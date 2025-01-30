Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику
Меркель раскритиковала Мерца за поддержку миграционной политики АдГ
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила недовольство своим однопартийцем Фридрихом Мерцем, после того как резолюция его фракции по усилению миграционной политики получила поддержку от «Альтернативы для Германии» в парламенте.
Меркель, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год, выразила несогласие с поддержкой резолюции по ужесточению миграционной политики, принятой при помощи голосов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она подчеркнула, что ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявлял о необходимости добиваться большинства в Бундестаге только при поддержке центристских партий, передает ТАСС.
«Это предложение и связанная с ним позиция были выражением большой государственной политической ответственности, которую я полностью поддерживаю», – заявила Меркель. Она добавила, что считает неверным отказываться от этого предложения, что позволило бы впервые получить большинство голосов в Бундестаге за счет АдГ.
Меркель считает, что демократическим партиям следует объединяться, чтобы предотвратить подобные ситуации. В качестве примера она привела недавние атаки в Магдебурге и Ашаффенбурге, которые, по ее мнению, требуют совместных усилий всех демократических сил, несмотря на партийные различия.
Ранее парламент Германии большинством голосов поддержал инициативу ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики и постоянный контроль на границах страны, несмотря на критику ряда партий и канцлера Олафа Шольца. Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.