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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    8 комментариев
    7 января 2025, 14:51 • Новости дня

    Госдума поддержала отказ от бакалавриата

    Володин заявил о поддержке перехода на новое высшее образование с 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума поддержала инициативу Минобрнауки об отказе от бакалавриата и переходе к базовому и специализированному высшему образованию с 2026 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Отказ от бакалавриата с 1 сентября 2026 года направлен на улучшение качества подготовки кадров и имеет важное значение для развития экономики и технологического суверенитета страны, указано на сайте Госдумы.

    По словам Володина, Госдума будет содействовать ведомству в реализации этого решения.

    Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский ранее заявил, что исключение бакалавриата в новой системе высшего образования, которая будет внедрена с 2025 года, не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас.

    6 января 2025, 18:54 • Новости дня
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    Председатель парламента Грузии посмеялся над Европой
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили с иронией отозвался о претензиях Франции и Германии к американскому предпринимателю Илону Маску, который жестко критикует лидеров этих стран и открыто занимает позицию по отношению к тем или иным политическим силам в них, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «И это они (Париж и Берлин) говорят о вмешательстве в выборы в других странах? Это просто ирония – нытье властей Франции и Германии по поводу заявлений Илона Маска и обвинений с их стороны в его адрес во вмешательстве в выборы», – заявил в понедельник Шалва Папуашвили.

    «Это ирония, что власти стран (европарламентария) Натали Луазо и (депутата Бундестага) Михаэля Рота что-то позволяют себе говорить о вмешательстве в выборы в других странах», – сказал председатель парламента Грузии, напомнив об открытой поддержке этими и другими политиками Европы радикальной оппозиции Грузии, не признающей при поддержке внешних сил поражение на выборах в парламент Грузии 26 октября.

    Председатель высшего законодательного органа Грузии выразил надежду на то, что «потихоньку многие осознают, что таким грубым и незаконным вмешательством в выборы в Грузии они режут сук демократии и суверенитета, на котором сами сидят».

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    6 января 2025, 15:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    Bloomberg: Европа истощила газовые запасы до минимального уровня за семь лет
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Европа столкнулась с рекордным сокращением газовых запасов на фоне холодной погоды и повышенного потребления, что может повлиять на цены и подготовку к следующему отопительному сезону, пишет Bloomberg.

    По информации Gas Infrastructure Europe, Европа истощила свои газовые запасы быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, передает РИА «Новости».

    Так, уровни в хранилищах сократились на 25 процентных пунктов по сравнению с пиковым показателем, что является самым значительным сокращением с 2018 года.

    Эксперты предупреждают, что быстрое истощение запасов может затруднить их накопление перед следующим отопительным сезоном, что, в свою очередь, может повлиять на краткосрочные цены на газ.

    В материале отмечается, что холодная погода в большинстве стран Северо-Западной Европы способствует увеличению потребления газа для отопления, что может привести к дальнейшему изъятию газа из хранилищ в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах в Приднестровье остались без газоснабжения из-за отключения газа в 122 населенных пунктах. Транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    6 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Российский турист убит при ограблении в горах Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский турист убит при вооруженном ограблении в горном Местийском муниципалитете Грузии, преступники задержаны, им грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    МВД Грузии сообщило о задержании двух преступников 38 и 32 лет, которые совершили вооруженное нападение на семейную пару из России на популярном туристическом маршруте.

    По данным МВД, 5 января преступники ограбили россиян, следовавших из Зугдиди в Местиа, при этом смертельно ранив 38-летнего россиянина В.С. С целью замести следы они сбросили труп в реку, отмечает МВД Грузии.

    Оперативно-розыскные мероприятия с привлечением вертолета помогли задержать преступников.

    Теперь за групповое ограбление при отягчающих обстоятельствах с умышленным убийством и незаконное приобретение и ношение оружия им грозит от 16 до 20 лет лишения свободы.

    Труп россиянина найден в реке Накра Местийского муниципалитета. Грузинские СМИ и социальные сети называют убитого россиянина Виктором Соловьевым.

    Накануне информационное агентство «Интерпрессньюс» сообщило, что в горах Грузии произошло вооруженное нападение на семейную пару из России. МВД Грузии начало расследование по статьям уголовного кодекса, предусматривающим наказания за грабеж и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.

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    6 января 2025, 18:32 • Новости дня
    МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства
    МИД Молдавии вызвал представителя российского посольства
    @ wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молдавия вызвала представителя российского посольства из-за заявлений по энергетическому кризису в Приднестровье, которые, по мнению Кишинева, негативно влияют на двусторонние отношения, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Татьяна Барак.

    Барак отметила, что представитель посольства России был вызван в МИД Молдавии. По ее словам, подобные заявления российского диппредставительства негативно сказываются на отношениях Кишинева и Москвы, передает ТАСС.

    В понедельник в Приднестровье 122 населенных пункта остались без газа, в результате чего без газоснабжения оказались более 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    Напомним, в конце декабря партия социалистов Молдавии выступила с требованием о немедленном созыве заседания правительства из-за решения Газпрома прекратить поставки газа в страну. Как писала газета ВЗГЛЯД, транзит газа из России в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    7 января 2025, 02:27 • Новости дня
    Рогов указал на срыв Россией плана Британии по добыче лития в Донбассе

    Рогов заявил о сорванной Россией попытке Британии за бесценок получить литиевое месторождение в Донбассе

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за успехов российской армии Великобритания лишилась возможности разрабатывать крупнейшее литиевое месторождение в Донбассе, права на которое купила у киевского режима за смешные деньги, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    Рогов отметил, что киевский режим год назад передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам «за смешные деньги». Разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium, принадлежащая британскому бизнесмену Энтони Сейджу.

    «Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

    По его мнению, Зеленский намеренно отправляет украинцев гибнуть в Донбассе, чтобы защитить бизнес-интересы западных корпораций, заинтересованных в поставках лития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе сообщалось, что Шевченковское месторождение лития, крупнейшее на Украине, перешло под контроль российских сил. Это месторождение обеспечивает доступ к 13,8 млн тонн литиевых руд и богато другими ценными ресурсами, включая ниобий, бериллий и тантал.

    Канадская консалтинговая фирма SecDev отмечает, что в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины, часть которых теперь находится на землях, вернувшихся в состав России.

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    7 января 2025, 11:28 • Новости дня
    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»

    Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной, а не лгать про Грузию и Россию

    Кобахидзе резко ответил Макрону на слова о «российском вмешательстве»
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону следить за Украиной, которую «обрекли на уничтожение», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава правительства Грузии прокомментировал слова президента Франции о «российском вмешательстве» в выборы в парламент Грузии 26 октября.

    Кобахидзе подчеркнул, что считает слова Макрона ложью и предложил ему обратить внимание на Украину, «которую обрекли на уничтожение».

    «Когда идет речь о соседних государствах, если вмешивается Россия, то вмешивается на Украину и предпочтительнее для всех присмотреть за Украиной, которую обрекли на уничтожение», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее Макрон заявил, что американский бизнесмен Илон Маск вмешивается в выборы в Германии и других странах, используя свои социальные сети.

    Тем временем Кобахидзе объяснил все сложности страны отказом открыть в 2022 году «второй фронт» против России.

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    6 января 2025, 19:25 • Новости дня
    Трюдо решил покинуть пост премьера Канады

    Премьер-министр Канады Трюдо объявил о решении уйти в отставку

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

    В своем обращении, транслируемом ведущими канадскими телеканалами, Трюдо заявил: «На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберет нового руководителя», передает РИА «Новости».

    Трюдо подчеркнул, что будет продолжать выполнение своих обязанностей до завершения процесса выбора нового лидера.

    Ранее Globe and Mail писала, что Трюдо собирается покинуть пост лидера Либеральной партии и может объявить об этом уже в понедельник. Кроме того, СМИ сообщали, что более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому мнению о необходимости отставки Трюдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.

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    7 января 2025, 07:28 • Новости дня
    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России

    Министр финансов США Йеллен предостерегла Китай от поддержки России в конфликте на Украине

    Министр финансов США пригрозила Китаю последствиями за помощь России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Китай предоставит России материальную поддержку в конфликте на Украине, Пекин ждут «значительные последствия», заявила министр финансов США Джанет Йеллен в ходе переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном.

    Минфин США сообщил, что Йеллен «подчеркнула значительные последствия, с которыми столкнутся в том числе расположенные в Китае компании», передает ТАСС.

    Йеллен также заявила о серьезной обеспокоенности из-за вредоносной активности в киберпространстве, которую, по версии Вашингтона, финансируют власти Китая.

    Кроме того, США раскритиковали Китай за использование методов, которые считают нерыночными. Йеллен заявила, что они наносят ущерб американским компаниям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, G7 решила усилить давление на Китай из-за предполагаемой поддержки действий России на Украине. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И сообщил о необходимости противодействия политике двойного сдерживания, которую проводят США и их союзники против России и Китая.

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    6 января 2025, 17:12 • Новости дня
    Минск опроверг извинения Лукашенко перед Зеленским в первые дни СВО

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Эйсмонт опровергла извинения Лукашенко перед Зеленским в начале СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приносил извинений Владимиру Зеленскому, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Эйсмонт в интервью РБК отметила, что Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО. Она подчеркнула, что извинения не были внесены «по той простой причине, что извиняться нам не за что». Эти слова стали ответом на заявление Зеленского, который утверждал, что Лукашенко извинился в телефонном разговоре в начале боевых действий.

    Эйсмонт пояснила, что руководители государства действительно разговаривали по телефону в первые дни конфликта благодаря младшему сыну Лукашенко, Николаю, у которого был личный контакт Зеленского. Пресс-секретарь добавила: «Наш президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, и именно Зеленскому придется отвечать за последствия».

    «Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Белоруссии и затем Стамбул», – уточнила она.

    В интервью американскому журналисту Лексу Фридману Зеленский заявил, что на первый или второй день СВО Лукашенко принес ему извинения. По словам Зеленского, он извинялся за то, что с территории Белоруссии в сторону Украины были запущены российские ракеты, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский дал интервью Лексу Фридману, в ходе которого несколько раз матерно выругался. Зеленский отказался говорить на русском языке, подчеркнув свое презрение к русскому народу, и заявил, что свободно владеет русским, но отказался использовать его в интервью с Лексом Фридманом.

    В понедельник лидер ЛДПР Леонид Слуцкий охарактеризовал трехчасовое интервью Зеленского как проявление политического саморазоблачения и агонии, критикуя его за переход на «площадную брань».

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    7 января 2025, 11:10 • Новости дня
    Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
    Записавшего предсмертное обращение бойца вытащили живым с поля боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Раненый в Курской области боец с позывным Ягуар, записавший предсмертное обращение в зоне боевых действий. Затем его с тяжелыми ранениями эвакуировали в госпиталь, сообщает группа военного волонтера с позывным Пионер.

    В своем Telegram-канале он указал, что раненого бойца, который записал предсмертное видеообращение в зоне СВО, спасли с поля боя. Он находился в красной зоне, где эвакуация казалась невозможной, но через несколько часов был доставлен в госпиталь.

    Ягуар записал видеообращение к своим товарищам перед тем, как связь с ним оборвалась.

    «Парни, не сдавайтесь, идите до конца! Мы не просто так жизни отдаем. Джамбо, братья», – сказал он.

    У него диагностированы проникающее осколочное ранение в плечо и многочисленные осколки в спине. Состояние бойца стабилизировалось.

    Напомним, якутский боец Андрей Григорьев, известный под позывным Тута, рассказал, как украинские военные ошибочно посчитали его погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов и оставили на поле боя, позднее бойца спасли российские военные.

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    6 января 2025, 21:31 • Новости дня
    Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США.

    Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата. В своем заявлении в соцсети TRUTH Social Трамп отметил, что многие жители Канады поддерживают эту идею и что это решение помогло бы устранить торговые барьеры между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что текущие торговые дефициты и субсидии, поддерживающие канадскую экономику, недопустимы для США. Он также выразил мнение, что именно понимание этих экономических реалий стало причиной отставки Трюдо.

    Кроме того, Трамп добавил, что объединение двух стран снизило бы налоги и обеспечило Канаде полную безопасность от внешних угроз, таких как российские и китайские корабли. В завершение своего обращения он заявил: «Вместе мы были бы великой нацией!».

    Напомним, в понедельник Джастин Трюдо объявил о своем намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Трюдо покинули несколько министров, а самого Трюдо призвали уйти в отставку. По данным СМИ, 30 января парламент Канады может рассмотреть вопрос о вотуме недоверия Трюдо.

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    6 января 2025, 21:06 • Новости дня
    Курс гривны к доллару достиг исторического минимума

    Tекст: Дарья Григоренко

    Национальный банк Украины в понедельник поднял курс доллара к гривне до исторического максимума, что подтверждают данные на официальном сайте регулятора.

    Официальный курс на 6 января был установлен на уровне 42,088 гривны за доллар, а уже на 7 января – 42,195. Эти данные опубликованы на сайте регулятора, передает РИА «Новости».

    В пятницу стало известно, что в декабре 2024 года Нацбанк Украины потратил рекордные 5,3 млрд долларов на поддержку гривны, однако курс валюты упал с 41,6 до 42,03 гривны за доллар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 декабря национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, что стало историческим максимумом для национальной валюты.

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    6 января 2025, 21:19 • Новости дня
    Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.

    Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

    В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

    В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.

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    7 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Король Дании изменил герб страны на фоне конфликта с Трампом
    Король Дании изменил герб страны на фоне конфликта с Трампом
    @ vzglyad_ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Король Дании Фредерик изменил королевский герб, акцентировав внимание на Гренландии и Фарерских островах, что стало ответом на заявления Дональда Трампа о планах покупки Гренландии США.

    Король Дании Фредерик, менее чем через год после вступления на престол после своей матери, королевы Маргрете, изменил королевский герб, сделав более заметными символы Гренландии и Фарерских островов. Как сообщает The Guardian, теперь герб включает более крупного полярного медведя и барана, символизирующих эти территории.

    Изменения произошли на фоне напряженности из-за Гренландии и ее отношений с Данией, которая продолжает контролировать внешнюю и оборонную политику этой автономной территории. Недавно избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании США купить Гренландию, а премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде обвинил Данию в геноциде в ответ на расследования принудительной контрацепции в 1960-1970-х годах.

    Фредерик сделал изменение герба после рекомендации комитета, назначенного сразу после его восшествия на престол 14 января 2024 года. В своей первой новогодней речи король подчеркнул: «Мы все едины и каждый из нас предан королевству Дании. От датского меньшинства в Южном Шлезвиге до Гренландии. Мы принадлежим друг другу».

    Тем временем, Трамп-младший посетит Гренландию с частным визитом, чтобы записать материал для подкаста, но не планирует встречаться с местными чиновниками. Сам Трамп подтвердил поездку на своей странице в Truth Social и заявил, что Гренландия станет частью США, и ее жители значительно выиграют от этого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде выступил с заявлением о необходимости стремиться к независимости от Дании, подчеркнув, что решение должно приниматься народом, в то время как в США оценили серьезность идей Дональда Трампа по поводу «захвата» Панамского канала и Гренландии, а недавно было анонсировано предстоящее посещение Гренландии Трампом-младшим.

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    6 января 2025, 20:39 • Новости дня
    Макрон призвал Киев реалистично обсуждать территориальные вопросы

    Макрон призвал Украину к реалистичным переговорам по территориальным вопросам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реалистичных обсуждений территориальных вопросов Украиной в рамках текущего конфликта.

    Макрон в ходе своего выступления, трансляция которого велась на странице Елисейского дворца в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отметил: «Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести», передает РИА «Новости».

    Французский лидер подчеркнул, что разрешение конфликта на Украине будет сложным и длительным процессом, а проведение этих обсуждений без участия Киева недопустимо. Он также указал на важность того, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за обеспечение безопасности в регионе.

    Макрон также заявил, что Соединенные Штаты должны сыграть ключевую роль в убеждении России начать переговоры. Подчеркивая важность этого шага, он указал на необходимость участия Брюсселя в вопросах европейской безопасности.

    В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев вряд ли сможет «вернуть» территории, которые вошли в состав России после референдумов, но Украине необходимы гарантии безопасности. Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине через территориальные уступки в обмен на членство в НАТО.

    Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News смягчил свою позицию по вопросу территориальных уступок России, признав невозможность силового возвращения границ 1991 года.

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    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

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    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

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    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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