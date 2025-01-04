Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Харрис запнулась при клятве верности флагу США
Камала Харрис не смогла произнести клятву верности флагу на заседании Сената
На первом заседании Сената нового созыва в США вице-президент Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу, что не осталось незамеченным СМИ и пользователями соцсетей.
Инцидент произошел на первом заседании Сената Конгресса США нового созыва, пишет ТАСС. Камала Харрис, в роли председателя верхней палаты Конгресса, привела к присяге новых членов Сената. Во время церемонии Харрис начала произносить клятву верности флагу США, но запнулась, не закончив фразу.
Видеозапись трансляции, которую вел телеканал C-SPAN, показала, как Харрис произнесла фразу о «верности Соединенным Штатам». После этого она запнулась и не упомянула слово «флаг», повторив лишь название страны. На этот эпизод обратили внимание крупнейшие СМИ, такие как Fox News и Newsweek, а также пользователи социальных сетей, упрекнувшие Харрис в незнании текста клятвы.
Американские СМИ отметили, что ошибка была постыдной для Харрис, бывшего кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Она уступила Дональду Трампу, который вновь станет президентом США 20 января, обойдя Харрис на выборах 5 ноября. Это сделает Трампа вторым в истории США президентом, вернувшимся к власти после перерыва.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2023 года республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США после трех недель голосований. Президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах 2024 года с целью завершить начатую работу, а также планировал посетить Израиль на фоне обострения конфликта с сектором Газа.