Пленный ВСУ сообщил о планах сменить солдат в Русском Поречном через две недели

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный украинский солдат Евгений Фабрисенко сообщил, что солдаты ВСУ, зашедшие в курское Русское Поречное, получили приказ находиться там две недели, передает РИА «Новости». После этого их планировалось сменить. В период с 28 сентября по 12 октября они должны были выполнять приказ командира роты и находиться на территории России.

Фабрисенко отметил, что информация о периоде смены поступила непосредственно от командования.

По словам Фабрисенко, сам он оказался в плену 24 ноября 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ за преступления против мирных жителей Курской области, он признался в убийствах 22 человек, также возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к терактам в регионе, а Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное.