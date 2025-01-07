Госдума поддержала отказ от бакалавриата

Володин заявил о поддержке перехода на новое высшее образование с 2026 года

Tекст: Александра Юдина

Отказ от бакалавриата с 1 сентября 2026 года направлен на улучшение качества подготовки кадров и имеет важное значение для развития экономики и технологического суверенитета страны, указано на сайте Госдумы.

По словам Володина, Госдума будет содействовать ведомству в реализации этого решения.

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский ранее заявил, что исключение бакалавриата в новой системе высшего образования, которая будет внедрена с 2025 года, не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас.