  • Новость часаПВО уничтожила 37 беспилотников в Ростовской области
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    Зачем ВС России новый род войск
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    Корреспондент «Известий» Мартемьянов погиб при ударе дрона под Донецком
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    7 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    24 комментария
    5 января 2025, 06:48 • Новости дня

    Высмеивавший заявление Пашиняна в 2021 о неисправных «Искандерах» генерал арестован

    Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд арестовал генерала Тирана Хачатряна, ранее освободившегося после критики слов Пашиняна о якобы неисправных ракетах комплекса «Искандер».

    Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

    В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

    Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-главу управления авиации вооруженных сил Армении задержали по делу о закупках «просроченных» ракет на 4,6 млн долларов, как сообщила Служба нацбезопасности Армении. Президент Армении Армен Саркисян освободил первого заместителя руководителя Генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Тиран Хачатрян в ответ на заявление Пашиняна сперва долго смеялся, затем отметил, что такое невозможно

    3 января 2025, 11:10 • Новости дня
    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»

    NI: США признали превосходство подлодок «Ясень-М» над своими субмаринами

    На Западе заявили о неспособности США противостоять АПЛ «Ясень-М»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американские эксперты восхитились российской атомной подлодкой «Ясень-М», способной поражать цели на суше, воде и под водой благодаря ультра-тихому оснащению и вооружению, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон», сообщило издание The National Interest.

    Американское издание The National Interest выразило восхищение российской атомной подводной лодкой проекта 885М «Ясень-М». Подлодки этой серии способны внезапно поражать цели на близкой дистанции благодаря ультра-тихому оснащению. В США отметили, что у них нет оружия, способного оказать сопротивление таким подлодкам, передает Ura.Ru.

    Серия «Ясень-М» является продолжением проекта 885 «Ясень», первая лодка которого, «Северодвинск», была заложена в 1993 году. Эти субмарины минимизируют шумность, оснащены торпедными аппаратами и вертикальными пусковыми установками для различных ракет. Проект включает восемь многоцелевых подлодок, первой серийной стала К-573 «Новосибирск», принятой на вооружение в 2022 году.

    Военный аналитик Дмитрий Болтенков подчеркнул, что «Ясень-М» может создать значительные трудности для США, так как их практически невозможно обнаружить под водой, а ракеты «Циркон» невозможно перехватить. По его словам, такие публикации в СМИ могут служить стимулом для увеличения финансирования обороны в США, где в настоящее время оно испытывает дефицит.

    Сравнивая «Ясень-М» с американским классом Virginia SSN-774, заметно, что российская подлодка выигрывает в соотношении «цена-качество». Стоимость одного «Ясень-М» составляет около 50 млрд рублей, в то время как Virginia стоит около 2,8 млрд долларов. «Ясень» также превосходит американские аналоги по глубине погружения и возможностям вооружения.

    Ранее модернизированная атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Архангельск» вошла в состав ВМФ России.

    До этого она проходила заводские ходовые испытания, сообщалось, что  АПЛ должна увеличить мощь и возможности флота.

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    4 января 2025, 10:45 • Новости дня
    В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности

    MWM: Су-57 подтвердил превосходство среди истребителей пятого поколения

    В США признали российский Су-57 лучшим по боевой испытанности
    @ Ольга Соколова/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-57, участвующий в операциях на Украине с 2022 года, признан наиболее боеспособным среди самолетов пятого поколения, сообщил американский журнал Military Watch Magazine.

    Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что с начала 2022 года Су-57 участвует в высокоинтенсивных операциях на Украине, что делает его лидером среди истребителей пятого поколения по испытанности, передает Ura.Ru.

    Издание также назвало потенциальных покупателей Су-57. Среди них – Алжир, Индия, Вьетнам и Северная Корея. Известно, что российский истребитель демонстрирует высокую эффективность.

    Ранее журнал Military Watch Magazine отмечал, что российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 01:52 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два беспилотника в Смоленской области

    Губернатор Смоленской области сообщил о сбитии двух беспилотников ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

    Как передает ТАСС, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о сбитии двух беспилотников в Сафоновском и Ершичском районах. «На территории Сафоновского и Ершичского районов силами Министерства обороны РФ пресечена атака 2 БПЛА ВСУ. По предварительным данным, разрушений на земле и пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

    Этот инцидент произошел на фоне других сообщений о действиях противовоздушной обороны в регионах России. В Брянской области российские ПВО уничтожили реактивный беспилотный летательный аппарат ВСУ, об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные службы работают на месте.

    В Белгородской области, где система ПВО сбила несколько воздушных целей над Прохоровским районом, ранен один мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. Также повреждены линии электропередач и газопровод, однако работы по их восстановлению начнутся в светлое время суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью. С 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить.

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    5 января 2025, 00:30 • Новости дня
    Тело погибшего журналиста Мартемьянова доставили в Донецк

    Тело журналиста «Известий» Александра Мартемьянова доставили в морг Донецка

    Tекст: Денис Тельманов

    Тело погибшего под Горловкой журналиста из «Известий» Александра Мартемьянова было доставлено в Донецк после атаки украинского беспилотника на автомобиль на трассе Донецк – Горловка.

    Тело журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой, было доставлено в Донецк, сообщает ТАСС. Источник агентства подтвердил: «Тело Саши в морге в Донецке». Мартемьянов, внештатный корреспондент «Известий», погиб в результате атаки украинского БПЛА.

    Атака беспилотника произошла на трассе Донецк – Горловка. Редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина сообщила, что удар дрона пришелся на крышу со стороны погибшего. Инцидент также привел к ранениям четырех человек, включая Ларину.

    Коллега Мартемьянова, Евгений Быковский, отметил, что Горловка была ключевой рабочей точкой для корреспондента. Они вместе работали на обстрелах и даже были ранены в 2023 году. «Несмотря на ранения, мы не бросили профессию», – подчеркнул Быковский, добавив, что сегодняшняя атака дронов была особенно массовой.

    Изабелла Либерман, корреспондент издания «Блокнот», рассказала, что перед выездом из Горловки Мартемьянов успел снять репортаж об атаке дронов. По ее словам, они избежали многих опасных ситуаций благодаря дронодетекторам и даже шутили о безопасности машин. Однако, перед самим выездом машина Мартемьянова подверглась атаке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева. В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, направлявшихся в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий, чтобы заглушить их голос правды.

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    4 января 2025, 07:20 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ сообщило о сбитии 16 украинских БПЛА над пятью регионами России

    Силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников за ночь
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО РФ за ночь сбили шестнадцать украинских дронов над различными регионами России, включая Брянскую и Смоленскую области.

    Как сообщает ТАСС, за прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Большая часть дронов – десять единиц – была сбита над территорией Брянской области.

    Дополнительно еще три беспилотника были нейтрализованы над Смоленской областью. Остальные дроны уничтожены по одному над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей. Эти данные предоставили в Министерстве обороны России.

    Ситуация с беспилотниками в небе над Россией остается напряженной, и силы ПВО продолжают активно работать над обеспечением безопасности в российском воздушном пространстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области за ночь уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, при этом пострадавших и разрушений нет. В Смоленской области силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника ВСУ в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших.

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    3 января 2025, 22:17 • Новости дня
    ПВО сбили беспилотник ВСУ над Брянской областью

    Российские ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью без пострадавших

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Брянской областью, сообщил губернатор.

    Информацию о сбитом беспилотнике опубликовал губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает ТАСС. По его словам, российские средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Он подчеркнул, что в результате инцидента пострадавших нет и разрушений не зафиксировано.

    Богомаз также отметил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять информации, поступающей из официальных источников.

    Ранее в этом регионе уже фиксировались попытки применения беспилотных летательных аппаратов, которые своевременно уничтожались силами противовоздушной обороны. Брянская область граничит с Украиной, что делает ее потенциальной целью для применения дронов в ходе военного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью, в период с 18.40 до 19.50 по московскому времени. В Воронежской области произошло возгорание на одном из предприятий из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата, которое удалось быстро потушить. Дежурные средства противовоздушной обороны в пятницу уничтожили шесть украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России.

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    3 января 2025, 22:54 • Новости дня
    Врачи оценили состояние пострадавших детей в ЛНР

    Состояние троих детей, пострадавших в ЛНР от взрыва, стабильно тяжелое

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков, трое из которых находятся в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.

    Как сообщает ТАСС, состояние троих подростков, пострадавших от взрыва в Лисичанске, оценивается врачами как стабильно тяжелое. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщила, что все дети находятся под наблюдением медиков и проходят терапию, которая позволяет надеяться на положительную динамику.

    Пащенко добавила, что все дети в сознании, дышат самостоятельно и могут вставать с постели. Для их лечения проводятся телемедицинские консультации с федеральными специалистами.

    Также сообщается, что еще двое детей получили ранения средней степени тяжести и находятся в травматологическом отделении. Один подросток проходит лечение в офтальмологии, другой – в хирургии.

    30 декабря Наталия Пащенко сообщила, что в результате взрыва неустановленного устройства в Лисичанске пострадали семеро подростков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лисичанске произошел взрыв около завода «Стекольный», в результате которого семеро подростков в возрасте от 12 до 14 лет получили минно-взрывные травмы.

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    4 января 2025, 00:23 • Новости дня
    Пентагон не подтвердил новые поставки оружия Украине

    Пресс-секретарь Пентагона отказалась делать заявления о поставках помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон воздержался от заявлений о новых поставках военной помощи Украине, несмотря на ожидания.

    Пентагон пока не готов делать какие-либо заявления о новых поставках военной помощи Украине, об этом сообщает ТАСС. На брифинге пресс-секретарь Сабрина Сингх заявила, что в настоящее время у нее нет информации или объявлений касательно использования механизма Presidential Drawdown Authority (PDA) для оказания помощи Киеву. «Что касается объявлений о PDA, то я не буду забегать вперед. У меня нет никаких объявлений на сегодня», – заявила Сингх, отвечая на соответствующий вопрос.

    Ранее, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал о намерениях США объявить новый пакет военной помощи Украине в ближайшие дни. Однако, Пентагон пока удерживается от подтверждений или уточнений по этому вопросу. Это может говорить о том, что процесс принятия решения все еще находится в стадии обсуждения или стратегического анализа, что требует времени и согласования между ведомствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые ассигнования Конгресса США на военную помощь Киеву лишь увеличивают число жертв среди украинцев, поскольку война не может быть выиграна. До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины. Суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, с начала российской спецоперации сумма составила 65,4 млрд долларов, как сообщалось в Пентагоне.

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    4 января 2025, 02:48 • Новости дня
    Израиль атаковал военные объекты в Латакии со стороны моря

    Самолеты Израиля нанесли удары по складам с ракетами в Латакии в Сирии

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские истребители атаковали склады с ракетными вооружениями в окрестностях сирийской Латакии, нанеся удары со стороны Средиземного моря, сообщает Al-Hadath.

    Как передает ТАСС, израильские самолеты совершили ракетные удары по военным объектам в Латакии на северо-западе Сирии. Атака произошла со стороны Средиземного моря, о чем сообщило Al-Hadath. Основной целью нападения стали склады с ракетными вооружениями.

    На данный момент точные данные о последствиях удара и потенциальных потерях не предоставлены. Напомним, что это не первый авиаудар Израиля по сирийской территории за последние дни.

    Ранее, 3 января, израильские самолеты нанесли удары по оборонным предприятиям и складам с боеприпасами в районе Эс-Сафира под Алеппо. Также под бомбардировку попала база 90-й бронетанковой бригады бывшей сирийской армии, расположенная в 20 км к югу от Дамаска. Эти агрессивные действия Израиля вызвали напряженность в регионе и вероятное усиление конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе по складу в провинции Дамаск погибли не менее 17 человек, и атака, вероятно, была проведена израильским беспилотником. После израильского удара по сирийскому Тартусу уровень радиации на Кипре вырос до 468 МБк/кубометр, что указывает на наличие серьезного источника радиоактивности.

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    4 января 2025, 03:10 • Новости дня
    ПВО сбила беспилотник над Лужской губой в Ленобласти

    ПВО уничтожила БПЛА в районе Лужской губы Финского залива без жертв и разрушений

    Tекст: Денис Тельманов

    Системы противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области, при этом инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

    В Ленинградской области силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат в районе Лужской губы Финского залива, передает ТАСС. Информация об этом поступила от губернатора региона Александра Дрозденко.

    Губернатор Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале: «В районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БПЛА. Беспилотник уничтожен». Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

    Детали о происхождении беспилотного аппарата и обстоятельствах его обнаружения не разглашаются. Власти региона продолжают следить за ситуацией для обеспечения безопасности граждан в Ленинградской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили два беспилотника ВСУ в Смоленской области в районе Сафоново и Ершичей, не причинивших разрушений и пострадавших; в Брянской области российские силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, как об этом сообщил губернатор; с 18.40 до 19.50 по московскому времени системы ПВО успешно сбили три украинских беспилотника, пересекших воздушное пространство над Брянской областью.

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    5 января 2025, 00:07 • Новости дня
    На Украине умер мужчина после силовой мобилизации

    Мужчина в Черновцах умер после принудительной мобилизации в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Черновцах мужчина скончался после силовой мобилизации, о чем сообщил Артем Дмитрук. Власти и правоохранители якобы препятствуют распространению информации о происшествии.

    Стало известно, что в Черновцах на западе Украины мужчина умер после того, как его попытались мобилизовать силой, передает РИА «Новости». Об этом сообщил Артем Дмитрук, депутат Верховной рады, в своем Telegram-канале. Он утверждает, что инцидент произошел 19 декабря, когда мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие пытались заступиться за него.

    Дмитрук заявил, что мужчина скончался в больнице, и добавил: «Это уже не первый случай убийства сотрудниками ТЦК». При этом власти и правоохранители, по его словам, препятствуют распространению информации о происшествии в местных медиа и соцсетях.

    Когда и от чего именно скончался мужчина, Дмитрук не уточнил. Ранее издание Sumy Today сообщало о смерти жителя Сум, который скончался от травм в городском военкомате. В интернете распространяются видео, на которых представители украинских военкоматов применяют силу при мобилизации.

    Украинские СМИ не раз информировали о применении силы сотрудниками военкоматов. В августе телеканал «Аверс» рассказывал о мужчине, который был госпитализирован с побоями после встречи с военкоматом в Волынской области. В сентябре издание «Страна.ua» писало о мужчине, избитом в Днепропетровске во время мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ускорят поиск граждан, уклоняющихся от воинского учета, с помощью электронного обмена данными между спецслужбами и военкоматами. Майор Вооруженных сил Украины выстрелил в военнослужащего Госпогранслужбы в городе Тернополе на западе Украины на почве ревности. Больных ВИЧ и раком смогут призывать в украинскую армию, а призывников с психическими расстройствами мобилизуют в тыл.

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    4 января 2025, 23:25 • Новости дня
    Стали известны детали маршрута пострадавших от удара ВСУ журналистов

    Попавшие под удар дрона ВСУ российские журналисты везли гуманитарную помощь в храм

    Tекст: Денис Тельманов

    В Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, которые направлялись в Горловку с гуманитарной помощью для храма, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова.

    Как сообщает ТАСС, в Донецкой Народной Республике группа журналистов была атакована украинским беспилотником во время поездки в Горловку. Они везли гуманитарную помощь в местный храм. Среди пострадавших была редактор издания «Блокнот Донецк» Светлана Ларина, которая рассказала о происшествии.

    «Мы были в Горловке, «Блокнот» отвозил гуманитарную помощь в храм, Александр Мартемьянов нас сопровождал, так как он очень часто бывает в Горловке, снимает последствия обстрелов», – сказала Ларина.

    По ее словам, основной удар боеприпаса пришелся на крышу автомобиля, в котором находился внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Ларина уточнила, что удар был настолько сильным, что у Мартемьянова не было шансов выжить. Остальные пассажиры, среди которых была и Ларина, успели выпрыгнуть из машины до взрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты РИА «Новости», которые пострадали от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого погиб сотрудник «Известий» и еще пятеро представителей СМИ получили ранения. Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов умер после удара украинского беспилотника по машине журналистов.

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    4 января 2025, 23:49 • Новости дня
    Минцифры поддержит семьи погибших журналистов «Известий»

    Минцифры окажет помощь семьям погибших Александра Мартемьянова и Максима Елисеева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство цифрового развития России выразило готовность оказать всестороннюю поддержку семьям погибших журналистов Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, столкнувшихся с трагедией на Украине.

    Министерство цифрового развития России окажет поддержку семьям журналистов «Известий» Александра Мартемьянова и Максима Елисеева, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр Максут Шадаев в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале министерства. В обращении Шадаев выразил соболезнования и сообщил о готовности помочь семьям погибших.

    Смерть Александра Мартемьянова произошла на территории Донецкой Народной Республики в результате атаки украинского FPV-дрона. Максим Елисеев, бывший редактор «Известий», был ранен в Харьковской области также в результате атаки дрона и позже скончался в военном госпитале им. Вишневского.

    Министерство передало слова Шадаева: «Приношу искренние соболезнования семьям Александра и Максима от лица всего министерства. Мы готовы оказать помощь их родным и близким. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, готовы оказать любую поддержку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике дрон ВСУ атаковал журналистов, что привело к гибели корреспондента Александра Мартемьянова. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил о намеренных попытках убить российских журналистов в зоне боевых действий. Журналисты РИА «Новости», пострадавшие от удара украинского FPV-дрона на трассе Донецк – Горловка, находятся в стабильном состоянии. ООН осудила нападение украинских военных на российских журналистов, в результате которого один корреспондент погиб и пятеро получили ранения.

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    4 января 2025, 05:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли 555 военных в зоне ответственности группировки «Запад»

    Начальник пресс-центра сообщил о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад»

    Вооруженные силы Украины потеряли до 555 человек за сутки в зоне ответственности группировки войск «Запад», также уничтожены боевая техника и склад боеприпасов.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 555 человек в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что среди потерь числятся боевая бронированная машина «Козак», пикап, гаубица FH-70 и орудие М119. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

    Бигма уточнил, что в течение суток были отражены пять контратак штурмовых групп ВСУ, что позволило уничтожить свыше 30 боевиков и бронированную машину «Козак». Также пятеро военнослужащих ВСУ сдались в плен.

    Группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике нескольких механизированных и штурмовых бригад, а также подразделений территориальной обороны и Национальной гвардии Украины в районе населенных пунктов Двуречное, Глушковка, Богуславка, Боровая, Дружелюбовка, Торское и Серебрянское лесничество. Артиллерийские подразделения уничтожили восемь минометных расчетов противника.

    Кроме того, за сутки расчетами ПВО уничтожены пять украинских беспилотников самолетного типа. Ракетные войска «Запада» нанесли удар системами залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации ВСУ в районе Боровой, что привело к дополнительным потерям до 30 боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника в Сумской области, а также рядом с множеством населенных пунктов, в том числе Александрией и Веселовкой.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, три бронемашины и артиллерийское орудие. Совокупные потери вооруженных сил Украины за неделю превысили 12455 военнослужащих, уничтожены несколько десятков танков, бронетранспортеров и артиллерийских установок, как сообщило Минобороны России.

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    4 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Жильцам эвакуированных домов Воронежа разрешили вернуться после подрыва БПЛА

    Жителям Воронежа разрешили вернуться домой после подрыва дронов в Левобережном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Воронеже жильцам, эвакуированным из-за инцидента с подрывом БПЛА, разрешили вернуться домой после завершения обследований на улицах Димитрова и Иркутской.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что жильцам домов на улице Димитрова, рядом с местом подрыва беспилотного летательного аппарата (БПЛА), разрешено вернуться в свои квартиры, передает РИА «Новости». Обследование территории завершилось, и специальными службами был дан допуск к возвращению.

    Ранее днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. Были повреждены окна в ряде квартир, в связи с чем жители трех домов были эвакуированы, а 16 человек временно размещены в пунктах временного пребывания. Один из аппаратов, упавший на улице Димитрова, был подорван.

    Гусев также добавил, что на улице Иркутской были произведены два подрыва на месте падения частей БПЛА. «В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье», – сообщил он в своем Telegram-канале, подчеркивая, что безопасность остается главным приоритетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа вводится режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников, о чем сообщил глава города Сергей Петрин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в этом районе эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов. Также в Воронеже и его пригороде силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили не менее пяти украинских беспилотников, в результате чего были повреждены окна в нескольких квартирах, однако пострадавших нет.


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