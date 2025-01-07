То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.5 комментариев
Госдума поддержала отказ от бакалавриата
Володин заявил о поддержке перехода на новое высшее образование с 2026 года
Госдума поддержала инициативу Минобрнауки об отказе от бакалавриата и переходе к базовому и специализированному высшему образованию с 2026 года, председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Отказ от бакалавриата с 1 сентября 2026 года направлен на улучшение качества подготовки кадров и имеет важное значение для развития экономики и технологического суверенитета страны, указано на сайте Госдумы.
По словам Володина, Госдума будет содействовать ведомству в реализации этого решения.
Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский ранее заявил, что исключение бакалавриата в новой системе высшего образования, которая будет внедрена с 2025 года, не создаст проблем ни для уже получивших дипломы этой степени, ни для тех, кто учится по этим программам сейчас.