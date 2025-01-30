Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику

Меркель раскритиковала Мерца за поддержку миграционной политики АдГ

Tекст: Дарья Григоренко

Меркель, занимавшая пост канцлера с 2005 по 2021 год, выразила несогласие с поддержкой резолюции по ужесточению миграционной политики, принятой при помощи голосов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она подчеркнула, что ранее кандидат в канцлеры ФРГ от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявлял о необходимости добиваться большинства в Бундестаге только при поддержке центристских партий, передает ТАСС.

«Это предложение и связанная с ним позиция были выражением большой государственной политической ответственности, которую я полностью поддерживаю», – заявила Меркель. Она добавила, что считает неверным отказываться от этого предложения, что позволило бы впервые получить большинство голосов в Бундестаге за счет АдГ.

Меркель считает, что демократическим партиям следует объединяться, чтобы предотвратить подобные ситуации. В качестве примера она привела недавние атаки в Магдебурге и Ашаффенбурге, которые, по ее мнению, требуют совместных усилий всех демократических сил, несмотря на партийные различия.

Ранее парламент Германии большинством голосов поддержал инициативу ХДС/ХСС об ужесточении миграционной политики и постоянный контроль на границах страны, несмотря на критику ряда партий и канцлера Олафа Шольца. Фридрих Мерц заявил о готовности фракции работать без поддержки других партий. Он подчеркнул, что продолжит вносить предложения по ограничению нелегальной миграции.