего мальчика, погибшего от удара БПЛА ВСУ в Запорожье, экстренно отправятся в Симферополь для получения медицинской помощи.

    Родителей 10-летнего мальчика, погибшего в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, экстренно направят на лечение в Симферополь, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что мужчина и женщина находятся в сознании, их жизням ничего не угрожает, однако женщине предстоит долгая реабилитация из-за серьезного повреждения зрения.

    Атака беспилотника Вооруженных сил Украины произошла 4 января в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате этого удара погиб ребенок, находившийся в гражданском автомобиле, а его родители получили ранения.

    Балицкий отметил, что пострадавшие будут направлены в областную клиническую больницу в Симферополь, где им окажут полную медицинскую помощь. Решение о транспортировке было принято из-за необходимости длительного лечения и реабилитации, особенно для женщины, чей зрительный аппарат серьезно пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нововоронежская АЭС продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки беспилотниками, а радиационный фон остается в пределах нормы. Жильцам в Воронеже разрешили вернуться домой после обследований, проведенных в связи с инцидентом с подрывом БПЛА на улицах Димитрова и Иркутской.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Конгрессмен США призвал Трампа «не бросать Украину под автобус»

    Конгрессмен Маккол призвал Трампа при организации мирных переговоров «не бросать Украину под автобус»

    Tекст: Антон Антонов

    Для США недопустима потеря Украины, нужно предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой, заявил американский конгрессмен Майкл Маккол.

    Маккол высказался о важности сохранения Украины в сфере влияния США. По его мнению, возможная потеря Украины для Вашингтона окажется «ужасным политическим решением». По словам конгрессмена, в таком случае США будут «в проигрышной позиции по отношению к России», передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.

    Маккол подчеркнул, что Вашингтон должен предоставить Киеву больше рычагов в будущих переговорах с Москвой. Конгрессмен отметил, что это задача, которую должен решить избранный президент Дональд Трамп. Маккол выразил сомнения в эффективности текущей политики администрации Джо Байдена, заявив, что она не дала Украине достаточных рычагов для переговоров.

    Конгрессмен добавил, что Трамп намерен «положить конец» кнфликту на Украине и «провести мирные переговоры». «Мы все это поддерживаем, но это должно быть на условиях, которые не бросят Украину под автобус», – сказал конгрессмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский также смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

    Коментарии (2)
    7 января 2025, 02:57 • Новости дня
    Вэнс в ответ на вопрос о разговоре Трампа с Путиным предложил «расслабиться»

    Вице-президент США Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о возможности телефонного разговора Трампа с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс уклонился от ответа на вопрос о возможности разговора избранного президента страны Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

    На вопрос о том, планирует ли Трамп поговорить с Путиным, Вэнс с улыбкой ответил: «Расслабьтесь, ребята», – передает ТАСС.

    Этот комментарий прозвучал сразу после совместного заседания Сената и Палаты представителей Конгресса США, где была утверждена победа Трампа на президентских выборах.

    После заседания Вэнс провел время в общении с американскими законодателями. В частности, он сфотографировался с несколькими членами Конгресса, включая Марджори Тейлор-Грин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах.

    Трамп заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 07:51 • Новости дня
    ПВО сбила 61 украинский беспилотник над регионами России

    ПВО за ночь уничтожила 61 украинский БПЛА, 37 из них – над Ростовской областью

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили шестьдесят один украинский беспилотный летательный аппарат, большинство которых было сбито над Ростовской областью.

    Как передает ТАСС, Министерство обороны России сообщило о том, что за прошедшую ночь дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено шестьдесят один украинский беспилотник. Из них тридцать семь аппаратов были сбиты над территорией Ростовской области.

    В Брянской области было уничтожено двадцать беспилотников, два в Воронежской области, один в Белгородской области и один в Орловской области. В Министерстве обороны отметили, что дежурные средства ПВО продолжают осуществлять контроль воздушного пространства и оперативно реагируют на угрозы.

    Эта атака беспилотников стала одной из самых масштабных за последнее время. Она иллюстрирует продолжающуюся напряженность в отношениях между Россией и Украиной, особенно в контексте использования беспилотных технологий в военных действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотников, уничтожив 37 дронов, в том числе в Таганроге и других районах. Силы ПВО России уничтожили в небе над Брянской областью 13 беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 02:56 • Новости дня
    Обломки БПЛА упали в Ростовской области

    Обломки БПЛА упали в Таганроге и Новобессергеновке, повредив имущество

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших.

    Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области, передает РИА «Новости». Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате инцидента пострадавших нет.

    Слюсарь отметил, что падение обломков вызвало повреждения имущества граждан. В результате инцидента разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов. Также вред был нанесен автомобилям. Сообщения об этом поступили в службу 112 от жителей четырех домохозяйств.

    На места происшествий выехали дежурные службы. На данный момент выясняется размер нанесенного ущерба. «К счастью, раненых и возгораний на земле нет», – написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

    Ранее Слюсарь сообщил об успешном отражении воздушной атаки на севере Ростовской области. По его словам, жителям будет оказана необходимая помощь для устранения ущерба, нанесенного их имуществу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а ранее украинский беспилотник напал на гражданский автомобиль с семьей в Запорожской области, в результате чего скончался мальчик. В Левобережном районе Воронежа эвакуировали около жителей дома после того, как обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 03:18 • Новости дня
    Стало известно о снежной буре, угрожающей 62 млн жителям США

    Снежная буря может затронуть 62 млн человек в США и привести к обледенению

    Tекст: Денис Тельманов

    Надвигающаяся снежная буря в США угрожает 62 млн жителям и может вызвать обледенение на расстоянии 2 тыс. км от центра к восточному побережью, затрудняя транспортное сообщение.

    Согласно информации телеканала CNN, формирующаяся в США снежная буря угрожает порядка 62 млн человек. Буря, сопровождаемая обильными снегопадами и обледенением, может растянуться на расстояние 2 тыс. км, начиная с субботы и продолжаясь до понедельника. Непогода коснется территории от центральной части до восточного побережья страны.

    Метеорологи прогнозируют, что в некоторых районах количество выпавших осадков превысит 30 см, а сильный ветер и обледенение могут вызвать перебои с подачей электроэнергии. Наибольшее количество осадков ожидается в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Огайо и Западная Вирджиния.

    В штатах Мэриленд, Делавэр и Кентукки ожидаются благоприятные для обледенения условия, что может привести к нарушению транспортного сообщения. В штатах Луизиана, Арканзас и Миссисипи предполагаются сильные дожди с грозами, создающие угрозу подтопления в ряде областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших в результате снежной бури, обрушившейся на США, увеличилось до 63 человек сообщил телеканал NBC, а снегопад в Благовещенске, названный «бурей столетия», затруднил движение общественного транспорта и перевел школы города на дистанционное обучение.

    Коментарии (0)
    6 января 2025, 11:52 • Новости дня
    Американский журналист предложил вести переговоры по Украине только США и России

    Tекст: Александра Юдина

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

    Американский журналист выразил мнение, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны вестись только между Россией и США, передает РИА «Новости».

    Он считает, что Украина не должна участвовать в переговорах, учитывая ее зависимость от Запада.

    По его мнению, любой украинский лидер, включая Владимира Зеленского, является марионеткой Запада. Это делает участие украинской стороны в переговорах ненужным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Майкл Маккол заявил, что потеря Украины для США недопустима и подчеркнул необходимость предоставить ей рычаги в переговорах с Москвой. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет вернуть территории, вернувшиеся в состав России, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

    Коментарии (2)
    Главное
    Трамп призвал Данию уступить Гренландию США
    Президент Чада раскритиковал Макрона за слова о неблагодарности Африки
    Названа доля заключенных в рядах ВСУ в Курской области
    Госдума поддержала отказ от бакалавриата
    В США в отсеке шасси самолета JetBlue найдены два тела
    Рогов указал на срыв Россией плана Британии по добыче лития в Донбассе
    Двое осужденных на смертную казнь отказались от помилования Байдена

    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............