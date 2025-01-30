В Крыму расширили границы зоны ЧС из-за мазутного выброса

Режим ЧС в Крыму охватил четыре новых округа и два района из-за разлива мазута

Tекст: Ольга Иванова

Границы зоны режима чрезвычайной ситуации в Республике Крым были расширены, передает ТАСС. Это решение было принято для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после инцидента с танкерами в Керченском проливе. Теперь в зону ЧС вошли четыре новых городских округа – Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, а также два района – Сакский и Черноморский.

Согласно указу главы региона Сергея Аксенова, который был опубликован на сайте правительства Крыма, ранее режим чрезвычайной ситуации действовал только в городском округе Керчь и Ленинском районе. Эти меры приняты для более эффективного устранения последствий аварии, произошедшей 28 декабря прошлого года, и предотвращения дальнейшего распространения загрязнения.

«Границы зоны техногенной чрезвычайной ситуации регионального характера: городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский, Черноморский районы Республики Крым», – говорится в официальном сообщении. Власти подчеркивают важность оперативных действий для защиты окружающей среды и жителей региона.

Ранее на побережье Черного моря были зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов в результате аварии двух танкеров с мазутом, а забор проб показал наличие загрязнений на 20 участках в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В Керченском проливе завершается откачка мазута из танкера «Волгонефть-239», где было около 1400 тонн нефтепродуктов, а вокруг судна создано защитное сооружение для предотвращения утечек в Черное море.

Президент России Владимир Путин провел совещание с правительством, посвященное результатам работы правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море.