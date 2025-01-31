Песков сообщил о переговорах России и США по авиакатастрофе в Вашингтоне

Дипломаты России и США начали переговоры по авиакатастрофе с россиянами под Вашингтоном

Tекст: Елизавета Шишкова

Он сообщил о начавшихся консультациях, отметив, что такие происшествия требуют взаимодействия на дипломатическом уровне, передает ТАСС.

По его словам, в случае трагедий с участием граждан других стран, уведомление осуществляется через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что в данном случае работа дипломатии направлена на координацию формальностей, связанных с доставкой тел погибших россиян на родину.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы над Потомаком оказались граждане России. При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил.

Трамп заявил, что авиакатастрофу спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.

Президент США опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы.

В МИД России уточнили, что три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.