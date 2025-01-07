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Боец возглавляемой США коалиции погиб в Ираке в ходе операции против ИГ
Один боец международной коалиции погиб, а двое других получили ранения во время ударов по позициям террористической организации «Исламское государство*» в Ираке, сообщило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).
Операция проводилась с 30 декабря по 6 января в горах Хамрин в Ираке. «Один член коалиции был убит, и двое от двух разных стран были ранены», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Силы коалиции действовали совместно с иракской армией, передает ТАСС.
В заявлении командования также подчеркивается, что среди американского персонала пострадавших не было, как и повреждений оборудования.
В то же время, как сообщается в заявлении, при поддержке Центрального командования курдские формирования провели успешную операцию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Эта операция прошла со 2 по 3 января и привела к захвату лидера одной из ячеек ИГ*.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты и их союзники заявили о завершении «военной миссии глобальной коалиции» в Ираке, начав переходный период, при этом не планируют выводить войска из Ирака.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ