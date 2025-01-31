В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
Песков сообщил о переговорах России и США по авиакатастрофе в Вашингтоне
Дипломаты России и США начали переговоры по авиакатастрофе с россиянами под Вашингтоном
Россия и США ведут дипломатические переговоры по авиакатастрофе под Вашингтоном, в которой погибли граждане РФ, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он сообщил о начавшихся консультациях, отметив, что такие происшествия требуют взаимодействия на дипломатическом уровне, передает ТАСС.
По его словам, в случае трагедий с участием граждан других стран, уведомление осуществляется через дипломатические каналы. Песков подчеркнул, что в данном случае работа дипломатии направлена на координацию формальностей, связанных с доставкой тел погибших россиян на родину.
Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы над Потомаком оказались граждане России. При столкновении двух воздушных судов над Вашингтоном – вертолета и самолета – никто не выжил.
Трамп заявил, что авиакатастрофу спровоцировал вертолет, находившийся на одной высоте с самолетом.
Президент США опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы.
В МИД России уточнили, что три жертвы авиакатастрофы в небе над Вашингтоном имели российские паспорта.